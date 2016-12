– Kult om vi får flere priser i familien

I dag kom nominasjonene til årets idrettsgalla. Navnet Filip Ingebrigtsen går igjen hele tre ganger. Sandnes-gutten kan vinne kategoriene årets navn, årets mannlige utøver og årets gjennombrudd.

– Det er veldig bra nivå på de andre nominerte, så det blir spennende å se om jeg i hvert fall får med meg én pris, sier han.

23-åringen har mest tro på at han kan stikke av med den prisen som storebror Henrik Ingebrigtsen vant i 2013.

– Jeg er nok mest aktuell til å vinne årets gjennombrudd. Det hadde vært kult med flere priser i familien.

Enig med juryen

Filip Ingebrigtsen tok et sensasjonelt EM-gull på 1500-meter i Amsterdam i sommer. Da hadde han slitt med skader i flere sesonger.

– For ett år siden hadde du vel ikke trodd at du skulle sitte her og være europamester og nominert til tre Idrettsgalla-priser?

– Jeg hadde jo det. Jeg hadde ikke lagt ned så mye arbeid i løpingen hvis jeg ikke trodde det skulle komme noe ut av det, sier Ingebrigtsen.

– Dessuten har jeg vært skikkelig dårlig de siste årene, så jeg er enig i at jeg fikk et bra gjennombrudd i år.

Rørt til tårer av sønnens suksess

Filip Ingebrigtsen trenes av faren, Gjert Ingebrigtsen. Han mener sønnen har fortjent årets suksess.

– Vi har gått og ventet litt på dette. Filip har hatt det i seg i mange år, men han har hatt uflaks.

Gjert Ingebrigtsen er selv nominert i kategorien årets trener, sammen med Morten Eklund, Johan Flodin, Thorir Hergeirsson, Christian Wolfgang Mitter og Alexander Stöckl.

– Det er ekstremt stort å være nominert. Jeg har havnet i et celebert selskap, sier han.

– Hva synes du om det Filip har prestert?

– Jeg synes det er kjempestort at han endelig fikk tatt ut potensialet sitt. Jeg så tidlig i sesongen hvilken vei det bar. Det ble faktisk litt tårer fordi jeg syntes det ble så stort.

Neste mål er klart

Filip Ingebrigtsen innrømmer gjerne at det hadde vært hyggelig om Team Ingebrigtsen kunne reise til Idrettsgallaen og sanke priser hvert år, men han understreker at nominasjoner ikke kommer gratis.

– Det hadde vært kjekt å være fast innslag på Idrettsgallaen, men det krever resultater å vise til hvert år. Men slike nominasjoner er fint for motivasjonen, sier han.

Filip Ingebrigtsen får uansett ikke være med på Idrettsgallaen, som arrangeres på Hamar 7. januar. Han reiser til Sør-Afrika på treningstur.

– VM i London er det neste store målet. Jeg skal ha revansj fra OL i Rio, sier han.