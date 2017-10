Ålgård-dødsfallet: Utvider siktelsen mot 29-åringen

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt bekrefter til NRK at siktelsen mot 29-åringen til også å gjelde likskjending.

– Bakgrunnen for utvidelsen er at politiet mener at siktede har gjort forsøk på å dele opp liket i den hensikt å skjule drapshandlingen, sier Berge.

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt Foto: Eirik Gjesdal / NRK

29-åringen ble sammen med en 21 år gammel kvinne, pågrepet og siktet for å ha drept den 26 år gamle mannen på Ålgård 13. august.

I avhør erkjente 29-åringen først at han hadde drept 26-åringen, men senere endret han sin forklaring til at han ikke har skyld i dødsfallet.

Den 21 år gamle kvinnen, som også er siktet i saken, har foreløpig ikke blitt avhørt i saken.

Ny mann siktet

I tillegg er en tredje person, en 19 år gammel mann, siktet for falsk forklaring i saken.

– Som en del av etterforskningen forsøker politiet å kartlegge alle bevegelsene tilknyttet den aktuelle leiligheten.

I denne leiligheten på Ålgård ble den 26 år gamle mannen funnet død 13. august i år. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I den forbindelse har politiet avhørt en 19 år gammel mann som de mener har forklart seg uriktig om sin tilstedeværelse i etterkant av drapet.

– Det er noe vi ser alvorlig på, og det gjør politiets arbeid vanskeligere, forteller Berge.