Kenguruen fanga etter over eitt døgn på frifot

– Me fekk han til slutt, seier dagleg leiar i Haugaland Zoo, Bernt Kai Velde.

Rundt klokka 22 i går kveld vart den sakna kenguruen endeleg funnen, om lag ein kilometer frå dyreparken. Då hadde han vore på rømmen i godt over eitt døgn.

Ein veterinær måtte skyta han med ei bedøvingspil før dei greidde å få fatt på han. No er han på ein dyreklinikk på Karmøy.

Dagleg leiar i Haugaland Zoo, Bernt Kai Velde, er glad for at kenguruen har kome til rette. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– No ligg han bedøvd, og så skal han sjekkast, for han har vore litt stressa. Det er veldig mange folk som har vore rundt han når dei har sett han. Me har prøvd å halda dei vekke, men det er jo veldig spanande med ein kenguru på Torvastad, sa Velde i går kveld.

Har skapt eit stort engasjement

Kenguruen kom seg ut av dyreparken under fôringa tysdag kveld, fordi ein port ikkje var lukka skikkeleg igjen. I timane etter vart han observert på ulike stadar på Karmøy. Alf Harry Andersen trefte på kenguruen då han sykla til jobb.

Kenguruen stod midt i vegbana då Alf Harry Andersen sykla til jobb i går. Foto: Alf Harry Andersen

Og kenguruen sin flukt har fått mykje merksemd. Mellom anna stemte over 20 000 barn på kva kenguruen burde heita. Namnet «Bølla» fekk flest stemmer.

– Kva syns du om namnet «Bølla»?

– Det er jo faktisk ei jente, så eg veit ikkje heilt. Eg har ikkje namn på dyra mine, så eg kjem nok ikkje til å kalla han det sjølv, seier Velde.

Ny kjendis i parken

Velde hoppar heller ikkje i taket over den veldige publisiteten dyreparken har fått.

– Kva vil det bety for dyreparken?

– Eg har ikkje peiling. Det var ikkje den reklamen eg ville ha.

– Det er jo spanande med ein kenguru som hoppar rundt, men me likar jo best når han er der han skal vera, seier Velde.

– Men du har fått ein liten kjendis i parken no?

– Ja, me har vel kanskje det.

Når folk kan koma å sjå kenguruen er førebels ikkje klart, det må dyrlegen avgjera.

– Når han kjem heim må han få vera litt for seg sjølv, og få vera i ro, seier Velde.