Omfattende etterforskning etter mistenkelig dødsfall på Ålgård

– Det er ting på stedet gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt, til VG.

Politiet skriver på Twitter at de fikk melding om det mistenkelige dødsfallet klokka 11.45 lørdag.

Det var kommunalt ansatte som meldte fra om mannen som ble funnet på en adresse i Ålgård.

Lillian Ydstebø, kommunalsjef for helse og velferd i Gjesdal kommune Foto: Gjesdal kommune

– Jeg er kjent med at det er ansatte i Gjesdal kommune som har varslet politiet om saken, og at jeg har en leder på plass som ivaretar våre ansatte, sier Lillian Ydstebø, kommunalsjef for helse og velferd i Gjesdal kommune, til NRK.

Politiet vil ikke si noe mer om alderen til personen.

Til Gjesdalbuen sier politiet på stedet at de jobber på bakgrunn av vitneobservasjoner, og at de for øyeblikket jobber med å få tak i navngitte personer.

Omfattende etterforskning

I en pressemelding som ble sendt ut ved 15.20-tiden bekrefter politiet at de har avhørt vitner, og at de jobber med å komme i kontakt med navngitte personer som kan ha viktige opplysninger i saken.

Kriminalteknikere har i løpet av lørdag ettermiddag sikret spor på åstedet.

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt sier det er satt i gang en omfattende etterforskning etter at en mann ble funnet død i en bolig på Ålgård i Gjesdal lørdag formiddag. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi har satt i gang en omfattende etterforskning som involverer en ikke ubetydelig etterforskningsstyrke. Så vi har fått gjort en god del arbeid i løpet av ettermiddagen, men ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene i det arbeidet, sier politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet gjennomfører rundspørringer i området rundt boligen på Ålgård der mannen ble funnet død lørdag formiddag.

– Vi forsøker å fange opp de bevisene som er der, og så gjør vi fortløpende taktiske vurderinger rundt det etterforskningsmaterialet som kommer inn, sier Berge.

– Dere leiter etter konkrete personer, betyr det at det går løs en gjerningsperson på Ålgård?

– Foreløpig har vi ikke trukket noen konklusjoner i saken. Vi opplever vi har et behov for å fortsette å etterforske før vi trekker noen slutninger, sier Berge.