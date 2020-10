Kommuneoverleger advarer mot reiser til Oslo i høstferien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Høstferien er i gang på øst- og Sørlandet. Neste uke følger resten av landet. Det betyr at flere er på farten.

– Hva som er nødvendige reiser må den enkelte vurdere selv. Akkurat nå vil jeg fraråde f.eks. rene handleturer, fotball- og konsertreiser til Oslo, sier kommuneoverlege i Haugesund, Jostein Helgeland.

FRARÅDER: Kommuneoverlege i Haugesund, Jostein Helgeland, sier høstferien ikke er tiden for å dra på handletur til Oslo. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han ber folk om å søke på nettet for å finne ut hvor det er mye smitte.

Utspillet kommer selv om Oslo har innført nye og strengere smitteverntiltak. Blant annet er det påbudt med munnbind på kollektivtransport, og det er ikke lov å ha arrangementer med flere enn 50 personer innendørs, uten fast seteplassering.

Hovedstaden har hatt 631 nye registrerte med covid-19 smitte de siste 14 dagene, viser kommunens statistikk. Det siste døgnet har det kommet 43 nye tilfeller.

Selv om smitten er nedadgående i Bergen, mener Helgeland at folk nøye bør vurderer turer dit også.

Tilsvarende mener han at de som bor i kommuner med mye smitte bør være forsiktige med å reise andre steder. Det kan f.eks. gjelde studenter i Oslo og Bergen som vil hjem i høstferien.

– Særlig hvis de har vært i kontakt med grupper med mye smitte, eller har symptomer, bør de holde seg hjemme.

I Tromsø har en person testet positivt på covid-19, etter å ha vært i Oslo i helgen.

Sjekk reisemålet

Helgeland kom med reiserådene i Haugesunds Avis i dag, sammen med kommuneoverlegen i Karmøy.

Budskapet er at folk selv må sjekke smitteutviklingen ved reisemålet, og vurdere dette opp mot viktigheten av reisen.

Han presiserer at også familiebesøk kan være en nødvendig reise.

– Ut ifra smittevernhensyn ønsker helsevesenet at man beveger minst mulig på seg i disse dager. Ikke dermed sagt at man skal ha dårlig samvittighet for å f.eks. besøke sin syke mor i Oslo, såfremt man selv er frisk og symptomfri. Men unngå folkemengder.

Også kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, mener folk bør være skeptiske til å delta på arrangementer og store selskaper i Oslo nå. Rene handle- og hyggeturer på byen vil han fraråde. Smittefaren avhenger av både reisemåte og reiseformål.

INDIVIDUELT: Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, sier det er reisemåte og formål med reisen som avgjør med hensyn til smittefaren. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Hvis man likevel må være i folkemengder, må man passe på å holde meteren, og bruke munnbind hvis det er vanskelig.

Det mener også smittevernoverlegen i Stavanger, Runar Johannessen.

– Det aller viktigste er å holde god avstand til folk du ikke bor med, og ikke gå blant folk hvis du er syk. Å dra til Oslo for å feste på byen nå, er ikke å anbefale.

HOLD METEREN: Smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, sier det viktigste er å holde avstand og unngå folkemengder. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ingen nasjonale råd

Mens myndighetene fraråder utenlandsreiser som ikke er nødvendige til såkalt røde områder, finnes ikke slike råd om reiser innad i Norge.

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, vil heller ikke komme med slike råd.

– Det er ingen formelle råd, men generelt vil jeg si at man alltid bør vurdere risikoen for sin egen del, på alle typer reiser.

EGET ANSVAR: Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, sier det er opp til hver enkelt å vurdere risikoen med å reise i Norge. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Hva er grunnen til at man ikke har nasjonale råd for innenlandsreiser?

– Vi er på mange måter avhengig av bevegelser innad i vårt eget land, enten det er relatert til skole, familie eller arbeid. Man vil ikke gi veldig sterke føringer, og dermed sette folk i en vanskelig skvis. Det kan bli en stein til byrden for dem som har behov for å reise i eget land.

Assistere helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, bekrefter at det ikke finnes noen nasjonale føringer for innenlandsreiser, men også han ber folk ta hensyn til smittesituasjonen, og ikke reise med mindre det er nødvendig.

– Det viktigste er at man ikke oppsøker steder der mange mennesker samles uten å holde nødvendig avstand. Det gjelder både på reise og når man er i hjemkommunen sin, sier han.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Spesialrådgiver ved byrådslederens kontor, Øyvind Arum, understreker at de nye smittevernreglene for Oslo nå, utelukker store selskaper. Han sier i en e-post til NRK at alle som ønsker er velkommen til hovedstaden, så lenge de følger smittevernrådene til Oslo kommune.