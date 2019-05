Massiv støtte etter oppgjer med bom-aksjonistar

– Det var ikkje godt planlagt, eg måtte berre få det ut.

Det var i går ho fortalde om vald og hets som ho og familien er blitt utsette for av bompenge-motstandarar.

– Det har gått hardt ut over ungane mine og familielivet, og det har gått hardt innpå meg. Når eg veit at folk kjem heim til meg og helst vil sjå meg død er det ikkje greitt, seier ordføraren frå scenen på ein konferanse om kvardagsdemokratiet, på Jæren i dag.

Gråtkjøvd Klepp-ordførar tok kraftig oppgjer med bom-aksjonistar Du trenger javascript for å se video. Gråtkjøvd Klepp-ordførar tok kraftig oppgjer med bom-aksjonistar

På spørsmål om ho har frykta for livet sitt svarer ordføraren:

– Ja, eg har lurt på kor lang folk er villige til å gå.

Ordføraren fortel om vaksne personar som legge igjen klistremerke i og på postkassen som eit teikn på at dei har vore heime hos ho.

– Det er vaksne som skriv til meg på Facebook, SMS, e-post og Messenger. Eg veit kven ei er. Eg har snakka med nokon av dei. Eg har forsøkt å komme i dialog. Men det kjem berre meir hets når eg forklarer saka.

«Gale kvinnemenneske», «hele damå er ein tragedie». Ordførar i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), viser fram nokon av kommentarane ho har fått på Facebook.

– Vanvitig mange meldingar

Etter at Braut tok eit kraftig oppgjer med bompenge-motstandarar. Har støtteerklæringar runne inn frå heile landet.

– Det blei seint i natt. Eg har fått vanvitig mange meldingar. Eg har ikkje tal på kor mange som har kontakta meg. Det er godt.

Ordføraren får også tverrpolitisk støtte.

– Dette er eit varsku for debatten i Noreg, når bompengebetaling er nok til å gå på barn. Me må få litt perspektiv på dei problemstillingane me har, seier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Frp-leiar Siv Jensen synest det er hjerteskjærende å høyre om Neses erfaringar.

– Det er uakseptabelt og hjarteskjerande at nokon angrip nokon sin familie fordi dei ikkje deler same meining om politikk, seier Jensen.

Har aldri vurdert å trekka seg

Det er kommuneval til hausten, og trass massiv hets vil ikkje ordføraren trekka seg.

– Eg gjev meg ikkje.