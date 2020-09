– Vi fikk en samling i fanget, sier billedhugger Øyvind Bast Lie.

Han lemper esker fulle av vinylplater over i en varebil som skal til Stavanger.

Sammen med kunstnerkollega Isak Wisløff overtok han nylig et atelierlokale i Maridalsveien i Oslo. Det hadde tilhørt billedhugger Kjell Grette Christensen, som gikk bort i vår.

I rommet sto 10.000 klassiske vinylplater som de to kunstnerne ikke hadde bruk for.

TOK PLASS: 10.000 LP-plater tok for mye plass i kunstneratelieret. Foto: privat

– Vi liker jo klassisk musikk, men så interesserte er vi tross alt ikke, sier Wisløff.

– Ble dere ikke nysgjerrige på hva det var?

– Jo, for så vidt. Vi tenkte jo at det måtte ha vært en person med enorm interesse for klassisk musikk som hadde samlet dem.

Det skulle vise seg å stemme.

ANNONSEN: Selgerne fikk flere henvendelser fra interesserte kjøpere, da tilbudet ble lagt ut på Finn. Foto: faksimile

Snappet opp av kjennere

I august ble platene ble lagt ut for salg til 20 kroner per stykk.

Ryktene begynte raskt å spre seg blant samlere av klassisk musikk.

En som oppdaget annonsen var komponist Morten Gaathaug. Han dro umiddelbart kjensel på platene.

– Det var såpass mange, og adressen var Maridalsveien 3. Da måtte de stamme fra samlingen til John Sanders.

SAMLEREN: John H.B. Sanders samlet på klassisk musikk, og drev butikk i Oslo. Foto: Norsk Lydinstitutt

Han snakker om plateselgeren og vinylsamleren John H.B. Sanders, som døde i 2007. Mot slutten av 80-tallet la han ned butikken Elysium i Heimdalsgata, og flyttet virksomheten til Maridalsveien.

Der holdt han til etasjen over lokalene til Wisløff og Bast Lie.

Men før han ble syk, testamenterte Sanders samlingen på om lag 50.000 album til Norsk Lydinstitutt i Stavanger. Der har de vært i 17 år.

Så hva hadde nå dukket opp?

Det mysteriet måtte Gaathaug finne ut av.

BEFARING: Musikkekspertene dro til Maridalsveien for å se på samlingen. Fra venstre: Kjell Samkopf, Morten Gaathaug, Isak Wisløff og Asbjørn Eriksen. Foto: privat

– En liten sensasjon

Sammen med professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Asbjørn Eriksen, og komponist Kjell Samkopf, tok han turen til atelieret.

– Vi kjente straks igjen de karakteristiske runde prislappene til Sanders på platene. Mange innspillinger fra det tidligere Sovjetsamveldet og Øst-Europa.

Gaathaug mener det er en aldri så liten sensasjon at det nå dukker opp 10.000 album som ingen har visst om.

Trolig har Grette Christensen lagret dem for Sanders.

– Jeg har ikke gjennomgått platene i detalj, men Sanders fikk tak i mye sjeldent på sine reiser i Europa og det tidligere Sovjet. Det var ikke uvanlig at de hentet frem innspillinger til ham på bakrommet, som det statlige russiske musikkselskapet Melodiya ikke solgte på det internasjonale markedet.

PÅ PLASS: Vinylsamlingen som dukket opp rulles inn i lokalene til Norsk Lydinstitutt i Stavanger. Foto: Anders Haualand / NRK

Fraktet til Stavanger

Etter å ha blitt fraktet over fjellet vestover, trilles sekketraller med LP-ene inn i lokalet til Norsk Lydinstitutt i Stavanger.

– Det er fantastisk og viktig at samlingen nå blir komplett, og samlet under ett tak, sier daglig leder Iselin Grayston.

STOR JOBB: Daglig leder Iselin Grayston ved Norsk Lydinstitutt sier det blir litt av en jobb å gjennomgå platene. Foto: Anders Haualand / NRK

De har en av verdens største private samlinger av klassisk musikk, med rundt 200.000 plater, spolebånd, kassetter, tidsskrifter og bøker fra ulike samlere.

Sanders-samlingen de har fra før hadde vært lagret i en spesialbygget låve på Kråkstad i Nordre Follo, der Sanders bodde til han ble syk.

Spørsmålet er om de 10.000 nye er dubletter av plater som allerede finnes i samlingen.

– Det blir spennende å se. Nå må vi bruke tid på å gå gjennom og studere alt.

De to kunstnerne i Oslo er også glade for at vinylplatene har kommet til sin rettmessige eier. Selv om de gikk glipp av litt inntekter.

– Det er veldig bra for oss, og godt at samlingen kommer allmennheten til gode, sier Bast Lie.

KJEMPESAMLING: Norsk Lydinstitutt har nær 200.000 innspillinger av klassisk musikk. Foto: Anders Haualand / NRK