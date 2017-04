Brødrene Ingebrigtsen til USA

Fredag 14. april går ferden til Flagstaff i Arizona til et fire uker langt treningsopphold i høyden. Deretter venter to uker i Portland i Oregon.

De fire første ukene er i regi av Norges Friidrettsforbund, og også langdistanseløperen Karoline Bjerkeli Grøvdal og kappgjengeren Håvard Haukenes deltar.

For yngstemann Jakob blir det skole i tillegg. 16-åringen går første året på videregående.

– Han får med seg undervisningshjelp, en lærerstudent, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

God kvalitetstrening er målet med oppholdet. For tiden ser ting bra ut for mellomdistansebrødrene fra Rogaland. Alle tre er skadefrie og har fått gjennomført mye bra trening i de siste månedene.

Lite trøbbel

– Henrik og Jakob har vært litt forkjølet, men bortsett fra det har det sett fint ut. Men uansett må du være budt på at det oppstår akutte skadesituasjoner. Vi skulle gjerne ha vært det foruten, men det er nesten umulig å unngå med slike store treningsbelastninger over tid. I snitt er alle skadd 1–2 ganger hvert år. Det klarer vi ikke å unngå. Alle som driver med toppidrett er utsatt for skader, sier Ingebrigtsen.

Han sier likevel at brødrene er heldigere enn mange andre utøvere fordi de har hverandre.

– Det er en vanskelig balansegang når du trener tre brødre som alle er forskjellige. De er ulike typer og må håndteres forskjellig. Det er en utfordring. Men samtidig skaper det en voldsom trygghet at de hele tiden har hverandre. Hvis de er på høyden, så vet de at de er innenfor. Det er en stor fordel de har som ikke mange andre har. De kan hele tiden måle seg opp mot hverandre og sammenligne, og de vet alltid om de har nivået inne, sier Ingebrigtsen.

Diamond League

Mens nevnte Grøvdal avslutter høydeoppholdet med å sesongdebutere utendørs i Payton Jordan-stevnet i California 5. mai, er ikke det aktuelt for brødrene Ingebrigtsen. Kanskje blir det til at de sesongdebuterer i et stevne i Portland 13. mai etter at de har forflyttet seg dit.

Men trolig blir det til at de sesongdebuterer i Diamond League-stevnet i Eugene i Oregon 27. mai. Hvem som løper hva er ikke avgjort. Det er opp til arrangøren.

– Enten blir det Bowerman Mile (som står på Diamond League-programmet), eller så blir det International Mile (som ikke står på Diamond League-programmet).

Begge distansene er 1609 meter.

Eldstemann Henrik Ingebrigtsen har allerede markert seg med 2.-plass på 3000 meter i EM innendørs-EM forrige måned.

– Det var greit det, men det er ikke på det nivået han ønsker å hevde seg. Han ønsker å være med enda et par nivå høyere opp. EM er ikke VM. Han tok jo bronse i EM utendørs i fjor med én fot, sier trenerpappaen.

Henrik Ingebrigtsen var småskadd under europamesterskapet i Nederland sist sesong.