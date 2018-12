– Familien til Maren er i en forferdelig situasjon. De er i sjokk og opplever absolutt sorg, noe alle som følger med på denne saken forstår, sier Ragnar Falck Paulsen, familiens bistandsadvokat, til NRK.

Bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Mandag morgen ble Maren Ueland (28) fra Bryne og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet brutalt drept i Atlasfjellene i Marokko. Nå er totalt fire personer pågrepet for drapene.

I kveld ble det arrangert fakkeltog på hjemstedet til 28-åringen.

Time-ordfører Reinert Kverneland. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det skal være en markering for å vise avsky mot det som har skjedd i Marokko. Alle som vil vise sin støtte til de etterlatte kan komme, sa Reinert Kverneland som er ordfører i Time kommune før toget startet.

Også familien til Ueland deltar på markeringen. Bistandsadvokaten forteller at familien setter stor pris på støtten og omtanken de opplever i en vanskelig tid.

– Det synes de er veldig positivt. Både i Norge og i Marokko er det mennesker som uttrykker medfølelse for tapet de har lidd, sier Falck Paulsen.

Maren Uelands mor Irene og familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen var blant de som gikk i fakkeltoget på Bryne. Familien sa ja til å bli avbildet av NRK. Foto: Marte Skodje / NRK

Etter fakkeltoget fortsatte markeringen på torget på Bryne og deretter i Røde Kors sine lokaler.

– Dette er en uvirkelig situasjon. Nå er det viktig at vi viser avsky og samles, sier Thor Inge Sveinsvoll som er distriktsleder i Rogaland Røde Kors.

Folk på Bryne samlet seg for å markere sin avsky mot dobbeltdrapene i Marokko. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Bårene flys hjem

Et fly med bårene til de to drepte kvinnene er på vei fra Casablanca til København. Flyet lettet i ettermiddag.

Det er derimot ikke kjent når båren med Maren Ueland vil bli fløyet til Norge, men det er bestemt at hun skal obduseres i Norge.

– Det viktigste for familien er å få båren med Maren hjem, slik at de kommer inn i neste fase. Slik jeg har forstått det, har de ikke tenkt noe lenger nå, sier Falck Paulsen, som utdyper at de får støtte fra kommunens kriseteam.

Vil ha svar

Ordføreren i Maren Uelands hjemkommune ber folk om å holde seg unna videoen som spres på sosiale medier. Soknepresten oppfordrer ungdommen om å være varsomme med nettsurfing.

Ingen i familien til Ueland skal ha sett videoen som sirkulerer i sosiale medier.

På stedet der kvinnene ble funnet drept er det lagt ned blomster og hilsener. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Jeg har ingen kommentar til den videoen. Familien er heller ikke opptatt av at det er pågrepet noen. De er opptatt av å få klarhet i hva som har skjedd, sier bistandsadvokaten.

I formiddag opplyste Kripos til NRK at de tror videoen som knyttes til drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen er ekte.

Familien bistandsadvokat kom onsdag med en anbefaling til de etterlatte om å holde seg unna sosiale medier og nyheter.

– Heldigvis har familien fulgt den oppfordringen, sier Falck Paulsen.