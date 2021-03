Flere bryter karanteneregler og nekter å oppgi nærkontakter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Haugesund er kommunen i landet med nest høyest smittetrykk, med 859 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Kun Lørenskog har mer smitte.

Oslo har til sammenligning 637 smittede per 100.000 innbyggere, viser tall fra FHI.

Nå forteller kommunedirektøren i Haugesund om flere innbyggere som ikke følger karantenereglene.

– Det er bekymringsfullt og trist at vi fortsatt avdekker at folk ikke følger retningslinjer og ikke er i karantene når de skal være. Noen går ut, andre går på jobb, selv om de skal være i karantene. Det gir unødvendig mye arbeid for dem som driver med smittesporing, sier Ole Bernt Thorbjørnsen.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn opplyser også at personer nekter å oppgi nærkontaktene sine, og at kommunen nå vurderer å anmelde disse til politiet.

– Det er usolidarisk og egoistisk. Det er veldig alvorlig, og kan i verste fall påføre andre alvorlig sykdom og død, sier han.

FHI: – Svært uheldig

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet bekrefter at problemet ikke kun gjelder i Haugesund, men hele landet.

– Vi har fått flere rapporter på at ikke alle overholder karantenereglene. Dette går også frem av flere forskingsstudier. De fleste sier at de følger reglene, men det er nok ikke alltid slik, sier Forland.

– Hva tenker dere om at ikke alle følger karantenereglene? Hvilke konsekvenser kan det få?

Frode Forland i FHI. Foto: terje pedersen

– Det er svært uheldig at folk ikke følger reglene. Testing, smittesporing, karantene og isolasjon er hovedstrategien for å slå ned utbrudd lokalt. Om en ikke klarer det, vil det kunne føre til mer smitte som sprer seg videre, noe som igjen kan føre til strengere tiltak på samfunnsnivå.

FHI har også fått meldinger om at ikke alle vil oppgi nærkontaktene sine.

– Vi har også fått meldinger om dette fra noen utbrudd. Det er også svært uheldig, og kan føre til at det blir vanskelig å finne smitteveier, få varslet de som bør varsles, og hindre sykdom og smittespredning. Det gjør arbeidet med smittesporing vanskelig, sier Forland.

Haugesund og seks andre kommuner på Haugalandet er stengt ned for å få bukt med smittesituasjonen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Økt smitte

De to foregående dagene har det blitt registrert henholdsvis tre og fire smittetilfeller i Haugesund. Mange håpet derfor at utbruddet var på vei mot slutten.

Tirsdag ble det derimot registrert 19 nye smittetilfeller i kommunen. Der er også oppdaget smitte i tre barnehager, både blant barn og ansatte.

– Tallene vil nok variere også gjennom påsken. Det gledelige er at utviklingen går riktig vei og at snittet er på vei nedover, sier Thorbjørnsen.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Haugesund-ordføreren sier at økt mobilitet i påsken kan føre til at smittetallene går litt opp.

– Jeg oppfordrer alle til å være flinke til å holde avstand og bruke munnbind. Hold ut i noen dager til, for vi er ganske nære målet om å slå ned utbruddet, sier Mohn.

I Haugesund har de hatt digital undervisning på skolene de siste to ukene. Innen lørdag vil kommunen vurdere hva som skjer med undervisningen etter påske.