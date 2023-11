Politiet planlegger å avhøre mannen søndag.

Mannen som er i 40-årene, ble pågrepet rett før midnatt og kjørt i arresten.

– Vi holder på å forberede flere avhør som vi planlegger å gjennomføre i løpet av dagen, og så skal vi i gang med ytterlige tekniske undersøkelser, sier Cecilie Steen, jourhavende i Sør-Vest politidistrikt til NRK søndag morgen.

Politiet skal også avhøre taxisjåføren og kunden som satt i bilen da den ble beskutt. Og eventuelle vitner.

– Var det vitner til hendelsen?

– Politiet kan ikke dele mer informasjon på nåværende tidspunkt. Vi jobber bredt med hypotesene og har ingen flere detaljer, sier Steen.

Drosjen som ble beskutt i Egersund. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Forhandlinger på telefon

Politiet fikk melding om skytingen klokka 21.35 lørdag kveld. Da hadde en drosje blitt skutt mot da den kom til en adresse i Egersund. Flere politifolk rykket ut.

Kort tid etter fikk en forhandler fra politiet kontakt med det som trolig var gjerningspersonen, på telefon.

Mens situasjonen var uavklart ba politiet personer i nærheten av Øvre Prestegårds vei i Egersund om å holde seg innendørs og låse dører.

I en oppdatering klokka 22.44 skrev politiet på X at de hadde isolert huset, og at mye tydet på at gjerningsperson var inne på adressen.

Politiforhandler hadde da fortsatt dialog med mannen per telefon.

Ble møtt av mann med tohåndsvåpen

– Når denne drosjen kom til den adressen den skulle til, så ble en møtt av en person som kom ut ifra en bolig og avfyrte, sånn som vi forstår det, et skudd mot denne drosjen. En rute i drosjen ble knust, men ingen skal ha blitt skadd, sa Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt til NRK i natt.

Til VG sa Fenne-Jensen at mannen skal ha brukt et tohåndsvåpen.

Jourhavende Cecilie Steen vil imidlertid ikke kommentere dette søndag.

– Hvilket våpen det er snakk om, er en del av politiets kartlegging, sier hun.

Politi på plass i Egersund lørdag kveld. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Etter å ha skutt mot drosjen skal mannen ha gått inn i boligen igjen. Om det var andre personer i boligen på det tidspunktet, visste ikke politiet i natt.

Og de ville ikke kommentere om politiet har vært på adressen tidligere.

Ingen skadd

Drosjesjåføren kjørte raskt i sikkerhet etter hendelsen. Og kunden som satt i bilen, kom seg trolig i sikkerhet til fots. Det er ingen meldinger om at noen personer er skadd.