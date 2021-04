Reagerer på åpning av skolene: – Det glade vanvidd

17. mars ble skolene i Haugesund, Karmøy og Tysvær stengt på grunn av høyt smittetrykk på Haugalandet.

Tirsdag kom nyheten om at skolene åpner igjen på rødt nivå allerede onsdag 7. april.

Det får Geir Allan Stava til å reagere.

– Det har haglet inn med meldinger i dag. Mange lærere er bekymret og redde. Konsekvensene kan jo potensielt bli fatale, sier Stava, som er hovedtillitsvalgt i Skolenes Landsforbund i Karmøy.

Det var Haugesunds Avis som omtalte saken først.

Det har vært folketomt på Gard skole i Haugesund de siste ukene (arkivfoto). Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det glade vanvidd

Det er to hovedgrunner til at Stava er kritisk til at skolene nå åpnes igjen.

Han mener det er normalt med en smitteoppblomstring etter skoleferien, og at en avgjørelse derfor burde drøyd et par uker.

Han synes ikke det er samsvar mellom åpningen og uttalelser fra blant annet kommuneoverlegen i Haugesund, som nylig sa til NRK at det har oppstått smittesituasjoner hvor malen på 15 minutter og to meter ikke har vært nok.

– I skolene er det én meter som gjelder, og elever og lærere vil være i samme klasserom i langt mer enn 15 minutter daglig. Det virker litt som det glade vanvidd å åpne om man legger disse beskrivelsene av smittefaren til grunn, sier Stava.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Har vært skummelt

I forrige uke var Haugesund kommunen med nest høyest smittetrykk i landet. Nå går utviklingen rett vei, og tirsdag var det kun registrert to nye smittetilfeller.

Ordføreren sier det er «godt å åpne skolene igjen».

– Det var med en vond smak i munnen at vi måtte stenge skolene, for barn og ungdom trenger å være sosiale, sier Arne-Christian Mohn, som også er lege.

– Flere ansatte på skolene har vært redde for å bli smittet. Hva vil du si til dem nå som det åpnes igjen?

– Nå ser det ut som smittetallene er blitt så lave at de også kan senke skuldrene litt. Men jeg forstår godt at de har vært redde, for det har vært skummelt med et veldig aktivt og smittsomt virus som har gjort at til og med barn har blitt alvorlig syke, sier Mohn.

Kommunedirektør og ordfører om smittesituasjonen i Haugesund Du trenger javascript for å se video.

Vanskelig avgjørelse

Avgjørelsen om å åpne skolene ble besluttet i et møte mellom kommunene på Haugalandet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren tidlig tirsdag morgen.

– Barn har behov for et fysisk undervisningstilbud, det er det viktigste argumentet, begrunner kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

Han kaller avgjørelsen om å åpne skolene for «vanskelig».

Hvordan det legges til rette for undervisning på rødt nivå, blir opp til hver enkelt skole å organisere, forteller Ole Bernt Thorbjørnsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Barn har veldig godt av å møte andre og ha en normalisert hverdag, for digital undervisning er ikke optimalt for noen. Samtidig forstår jeg også frykten blant ansatte, sier Thorbjørnsen.

Trenger mer tid

Signe Norbotten er leder for Utdanningsforbundet i Haugesund. Hun mener kommuneledelsen kunne hatt litt mer is i magen før de bestemte seg for å gjenåpne skolene.

Signe Norbotten mener lærerne kunne trengt mer tid på seg før åpningen. Foto: Alina Pettersen / Utdanningsforbundet

– Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med hjemmeskole ut denne uken. Både på grunn av at vi føler at smittesituasjonen enda er uavklart etter påskeferien, men også med tanke på arbeidssituasjonen til lærerne, sier Norbotten og utdyper:

– Lærerne må få tid til å omstille seg og planlegge for rødt nivå i tråd med nye veiledere. Det er en stor jobb som må gjøres på knapp tid.

Norbotten forteller at flere lærere er «redde og stresset» over koronasituasjonen. Likevel forstår hun også viktigheten av å få elevene tilbake på skolebenken.

– Vi ser at elevene har det best når de får være i trygge og vante omgivelser på skolen. Men vi synes også det er viktig at lærernes arbeidsforhold tas i betraktning i slike avgjørelser, sier hun.