Du står foran speilet med badetøy på. Det er et ubehagelig syn av mye kropp i lite tekstiler. Hva skjedde? Har tøyet krympet siden sist?

Neppe. Det er du som har blitt større.

Trøst deg med at du ikke er alene. Ifølge Folkehelseinstituttet er det nå flere som er overvektige enn normalvektige blant voksne i Norge.

Da er det lidderlig godt å vite at det finnes 19.280 bøker om slanking på det norske markedet. (Tallet er fra 2020, men det har sikkert kommet noen flere siden da.)

I disse 19.280 bøkene kan du få tips om å bare spise fett, ikke fett i det hele tatt, mye frukt, ingen frukt, eller kanskje bare en ting av gangen – kålsuppe, grapefrukt, knekkebrød, ananas, eller hva med litt eplesidereddik morgen og kveld?

Og sist, men ikke minst – du kan rett og slett lese deg til hvordan du skal la være å spise i perioder, eller motsatt – små måltider hver tredje time.

Det finnes intet nytt i slankingens verden. Alt er prøvd før med mer eller mindre hell.

Jakten på sommerkroppen startet nemlig ikke med Instagram. I tusenvis av år har vi slanket oss på mer eller mindre helsefarlige måter.

Den første skriften vi kjenner om helse, mat og hva du burde spise, er fra det gamle Egypt, skrevet på papyrus av en kar ved navn Eber 1550 år før Kristus.

Og siden har det bare fortsatt.

BUZZ-PRODUKT: Skuespiller Alison Frazer er med på å demonstrere elektrisk slanking i 1968. Foto: Getty Images

Derfor er det på tide med en slags oppsummering av hva folk har funnet på for å bli tynne.

Her er slankingens brutale historie i 5 punkter:

500 år før Kristus – balanse og måtehold

«Er det denne her som får dere til å le?»

Filosofen Sokrates om sin store mage.

Det hjelper altså ikke å tenke mye på ting. Sokrates slet med vekten han også. Foto: Jastow/Vatican museum / wikimedia

Det var grekerne som oppfant ordet diett. Det greske ordet diaita betydde «en måte å leve på» og handlet om mat, drikke, livsstil og trening.

Måtehold og balanse var viktig. Kroppen og sinnet speilet hverandre. Om kroppen ble for tykk eller for tynn, mente de at den speilet indre mental ubalanse.

Legekunstens far, Hippokrates, gir en oppskrift for å bli slank – man skal spise tørr mat, gå lange strekninger (helst naken) og sove på en hard seng.

Men disse reglene gjaldt først og fremst for menn, for det var den maskuline kroppen som ble dyrket i det gamle Hellas.

O LA LA: Harde senger og nakenløping ser ut til å ha fungert for de greske atletene. Mer snertene rumper skal du lete langt etter. Foto: Rogers Fund/metropolitan museum of art / Wikimedia commons

År 500 – de hellige anorektikerne

Vi spoler nesten 1000 år frem i tid til de tidlige kristne.

Mange av dem ønsket å være syltynne.

St. Augustin og andre kirkefedre mente nemlig at kroppen er sjelens fiende. Den fysiske kroppen hadde irriterende lengsler og behov, og dette måtte holdes i sjakk på et vis.

I tillegg ville de vise både Gud og andre mennesker sin absolutte tro.

Augustin og andre geistlige led av anorexia mirabilis som betyr «hellig sult». Den tynne kroppen var et bevis på at man var from og moralsk, i motsetning til en stor kropp som ble ansett for å være fråtsende og umoralsk.

FARLIG TYNN: Etter hvert kom også damene på banen når det gjaldt hellig slanking. Katarina av Siena slanket seg veldig. Her ser du hodet hennes. Mens hun levde, fastet hun seg til døde (i en alder av 33). Katarina er helgen i den katolske kirke Foto: Giovanni Cerretani / Wikimedia commons

Samtidig fantes det jo nok av mennesker i Europa som ikke fikk nok mat. Livet var hardt for småkårsfolk, og når man ikke kan brødfø familien, er tanken på slanking absurd.

