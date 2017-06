Komiker får Henrik Ingebrigtsen som personlig trener

– Å perse med et minutt på tre kilometer er tøft, sier Ingebrigtsen.

For en drøy uke siden under NRK Rogaland sin maratonsending på radio, som varte 24 timer, var Henrik Ingebrigtsen gjest. Under intervjuet kom en melding. Den var fra komiker Rune Bjerga. Han ønsket 1500-meterspesialisten som personlig trener. Storebror Ingebrigtsen mister selv resten av 2017-sesongen på grunn av en hamstringskade, og måtte ha noe å gjøre.

– Jeg stiller opp. Jeg skal kjøre ham beinhardt. No mercy, sier Ingebrigtsen.

Tar rollen Gjert

I dag var Ingebrigtsen tilbake studio sammen med komikeren som ti høsten skal fylle DNB Arena med showet sitt «Bjerga on Ice».

– Målet er å løpe rundt Mosvannet på under 11 minutter. I fjor så klarte jeg 11.53, det er veldig bra. Men når man har kommet til et visst nivå så stopper man opp, sier Bjerga. Det er omlag 3 kilometer rundt Mosvannet.

Ingebrigtsen er klar på at han kan hjelpe Bjerga.

– Hadde alle kunne gjort det så hadde han jo ikke hyrt inn meg. Nå skal jeg gå inn i rollen som Gjert. Jeg skal frem med pekefingeren og heve stemmen, sier han.

Tips

Ingebrigtsen gir også flere generelle tips til mosjonister.

Motivasjon: – Jo mer du løper jo bedre blir du. Det gjelder å komme seg ut ofte og man trenger ikke å løpe langt. Blir man sliten kan man gi seg. Det må være lavterskel. Målsetting: – Etter hvert kan man sette seg mål om hvor fort man skal løpe. Løp gjerne på en tredemølle med den farten du ønsker å løpe. Løp intervaller, 2–3 minutter med den farten, så et minutt pause. Løpsteknikk: – De fleste har litt for stram hofteleddsbøyer som gjør at man blir «sittende». Klarer du å forbedre den så vil du få bedre løpsøkonomi, og sannsynligvis vil samboeren din også bli mer fornøyd, sier Ingebrigtsen og ler. Han anbefaler også å legge vekten mer mot stortåa når man løper. For mange legger vekten på lilletåen.

Når det gjelder Bjerga, mener han at han først må ta tak i det mentale.

Må ned i vekt

– Mental trening. Det viktigste er å forstå er at vi ikke skal ha det kjekt.

– Dette har vi ikke snakket om ..., sier Bjerga, men Ingebrigtsen fortsetter.

– Og så må vi se på kosthold. Han må ned noen kilo i vekt.

– Ned i vekt? Svigermor sier allerede at det snart ikke er mer igjen av meg. Nå har jeg begynt å grue meg ...

Ingebrigtsen er imidlertid klar på at det finnes potensial hos Bjerga.

– Han har relativt bra grunnlag. Dette ser overraskende bra ut når han løper.