Ber folk om å ikke se angivelig drapsvideo

Politiet er i gang med å granske det som angivelig skal være en drapsvideo som sirkulerer på sosiale medier.

Samtidig advarer ordfører Reinert Kverneland i Time kommune folk fra å se denne videoen.

– Jeg har ikke tenkt å se den selv. Jeg vil be andre om å heller ikke gjøre det, sier Kverneland.

Både Kripos, det danske Politiets Efterretningstjeneste (PET) og marokkanske myndigheter undersøker om videoen kan ha tilknytning til drapene.

– Etterforskere med spesialkompetanse på internettrelaterte saker og teknisk kompetanse jobbet med videoen for å verifisere og sikre det som er på den, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos.

Tema på gudstjenesten

Dobbeltdrapet i Marokko ble også omtalt under dagens julegudstjeneste for ungdomsskoleelever i Bryne kyrkje.

Sokneprest Stein Ødegård ba ungdommene om å være spesielt forsiktige når de surfer på nettet.

– Vi oppfordrer folk til å ikke bruke internett ukritisk. Det som har skjedd er grusomt, derfor må folk være forsiktige når de søker informasjon i saken. Det samme sa jeg til elevene under gudstjenesten, at både den danske og norske statsministeren skulle tale om det som hadde skjedd og at nettet ville flomme over av informasjon om drapet, sier soknepresten til NRK.

Drapet ble tema under dagens julegudstjeneste for ungdomsskoleelever i Bryne kyrkje. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Grete Dyb, forskningsleder ved nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, mener videoen vil oppfattes som virkelig, så lenge ingen vet om den er ekte eller ei.

– Voksne vil automatisk ha teknikker for å beskytte seg mot noe slik, så voksne har et mye større register for å beskytte seg mot påvirkninger som kan gi psykiske reaksjoner utover det ubehaget det er å se på. Men barn og unge har ikke de samme filtrene, så for dem kan dette medføre at de opplever at verden er utrygg og at de selv er utrygge, sier Dyb.

Hun mener barn som blir eksponert for videoene kan få reaksjoner.

Grete Dyb. Foto: NKVTS

– Det å få vite dette på en slik måte, at det skjer med mennesker og at ingen kan stoppe det, gir en følelse at alt kan skje og at man kan bli utsatt for slikt uten å bli beskyttet. Det er vanskelig for barn å håndtere. Reaksjonen er rett og slett at man kan oppleve angst utrygghet og at bilder kommer tilbake. Det kan gi søvnløshet.

Sent i går kveld kom det meldinger om at dobbeltdrapet kan være en terrorhandling.

– Blir bare enda mer trist

– Saken har tatt en utvikling til det nesten utenkelige. Hvordan berører det dere, Reinert Kverneland?

– Det berører oss ikke mer enn at saken blir enda mer trist, men slike ting må Kripos eller UD uttale seg om. Vi får ikke de drepte igjen, sier ordføreren.

Ordfører Reinert Kverneland i Time. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er grusomt og forferdelig om det viser seg at det er terror, men det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vi må først få klarlagt hva som faktisk har skjedd. Nå går det mange rykter, sier han.

Ifølge Reinert Kverneland berører saken mange.

– Alle på Bryne er veldig rystet over det som har skjedd. Jeg får mange meldinger fra sambygdinger som forteller hvor tragisk de syns det er. Alle føler med familien, sier han.

Gir familien tilbud om oppfølging

Kommunen sitt kriseteam er, i tillegg til bistandsadvokaten, i dialog med familien til Maren Ueland.

– Vi har en god dialog og følger dem opp etter deres ønske. De har fått tilbud om åpen kirke eller å samles en annen plass. Vi har personell klar til å gjennomføre det. Men det må skje etter et ønske fra familien, sier Kverneland.

NRK har snakket med folk i kretsen rundt familien som sier at Marens nærmeste ikke ønsker å få tilsendt blomster for øyeblikket.

– Mye ondskap

I gatene på Bryne treffer NRK flere folk som er opptatt saken. Njål Underhaug er en av dem.

– Vi vet selv hva det er å miste noen, så vi tenker på dem som er etterlatt. Dette føyer seg inn i rekken av grusomme ting som skjer i verden. Her er det mye ondskap, sier Underhaug.

– Dette tragiske må ikke bare bli noe vi lar fare forbi, mener Njål Underhaug på Bryne. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dette må ikke bare bli noe vi stopper opp ved før vi fortsetter med julehandelen og det gode livet vi lever. Vi må støtte prosjekter som jobber for at verden skal bli et bedre sted, som for eksempel utdanning for barn i fattige land, nødhjelp eller misjon. Det er min personlige tanke.

NRK treffer også en del barneskolelærere på torget som er ute på en liten skøytebane med elevene. De sier at elevene deres så langt ikke har snakket om drapet, og at de ikke har tenkt å ta opp temaet på eget initiativ.

– Det som har skjedd er fryktelig og noe som de fleste på Bryne snakker om. Samtidig kan det tenkes at folk hadde følt frykten enda sterkere på kroppen hvis drapet hadde skjedd her, tror lærerne.