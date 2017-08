Mann og kvinne siktet for drap

I en pressemelding søndag formiddag bekreftet Sør-Vest politidistrikt at det mistenkelige dødsfallet på Ålgård i Gjesdal lørdag formiddag er et drap.

– Vi har gjort en totalvurdering av bevisene. Dette inkludert de kriminaltekniske undersøkelsene fra åstedet, sakkyndige som har sett nærmere på bevisene, og holdt opp mot vitneobservasjoner, så gjør dette oss rimelig trygg på at vi står overfor et drap, sier politiadvokat Lars Over Berge i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

En kvinne (21) og en mann (29 er siktet for drapet. Kvinnen er pågrepet, men er ute av stand til å forklare seg. Hun har fått oppnevnt forsvarer, og vil bli avhørt så snart det lar seg gjøre. Kvinnen bor i leiligheten der den døde mannen ble funnet.

Vurderer etterlysning

Mannen (29) er ennå ikke pågrepet. Politiet kjenner identiteten til mannen, og søker aktivt etter ham. Mannen er tidligere kjent for politiet, og politiet vurderer fortløpende om han skal etterlyses med navn og bilde.

Politiadvokat Lars Ove Berge i Sør-Vest politidistrikt mener det er sannsynlig at mannen som ble funnet død i en bolig på Ålgård, er drept. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi har ikke holdepunkter nå for å si at denne personen skal utgjøre en fare for den alminnelige befolkning, sier politiadvokat Lars Ove Berge.

– Vi har en formening om hvor han befinner seg, men utover det vil jeg ikke si noe om de vurderingene vi gjør for å finne ham, sier Berge

En mann (21) er siktet for bevisunndragelse. Han ble pågrepet lørdag ettermiddag, og har forklart seg i samsvar med siktelsen, ifølge politiet.

De tre som nå er siktet i forbindelse med det som politiet mener er et drap, bor alle i regionen.

Avdøde obduseres i morgen

– Politiet mener det er sannsynlig at avdøde ble drept, men dette blir ikke endelig avklart før politiet har fått obduksjonsrapporten. Obduksjonen vil finne sted i morgen, opplyser politiadvokat Lars Ove Berge.

Mannen som er drept, bodde ikke i leiligheten på Ålgård, der han ble funnet. Hans identitet er ikke fastslått ennå, men pårørende er blitt varslet.

– Vi har en formening om hvem personen er. Men i påvente av en sikker identifisering vil vi ikke si noe mer om den drepte, sier Berge, som bekrefter at mannen også er hjemmehørende i regionen.

Rusmiljø

Det var i en omsorgsbolig for personer med rus- og psykiatriproblemer den drepte mannen ble funnet av ansatte i Gjesdal kommune lørdag formiddag.

– Informasjon så langt som tyder på at de involverte er del av et rusmiljø, sier Berge.

Politiet vil ikke si noe ennå om tidspunktet for drapet, og hvilket våpen som er brukt.

Men politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har gjort observasjoner i tilknytning til leiligheten i perioden helt siden tirsdag denne uken.

– Det er naturlig for oss å se om det er hendelser som har bygget seg opp fram mot drapet. Så vi tenker at dette tidsrommet kan belyser saken, sier politiadvokaten.