Det var tvert imot godt å ha litt fett når uåret slo til. Så hva som har vært en bra kropp å ha, kommer selvsagt an på omstendighetene rundt kroppen.

År 1000 – vin og grønnsakvann, den flytende dietten

For adelen og kongen var ikke nok mat noe problem. De kunne spise så mye de ville, og noen ble dertil veldig tykke.

Vilhelm Erobreren, som la England under seg etter slaget ved Hastings i 1066, ble så fet at han ikke kunne sitte på en hest.

Dette gjorde hans erkefiende, franskekongen, narr av. Han sa at Vilhelm så gravid ut. Vilhelm kunne ikke leve med en slik fornærmelse. Han måtte på slankekur. Oppskriften var å holde sengen, avstå fra mat og kun drikke alkohol.

Det virket.

Vilhelm kom seg opp på en hest etter endt kur. Dessverre datt han av igjen og døde året etter.

En annen kjenning fra den flytende slankehistorien er kong Sancho den fete. Han hersket i kongeriket Leon i nåværende Spania.

Kong Sancho var temmelig rund, som tilnavnet vitner om. Ikke så rart da, for han spiste sju måltider med opptil 17 retter hver dag.

SULTEN FYR: Et av de få bildene vi kjenner av kong Sancho. Antagelig har kunstneren foreviget ham tynnere enn han var. Illustrasjon: Alonso Cano / wikimedia commons

Til slutt veide kong Sancho 21 arrubas (katalansk vektenhet, tilsvarer 240 kg).

En slik konge kunne man ikke ha.

Ikke bare hadde han problemer med å komme seg opp på hesten, han klarte heller ikke å løfte et sverd eller ligge med en kvinne.

Kong Sancho dro på bootcamp til sin bestemor, dronning Toda.

Der ble han låst inne på et rom, fikk hendene bundet og munnen sydd igjen. De etterlot bare en liten åpning til et sugerør så kongen kunne slurpe i seg grønnsakvann.

I tillegg ble han slept på tur hver dag. Etter 40 døgn dro han hjem igjen. Da kunne Sancho både ri hest, svinge sverdet og gjennomføre en hyrdestund med en kvinne.

Resten av livet holdt kong Sancho seg til frukt og grønnsaker. Dessverre ble det også hans bane da han døde etter å ha spist et forgiftet eple.

År 1820 – gjennom­bruddet for eplesidereddik

George Gordon Byron, kjent som Lord Byron, var en engelsk poet født på slutten av 1700-tallet.

DON JUAN: Drømmemannen var pen og utro. Kvinnene lå strødd i hans fotspor.

George var den sjette lord av Byron og kjent som den mest attraktive mannen i Europa. Lorden var alt man kunne ønske seg – vakker, følsom og romantisk. Kvinnene svermet for den berømte dikteren.

Lord Byron var datidens største kjendis og ble besatt av sitt eget ytre. Han var 1,75 høy, men slet med vekten. På det meste veide han 89 kilo.

Dette var for mye for imperiets førsteelsker. Noe måtte gjøres.

Byron fant svaret i eddik. Det er han som er opphavsmannen til troen på at eddik har noe for seg. Lord Byron drakk vann med eddik, spiste kjeks som var dynket i eddik, grønnsaker i eddik, kort sagt – Lord Byron = eddik.

Det virket. Matchvekten gikk ned til 60 kilo.

Ryktet om Lord Byrons eddik-diett spredte seg til hver avkrok av det britiske riket. Svermende kvinner begynte å drikke eddik de også. Noen drakk dessverre så mye at de døde av det.

Men eplesidereddik er fremdeles «hot shit» i enkelte kretser, gjerne inntatt rett før et måltid. Om du sverger til dette, så skjenk den romantiske og lidenskapelige Lord Byron en tanke.

GØY Å VITE: Dette har ingenting med saken å gjøre, men Lord Byrons eneste datter født i et ekteskap var Ada Lovelace. Hun var matematiker og var verdens første dataprogrammerer. Foto: Thomas Phillips / wikimedia commons

År 1863 – begravelsesagentens lavkarbodiett

«Av alle parasitter som plager menneskeheten, vet jeg ikke om noe mer smertelig enn det å ha fedme.»

