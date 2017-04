Katten ble skutt med luftgevær – døde av skadene

– På søndag fikk vi beskjed om at katten vår lå i gaten og hadde det vondt. Hun var skutt og hadde et hull på siden, sier Wiktor Filip-Kaluza.

I all hast tok familien på Gandal i Sandnes med seg katten til veterinæren for operasjon. Kroppstemperaturen hadde sunket kraftig, men etter en stund fikk de stabilisert den slik at den kunne opereres.

– Så fikk vi beskjed om at operasjonen var vellykket. Da dro vi til veterinæren for å hente henne, sier Kaluza.

Men, bare 20 minutter etter at de hadde kommet tilbake til huset på Gandal, døde katten av de indre skadene som ble påført av skuddet.

– Dette er ikke greit. Jeg er sint og synes det er trist. Vi har anmeldt det til politiet, så får vi se hva som skjer, sier han.

I kattens helsejournal beskrives den som en "ekstremt kosen katt, godt vant med folk". Nå håper Kaluza de ansvarlige blir tatt av politiet.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor noen gjør noe sånt. Katten kan ikke ha gjort noe mot den personen som skjøt.

Reagerer med avsky

Egil Heine Strand er leder for Dyrebeskyttelsen Norge på Nord-Jæren. Han reagerer kraftig på hendelsen.

– Vi reagerer med avsky på grusomme handlinger som blir begått mot forsvarsløse dyr, tordner han.

Han forteller at de, til stadighet, har beskjeftigelse med lignende saker.

– Vi ser at dette er noe som skjer altfor ofte. Det er hjerteskjærende og helt uakseptabelt, sier Strand.

Egil Heine Strand, leder for Dyrebeskyttelsen Norge på Nord-Jæren, reagerer med avsky på slike hendelser. Foto: Privat

– Hva får noen til å gjøre en slik handling?

– Det er ubegripelig. Vi kan ikke forstå hva som får folk til å gå hen og gjøre noe sånt. Nå er saken anmeldt til politiet, så håper vi virkelig at dette blir etterforsket og at de klarer å finne ut hvem som står bak denne ugjerningen.

Strand mener det er viktig at politiet tar slike saker på alvor.

– De ansvarlige burde stilles for retten og få en rettmessig dom. Ikke minst for å avskrekke andre fra å gjøre noe sånt.