Då kenguruane på den vesle dyreparken Haugaland Zoo på Torvastad på Karmøy skulle fôrast, stakk den eine av dei av i sekstida i går kveld.

Ifølgje Karmøynytt blei den observert i området rundt golfbanen, men det lukkast ikkje leitemannskapet å fanga den.

– Me hadde folk ute å leita til klokka 2 i natt men utan hell. I dag tek me i bruk sauehundar. Me reknar med at kenguruen held seg i området, seier dagleg leiar Bernt Kai Velde til NRK.

Politiet har blitt varsla om at kenguruen er på frifot, men enn så lenge lar dei dyreparken ta seg av søket.

Ifølgje Bernt Kai Velde er ikkje kenguruen farleg, men dei ber folk som eventuelt støytar på den om å vera roleg for å ikkje skremma den. Dei vil gjerne ha tips dersom nokon ser den.