Sitat av William Banting.

Har du hørt en svenske snakke om slanking? Det heter «banta» på svensk. Ordet kommer fra nettopp William Banting, en kongelig begravelsesagent i London med et fedmeproblem.

William var kort, bare 165 cm, men vekten viste 100 kilo. Han kunne ikke snøre skoene sine selv. Å gå var et ork. Folk kikket etter ham på gaten.

I 1863 skrev han en pamflett han kalte «Letter on Corpulence, Adressed to the Public.»

I boken fortalte han om sine egne erfaringer med å slanke seg, hvor vanskelig det var, alt han hadde prøvd før. Til slutt ga han en slankeoppskrift – man skal avstå fra sukker, stivelse, melk, øl og smør. I stedet skulle man spise fire måltider med kjøtt, fisk, grønnsaker og tørr vin.

Låter kjent? I dag kaller vi det lavkarbodiett.

«Would you like a piece of cake?»

«No, thank you, I’m banting.»

Bantings pamflett ble så populær at etternavnet hans har blitt ordet for å slanke seg på flere språk.

Særlig i Skandinavia sverger man fremdeles til William Bantings lavkarbo-metode:

VI SKILLER OSS UT I NORD: Hyppigste dietter oppsøkt på Google i europeiske land fra 2004 til 2019. Data mangler for blant annet Danmark og Tsjekkia. Foto: Idunn / norsk tidsskrift for ernæring

Publikum elsket å få en oppskrift på hvordan å bli slanke i en fei, og William Banting tjente mye penger på slankeboken sin. Dermed gikk startskuddet for en industri av fantasifulle slankemetoder.

Man skulle sove mere på dagtid (Tornerose ble jo ikke tykk), tygge maten enormt mange ganger, ifølge Fletcher-metoden (se forsøk litt lenger ned i saken), spise bomull (virkelig lavkalori, men farlig) eller intens magemassasje av det hardhendte slaget (au!?)

Det fantes også plenty av elektriske muligheter og vidunderkurer med både arsenikk og avføringsmidler – eller hva med en bendelorm, frue?

NATURENS LILLE HJELPER: Reklame for bendelorm-diett. Foto: Wikimedia commons

Hvis bendelorm var litt ekkelt, kunne man heller ty til litt amfetamin.

KNARKERFAVORITT? Dette er en reklame for Obetrol fra 1970. Et slankemiddel med metamfetamin – og visstnok en favoritt for Andy Warhol. Ps. metamfetamin var utbredt som slankende og prestasjonsfremmende middel i mange land. Faksimile: Wikimedia commons

Eller hva med rådet om å bare røyke tobakk i stedet for å spise?

PUFF, PUFF: Reklame for sigaretter som slankemiddel. Foto: wikimedia commons

Hvis dop og sigg kunne bli litt meget for sarte sjeler, så var kanskje denne såpen mer passende:

SLANK I DUSJEN: Vask av det fettet! Denne såpen (som ifølge reklamen skal brukes som helt vanlig såpe) lover deg å redusere fett uten diett eller trening. Perfekt for travle folk. Foto: Wikimedia commons

Eller ... hva med dette?

TA-TAM! En kvinne tester «ozonbad». En ny (i 1951) metode for å gå ned i vekt og få vakker hud. Ikke veldig vanlig nå for tiden. Foto: Corbis via Getty Images

Rapport fra opplevelsen av å prøve å tygge en hjemmelaget kjeks 100 ganger etter Fletcher-metoden: Ekspander/minimer faktaboks Horace Fletcher var en ernæringsfysiolog som mente man skulle tygge maten latterlig mange ganger - helst 100. Jeg måtte prøve og tok en bit av min hjemmelagde kjeks.. 0-30 tygg – alt vel.

40 tygg – konsistensen endres til løs potetmos.

50 tygg – alt inne i munnen transformeres til tynn velling.

60 tygg – nå er det alarmerende flytende inni der og mengder av spytt.

70 tygg – dette er virkelig vemmelig … og enda mere flytende.

