NRK har sendt spørsmål til Kunnskapsdepartementet og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel på e-post.

Forventar de at søkartala til utveksling vil gå ned i år?

«Det er vanskelig å spå noe sikkert om dette, men regjeringen ønsker absolutt at flere norske studenter skal reise ut og få internasjonal erfaring. Jeg tror ikke færre vil velge utveksling eller studier i utlandet fremover.»

Kva er grunnen til kuttet i denne delen av studiestøtta?

«I dette statsbudsjettet har det vært helt nødvendig å stramme inn og bruke pengene mer effektivt. Dette er et grep vi tar for å holde prisveksten og rentenivået nede, noe som er helt grunnleggende for å bedre økonomien for alle. Derfor er jeg glad for at vi selv innenfor disse rammene øker budsjettene til forskning og utdanning. I 2023 øker studiestøtten mer over ett enkelt budsjett enn i løpet av de siste 15 årene.

«Så endres heller ikke det samlede støttebeløpet for studenter som betaler skolepenger. Alle får utbetalt samme beløp som tidligere, men stipenddelen blir lavere for noen. Norge har en god utdanningsstøtteordning for norske studenter i utlandet, spesielt sammenlignet med utdanningsstøtten i en del andre land.»

Kvifor skal studentar, som allereie har trang økonomi, ta sin del av «støyten» for at «alt blir dyrare»?

«Vi har fortsatt svært gode støtteordninger for de som vil reise ut, og støttesummen er den samme som før. Det vi har foreslått, er å justere stipendandelen, slik at den blir lik for studenter på bachelor- og masternivå. Det mange studiesteder, særlig i Europa, hvor man ikke må betale skolepenger. Dessuten har norske universiteter og høyskoler utvekslingsavtaler rundt i verden, hvor studenter kan reise uten å måtte betale for studieplassen. Studenter kan også få dekket skolepenger og få støtte til livsopphold gjennom Erasmus+programmet. Det er altså svært gode muligheter for å ta et studieopphold i utlandet, uavhengig av foreldrenes økonomi. Men om du velger å reise til et studiested med høye skolepenger, er det i så fall et valg du gjør selv, og da er det heller ikke urimelig at du tar litt mer av regningen.»

«I tillegg har regjeringen mål om at flere studenter skal dra på utveksling til ikke-engelskspråklige land. Fra høsten 2022 har vi innført et ekstra månedlig stipend for studenter som velger å reise på utveksling til våre prioriterte ikke-engelskspråklige samarbeidsland, som for eksempel Tyskland, Frankrike og Japan.»

«Med denne endringen får studenter som reiser utenlands samme støttegrad som de som studerer i Norge. Så er det verdt å minne om at studenter som går på private utdanninger i Norge, kun får støtten til skolepenger som lån.»

Er det ønskjeleg frå regjeringa si side at færre reiser på utveksling/studerer i utlandet? Kvifor/kvifor ikkje?

«Vi ønsker selvsagt at studenter skal fortsette å få viktig internasjonal erfaring og reise ut for å studere om de har lyst. Dette er en tilpasning vi gjør i en ny økonomisk virkelighet. Vi er nødt til å stramme inn og bruke pengene mer effektivt.»