La ut skruer for å holde dyr unna plen – hunden Vilma ble skadet

Det startet som en helt vanlig luftetur i nabolaget tirsdag i forrige uke.

Vilma var opptatt med å snuse og grave litt i gresset utenfor et borettslag i Tønsberg sentrum, da hun plutselig begynte å jamre seg.

Eieren merket umiddelbart at noe måtte være galt.

– Hun hadde det vondt, sier Michels.

Denne skruen festet seg i poten til labradoren Vilma. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Det skulle vise seg at Vilma hadde god grunn til å reagere som hun gjorde.

Ut av den ene poten hennes stod det nemlig en skrue.

Eieren klarte å fjerne skruen, men hunden begynte å blø fra labben.

– Hun hadde tydelige smerter da hun beveget seg videre, forteller Michels til NRK.

Ville holde dyr unna plenen

Da hun senere på dagen fikk bekreftet at skruene bevisst var lagt ut for å holde dyr unna, bestemte hun seg for å anmelde saken til politiet.

Etter at Michels fortalte naboer om hendelsen, fikk hun nemlig nyss om at en navngitt person hadde lagt ut skruer i groper på stedet med vilje.

Dette for å unngå at dyr skulle grave hull i plenen på et fellesområde.

Vedkommende bekrefter handlingen overfor NRK, og sier det ble gjort for å beskytte plenen. Personen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Totalt har Michels fjernet 34 skruer fra gropene.

34 skruer var gravd ned i fire hull. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Hunden har vært på besøk hos veterinær i etterkant, men skal ikke være alvorlig skadet.

Eieren er ikke mindre provosert av den grunn.

– Dette kunne gått langt verre, mener hun.

– Det blir jo som en baby. Vilma betyr alt for meg, sier hundeeieren.

Flere hendelser

Det er ikke første gang dyr blir skadet av skarpe gjenstander som følge av en bevisst handling.

I forrige uke ble det oppdaget pølsebiter med spiker langs en populær turvei i Sarpsborg.

I 2017 fant en hundeeier i Trondheim det samme som Holmberg fant i Sarpsborg – en pølse full av spiker. I fjor spiste en hund i Alta en grillpølse fylt med glasskår.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har de siste årene anmeldt flere slike hendelser.

Det bekrefter Siri Martinsen, leder i organisasjonen.

Siri Martinsen, leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er veldig viktig at folk sender inn tips til politiet, eller til oss som vi kan videreformidle. Alle tips kan bety noe selv om man ikke tror det. Dette kan forårsake tragiske skader, ikke bare for dyr, men også for barn, sa Martinsen da hun ble intervjuet om hendelsen i Sarpsborg.

– Frustrert

Knut Morten Johansen, engasjert hundeeier fra Skien, er en av flere som har latt seg provosere av historiene om dyr som blir skadet.

Han var også involvert i arbeidet med å få på plass et dyrepoliti da han var statssekretær i justisdepartementet fra 2018-2019.

– Jeg blir frustrert, men også veldig sint, sier han.

Knut Morten Johansen, engasjert hundeeier fra Skien. Foto: Nils Skumsvoll

Om noen legger ut en pølsebit med spiker, er han ikke i tvil om at hunden kan få store skader.

– En hund som kommer over en pølsebit svelger den før eieren rekker å reagere, selv om den går i bånd. Dette er veldig alvorlig, sier Johansen, som også har engasjert seg i saken på sosiale medier de siste dagene.

Kari Nærum, leder for dyrepolitiet i Sørøst politidistrikt, ønsker ikke å kommentere saken fra Tønsberg før det foreligger en anmeldelse i saken.