Ny nasjonal anbefaling: No skal mobilane ut av klasserommet

I dag kom Utdanningsdirektoratet og regjeringa med ei anbefaling kring mobilbruken i skulen. Anbefalinga gjeld heile landet.

Mobiltelefonen skal ut av klasseromma både på barneskulen, ungdomsskulen og på vidaregåande skule.

Mobilen skal heller ikkje brukast i friminutta på barne- og ungdomsskulen.

– Håplaust

Ved Amalie Skram vgs. i Bergen må elevane bruka mobiltelefonen for å det heile koma seg inn på skulen.

For dei blir det ein ny kvardag med mobilfrie klasserom.

– Det er ganske håplaust å ha den innstillinga til dagens elevar, når mykje av vår skulekvardag belagar seg at me har mobiltelefonen på oss, meiner Elise Aas.

– Me nyttar mobilen ofte i undervisninga, legg Berentine Lerøy Mohn til.

– Eg trur ikkje undervisninga hadde føregått på same måte utan telefon, seier Kamilla Tysnes Strøm.

Dei innrømmer likevel at mobilen ofte distraherande, og at mobilfrie klasserom kan føra til at dei følgjer betre med.

– Men på vidaregåande har me mykje ansvar for eiga læring, så vel ein å sitja med telefonen, er jo det eit val eleven tar, seier Elise Aas.

Lærar Elisabeth Engum er for å ha mobil i klasserommet om han blir brukt fagleg. Ho meiner det er ei ulempe om ikkje mobilen kan brukast som fagleg verktøy.

– Og på eitt eller anna tidspunkt må ein læra seg å handtera at mobilen er i nærleiken samstundes som dei jobbar fag, seier ho.

Vil vurdera behovet for forbod

Som rykande fersk kunnskapsminister bestilte Kari Nessa Nordtun (Ap) det om skulle bli ei tydeleg anbefaling til skulane om å bli mobilfrie.

Sjølv om det no er snakk om ei nasjonal anbefaling og ikkje eit nasjonalt forbod, seier kunnskapsministeren at det i praksis vil svara til eit mobilforbod.

Ho seier ho har vore oppteken av å få dette raskt på plass. Det er også grunnen til at det er snakk ei anbefaling og ikkje eit forbod no.

– Om me skulle følgt lovsporet, kunne det tatt fleire år, seier ho.

Kunnskapsministeren legg til at dei kjem til å følgja med på korleis skulane vel å praktisera anbefalinga, og om det på sikt vil bli behov for eit eige lovverk.

– Men eg er trygg på at skulane, kommunane og fylkeskommunane vil følgja det faglege rådet som no kjem, legg ho til.

Anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet Ekspander/minimer faktaboks Barnetrinnet: Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barnetrinnet (1.-7. trinn). Elevenes modenhet, sosiale kompetanse og evne til selvregulering er lavest tidlig i skoleløpet. For å skape ro og orden og et trygt og godt skolemiljø er det ekstra behov for tydelige og forutsigbare regler på barnetrinnet. Ungdomstrinnet: Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskoletrinnet (8.-10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene. Selv om elevene på ungdomstrinnet er eldre enn barneskoleelevene, tilsier hensynet til færre forstyrrelser og styrket skolemiljø, streng regulering. Videregående opplæring: Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående opplæring. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proposjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder. Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt. Videregående opplæring er et sammensatt skoleslag, med flere ulike utdanningsprogrammer. En regulering må ta høyde for at lærer vurderer at elever kan ha behov for tilgang til private mobiltelefoner eller smartklokker under opplæringen, og dette bør tas med i vurderingen når man fastsetter regulering gjennom ordensreglementet lokalt, så lenge det er i tråd med gratisprinsippet.

Skal inn i ordensreglement

Utdanningsdirektoratet fekk i oppgåve å utarbeida anbefalinga.

– Det vi anbefaler er ein mest mogleg mobilfri skulekvardag, seier utdanningsdirektør Morten Rosenkvist.

Han seier at dei vurderer at mobilbruk i skulen fører til mykje uro og forstyrringar både for elevane og lærarane.

Mobilbruken står også i vegen for læringa og trivselen til elevane i skulen, seier han.

Direktoratet ber fylkeskommunane, kommunane og skulane om å regulera mobilbruken i ordensreglementet.

– Ordensreglementet er ei lokal forskrift som må fastsetjast lokalt. Det tyder også at ein treng ein prosess lokalt for å få på plass akkurat korleis dette skal sjå ut.

Skulane kan ta anbefalingane i bruk allereie i dag, seier Rosenkvist.

– Me kjem også med ein rettleiar til korleis kommunane no kan gå fram for å enkelt gjera desse endringane i ordensreglementet og få på plass desse anbefalingane, legg han til.