82 tygg – nå kan denne kjeksen drikkes - innholdet i munnen 90 prosent spytt og litt kjeks.

Jeg ble kvalm og ga opp etter 1 minutt og 42 sekunder. Fletcher skal ha oppfordret folk til å tygge en bit opp til 700 ganger.

Slanking i våre dager

Etter andre verdenskrig var det rasjonering av mat i Europa. Da denne opphørte, gikk det kun noen måneder før første slankeoppskrift kom på trykk i et ukeblad.

Og siden har det eskalert til dagens situasjon med slankeprodukter på alle kanter, i alle medier, fra bøker til apper og ikke minst utallige TV-program.

Nye produkter og mirakelkurer lanseres ukentlig, og alle påstår de at de skal gjøre underverker for deg.

Noen går virkelig langt:

SPESIELLE GREIER: Breatherisme er en bevegelse som mener at man kan leve uten mat overhodet. Kvinnen på bildet til venstre påstår sågar at hun heller ikke spiste mens hun var gravid (to barn). Lederen av sekten Wiley Brooks ble dessverre avslørt i kø på McDonalds i april 2022. Faksimile: New York post og Twitter

Så hva virker av alle disse kurene?

Det ville TV-programmet Folkeopplysningen finne ut av. De gjorde et eksperiment.

De ga en gruppe overvektige deltagere virkningsløse sukkerpiller og sa at det var et slankeprodukt. Forsøksgruppen skulle spise pillene i 30 dager.

Da forsøket var over hadde de fleste deltagerne gått ned i vekt – noen opptil fire kilo.

Hvordan kunne dette skje? Det var jo bare tullepiller.

Det finnes flere forklaringer.

Forsøksgruppen ønsket jo å gå ned i vekt og var antagelig mer bevisst på hva de spiste generelt.

I tillegg visste deltagerne at noen holdt øye med dem. Og blir man observert, vil de fleste strekke seg lenger enn vanlig.

Hva som skjedde med gruppa etterpå, vet vi ikke. Tall viser derimot at de fleste hurtig-slankere ikke klarer å holde vekten etter endt slankekur.

For å bøte slik jojoslanking velger mange å ty til egne leveregler for hva som er lov, eller ikke lov, å spise.

42 prosent av den norske befolkningen oppgir at de går på en eller annen slags diett.

Forsker Annechen Bahr Bugge ved SIFO (Forbruks­forsknings­instituttet) har påpekt at listen over ja-mat og nei-mat synes å bli stadig lengre for mange. Et slikt skille mellom ren og uren mat minner om en religion, ifølge forskeren. Hun konkluderer med at folks kosthold i økende grad ser ut til å være styrt av kropps- og helseangst.

Og likevel – på tross av alle ønsker og gode intensjoner om å skaffe seg en slank kropp, blir vi bare tykkere.

Norge ligger nå på tredjeplass i Vest-Europa når det kommer til fedme.

Nordmenns vekt sveller dermed i takt med den globale slankeindustrien, som ifølge en stor fersk undersøkelse er verdt rundt 300 milliarder dollar (og forventes å bikke 400 i 2027).

Det er heller ingen grunn til å tro at det vil komme færre slankebøker, oppskrifter og nye påfunn i fremtiden (selv om vi som nevnt allerede har 19.280 bøker om temaet, og neppe trenger flere).

Men vit dette: det finnes ingen «quick fix» gjemt i en ny revolusjonerende slankeoppskrift.

Du må uansett gjøre den langsomme jobben selv, med måtehold og bevegelse. Akkurat som de gamle grekere sa for noen tusen år siden. For de hadde rett. Så enkelt – og så vanskelig, er det å bli slank.

Hei! Fikk du lyst til å sende meg en mail om saken, eller et forslag til andre ting jeg burde se nærmere på? Gjør det.



Les også gjerne saken jeg skrev om den geniale svenske kakkelovnen, mitt møte med Sputnik eller saken jeg skrev om hvor vanskelig det egentlig kan være å vinne i terningspill.

Her kan du se episoden av Folkeopplysningen som jeg refererer til i teksten: