Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Maskinentreprenøren Bjelland mener mobilbruk blant lærlinger kan gå utover både sikkerhet og økonomi.

Utdanningsdirektoratet har kommet med strengere anbefalinger om mobilbruk i videregående, noe Bjelland er glad for, selv om anbefalingene ikke gjelder for lærlinger i lærebedrift.

Ove Johan Aklestad, daglig leder i Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland (OFIR), ser ikke mobilbruk som et stort problem da mange bruker mobilen som et verktøy på arbeidsplassen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Når lærlingene kommer til arbeidslivet er det hardt mot hardt. Da er det ikke et tema engang: Telefonen skal vekk.

Det sier Joakim Hetland. Han er daglig leder i maskinentreprenøren Bjelland.

Han tar inn åtte til ti lærlinger i året og merker seg at telefonen, og dens mange apper, blir hyppig brukt.

– I starten må vi sørge for at de kvitter seg med uvaner. Snapchat og TikTok har ikke noe å gjøre på jobb.

Joakim Hetland er glad for at anbefalingene for mobilbruk i skolen strammes inn. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Strengere anbefalinger

Det har nå kommet strengere anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om mobilbruk i videregående.

Elevene kan ikke ha mobilen i klasserommet mer.

Cathrine Børnes er divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

De nye anbefalingene om mobilbruk omhandler ikke lærlinger, sier hun. De er nemlig ikke elever på skole mens de er ute i lære.

Utdanningsdirektoratets anbefalinger for mobilbruk i VGS Ekspander/minimer faktaboks Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående skole. «En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proporsjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder.

Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt.

Videregående skole er et sammensatt skoleslag, med flere ulike utdanningsprogram. En regulering må ta høyde for at lærer vurderer at elever kan ha behov for tilgang til private mobiltelefoner eller smartklokker under opplæringen, og dette bør tas med i vurderingen når man fastsetter regulering gjennom ordensreglementet lokalt, så lenge det er i tråd med gratisprinsippet». Kilde: Utdanningsdirektoratet (Udir)

Selv om anbefalingene ikke gjelder for lærlinger, er Hetland glad for at elevene nå blir vant til å ikke bruke mobilen i timene. På denne måten kommer ikke mobil-reglene som et sjokk i læretiden.

– At de begynner med dette på skolen, er helt topp.

Han påpeker at varslinger fra telefonen flytter fokuset fra der det burde være. Nemlig arbeidet.

– Vi aksepterer ikke at telefonen brukes til annet enn arbeid, og vi føler at lærlingene respekterer det vi sier, sier Hetland.

– Stor risiko

De strenge mobilreglene bunner i hensynet til sikkerhet og økonomi.

– Hvis fokuset er på telefonen, er det en stor risiko for oss. Da slår vi hardt ned og sier at sånn kan vi ikke ha det.

– Sikkerhet kommer først. Vi har 160 mann som skal komme seg hjem hver dag. Samtidig betaler vi ikke lønn for tilstedeværelse, men produksjon. Derfor skal det være fullt fokus på arbeidet, sier Hetland.

Lærling Tobias Reime og sjefen Joakim Hetland i maskinentreprenøren Bjelland. Reime forstår godt at sjefen ikke vil at han skal sjekke TikTok i arbeidstiden. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Tobias Reime (17) har vært lærling hos Bjelland i et halvt år.

Han forstår godt at sjefen vil at han kun skal konsentrere seg om arbeidsoppgavene:

– Han taper jo penger om vi skal være på mobilen hele dagen. De har jo ingen nytte av det.

– Mobilen er nyttig til sitt bruk, og skal brukes som et verktøy, sier Reime, og refererer til appene han bruker i jobbsammenheng.

Pandemien spilte en rolle

Fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune, Catrine Utne Pettersen, forteller at de ikke har statistikk over lærlingenes mobilbruk.

Hun merket en økt tendens til at noen lærlinger ikke forsto rollen som arbeidstager etter pandemien.

Fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune, Catrine Utne Pettersen. Foto: Marte Skodje / NRK

– Dette kan nok ha sammenheng med at elevene ikke fikk like mye praksis under pandemien.

Samtidig påpeker hun at majoriteten av de 6000 lærlingene i fylket, fungerte, og fungerer, godt i lærlingsituasjonen.

– Vi får færre tilbakemeldinger på dette nå, sier Pettersen.

Forklaringen er nok at kullene som går ut i lære i dag, har hatt en mer normal tid på videregående, tror hun.

Kjetil Pettersen, daglig leder i Opplæringskontoret for Salg og Service i Rogaland, tror de aller fleste flinke til å håndtere mobilfri arbeidsdag.

– Jeg tror til og med at noen ser på det som en befrielse å slippe trykket fra mobiltelefonen. For andre er det en del av grunnutrustningen å ha telefonen i hånda. Da blir det en stor overgang, sier han.

Han forteller at alle et læreløp starter med en samtale med lærling og leder i bedriften. Der går de gjennom forventninger, regler og retningslinjer i arbeidsforholdet.

– Det er klart at mobiltelefonen er et tema der. De er nødt til å forholde seg til reglene og retningslinjene som bedriften har for bruk av mobiltelefon, sier han.

Et verktøy

– For oss er ikke mobilbruk et stort problem, sier Ove Johan Aklestad.

Han er daglig leder i Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland.

Ove Johan Aklestad er daglig leder i Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland. Foto: Kristoffer Apall

Få bedrifter melder om problemer med mobilbruk, sier han.

– Mange bruker mobilen som et verktøy. Der de kan kommunisere, sende inn avvik, rapporter og slike ting. Å fjerne mobilen helt fra arbeidsplassen, ville derfor være mot sin hensikt, sier Aklestad.