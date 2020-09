Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Byrådet innfører munnbind-påbud på kollektivtransport, påbud om registrering av gjester på serveringssteder, og et midlertidig forbud på samlinger på mer enn 50 personer, uten faste sitteplasser, frem til 13. oktober.

– Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal reisende bruke munnbind. Det betyr at alle må ha med seg munnbind om bord, sier Johansen.

Men byrådet vil ikke følge Helsedirektoratets anbefaling om å begrense at flere enn fem personer samles i private hjem.

– Hvis vi skal fortsette å lykkes, holde smitten nede, må vi gjøre oss fortjent til folks tillit, sier Raymond Johansen på dagens pressekonferanse.

Han legger til:

– Vi må vise at vi innfører kun de tiltakene som er nødvendige.

I tillegg oppfordrer han til at flest mulig skal ha hjemmekontor.

– Det er helt klart: Flest mulig må jobbe hjemmefra, sier Johansen.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at han er «svært bekymret» for at koronasmitten skal spre seg ut av Oslo. Søndag kom det fram at han er forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke følger opp Helsedirektoratets råd.

– Vi mener de tiltakene Oslo kommune har nå, ikke er sterke nok, sa helseministeren under en pressekonferanse mandag.

Helseminister Bent Høie (H) forventer at Oslo følger råd om strengere tiltak og ber kommunen ta ansvar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Direktoratet anbefaler en tiltakspakke for 14 dager.

Ifølge NTB er disse tiltakene oppe til vurdering, dersom smittespredningen i hovedstaden fortsetter:

Forbud mot private samlinger på mer enn fem personer.

Innslipp til utesteder kan bli stanset klokka 22.

Forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

Raymond Johansen ville lørdag ikke bekrefte at disse tiltakene er oppe til vurdering.

Mandag kom det fram at Høie også innkaller alle kommunene rundt hovedstaden for å diskutere mulige smittetiltak i kveld.

Smittetallene kan gå opp

Siste døgn er det registrert 33 nye koronasmittede i hovedstaden. Det er fire færre enn tallet på nye smittede lørdag, viser oppdateringen fra kommunen.

Men det betyr ikke nødvendigvis at det har vært en nedgang i antall smittede. Under halvparten så mange ble testet lørdag og søndag, i forhold til forrige helg. Dermed kan tallene gå opp i løpet av uken.