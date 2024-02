Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Hans Einar Johannessen har diabetes og har gått ned 60 kilo ved hjelp av diabetesmedisinen Ozempic, men medisinen er ofte mangelvare.

Ozempic har tidligere blitt skrevet ut som slankemedisin, men myndighetene har nylig anbefalt at den kun skal skrives ut til pasienter med diabetes.

Diabetesforeningen er fornøyd med myndighetenes anbefaling og mener mangelsituasjonen er en belastning for personer med diabetes type 2.

Landsforeningen for overvektige mener alle skal ha tilgang til god og effektiv behandling, og at det er vanskelig å få god nok behandling for overvekt i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt direktoratet for medisinske produkter i oppgave å se på den utstrakte bruken av Ozempic, og vurderer ytterligere tiltak.

– Jeg har ofte måttet kjøre rundt hele byen for å finne et apotek som har medisinen, sier Hans Einar Johannessen.

Medisinen har lenge vært mangelvare. Men nylig kom en anbefaling fra myndighetene om at den kun skal skrives ut til pasienter med diabetes.

– Jeg håper det fører til at jeg får medisinen min når jeg trenger den, sier Johannessen.

Han forteller at han for tre år siden knapt kunne gå på grunn av overvekt og smerter. Hos fastlegen fikk han påvist diabetes. Legen skreiv ut diabetes-medisinen Ozempic til Johannessen.

Diabetiker Hans Einar Johannessen har gått ned 60 kilo. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Den reddet livet mitt. Jeg har gått ned 60 kilo og har fått livet mitt tilbake, sier han.

Ozempic er en medisin som kommer i sprøyteform. Den skal regulere blodsukkeret til pasienter med diabetes. Men den har også blitt skrevet ut til pasienter som sliter med overvekt. De får medisinen på såkalt hvit resept.

Altså må de betale opp mot 36.000 kroner i året for den.

Salget av slankemedisiner har tatt av i Norge. I fjor solgte apotekene 1,5 millioner pakker av Ozempic, Saxenda, Wegovy og Mysimba.

– Ikke ta medisinen vår

Diabetesforeningen er fornøyd med myndighetenes anbefaling. Foreningen har reagert på at overvektige uten diabetes kan få Ozempic på hvit resept.

Nylig skrev forbundet en kronikk på NRK Ytring hvor de ber om at overvektige ikke tar medisinen deres.

– Mangelsituasjonen er en belastning for personer med diabetes type 2 som må bruke tid og krefter på å lete etter Ozempic i apotekene, og i verste fall ikke får tak i behandlingen de skal ha.

Det sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skaanes til NRK.

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Britt Inger Skaanes. Foto: Terje Rakke

Hun sier folk med overvekt nå kan ta andre medisiner.

– Personer som har et medisinsk behov for å gå ned i vekt bør få skrevet ut andre legemidler for vektnedgang på hvit resept.

– Vanskelig å få behandling

Landsforeningen for overvektige er enig i at folk med diabetes må prioriteres.

– Men folk med diabetes har også ofte problemer med overvekt, sier leder Mari-Mette Graff.

Mari-Mette Graff, Landsforeningen for overvektige. Foto: UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Hun mener det er vanskelig å få god nok behandling for overvekt i Norge.

– Det vi mener er at alle skal ha tilgang til god og effektiv behandling. Det er ikke alle som har hatt nytte av Ozempic. Men jeg mener det bør være en selvfølge i Norge å ha tilgang til behandling som ikke diskriminerer på økonomi, uansett tilstand, sier Graff.

Hun legger til at fedme er en sykelig tilstand.

– Det er ikke en moralsk tilstand.

Legene presset

Legeforeningen støtter anbefalingene fra myndighetene.

– Ozempic er en diabetesmedisin, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Thomas Eckhoff / Den norske legeforening

Hun legger til at leger ofte har følt seg presset av overvektige pasienter til å skrive ut medisinen på hvit resept.

– De har opplevd at pasienten nærmest kommer med en bestilling av Ozempic, sier Kvittum Tangen.

Hun presiserer at det også bør en livsstilsendring til for å gå ned i vekt.

– Det beste er hvis man kan oppnå disse endringene uten bruk av medikamenter, sier Kvittum Tangen.

Diabetes-medisinen Ozempic er en populær medisin blant overvektige. Foto: Privat

Regjeringen har planer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt direktoratet for medisinske produkter (Dmp) i oppgave å se på den utstrakte bruken av Ozempic.

Det er også de som har kommet med den nye anbefalingen til norske leger.

Departementet opplyser at helsemyndighetene også vurderer ytterlige tiltak.

– Utfordringene knyttet til overvekt må møtes helhetlig, og med fokus på de bakenforliggende årsakene. Regjeringen arbeider gjennom flere tiltak, blant annet innen kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og livskvalitet, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng til NRK.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Han mener helse- og omsorgstjenestene har en viktig rolle i forebygging og behandling av fedme. Bekeng mener også noen kan ha behov for medikamentell behandling når andre tiltak er prøvd.

– Spesialisthelsetjenesten kan ofte i større grad enn primærhelsetjenesten tilby en tverrfaglig tilnærming med blant annet ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog, sier han.

For Hans Einar Johannessen er det ikke bare medisinene som har hjulpet.

– Jeg har lagt om livsstilen og trener hver dag, sier han.

