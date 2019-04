Kommune opphever utskjelt bolleforbud

Den såkalte bollenekten i Sirdal kommune har fått mye oppmerksomhet det siste døgnet. Nå oppheves bolleforbudet, skriver kommunen i en pressemelding.

Ifølge rådmann Inge H. Stangeland har intensjonen aldri vært å nekte bolleservering på møtene til det kristne skolelaget. Kommunen ville i stedet at matserveringen ble tonet ned.

– Kommunen har i denne saken vært opptatt av å følge opplæringslovens bestemmelser om forkynning av religion i skolens tid. Sirdal kommunes mål er at skolemiljøet skal være godt for alle elever i Sirdalsskulen, skriver Stangeland i pressemeldingen.

Inge H. Stangeland, rådmann i Sirdal kommune. Foto: Sirdal kommune

Det var avisa Dagen som først skrev om saken.

Fra bollenekt til bollefest

Nå har kommunen bestemt seg for å markere det hele med boller til alle.

– Sirdal kommune vil bestille boller til alle elever i Sirdalsskulen som en oppfølging av denne saken. Det være seg elever som har matallergier eller ei, skriver rådmannen videre.

Saken dreier seg om det kristne skolelaget ved Tonstad skule, som fikk forbud mot å servere boller og mat på møtene sine. Hensikten var å hindre at skolelaget brukte «lokkemat» for å øke deltakelsen på andaktene.

Reagerte på forkynnelse

Bakgrunnen for forbudet er at en av foreldrene ved skolen skal ha reagert på at det foregikk forkynnelse ved skolen. Det ble bestemt at skolelaget fikk fortsette å ha møtene sine, men uten servering.

Saken har skapt stort engasjement, og mange har reagert på forbudet. Ifølge rådmannen har det vært stor pågang fra folk som både har sendt e-poster, tatt kontakt i sosiale medier og ringt.