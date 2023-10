Den tunge sanketeina vippes over bryggekanten av to av elevene ved Kristiansand folkehøgskole. De går på linja Dyr & natur, og har blant annet fisket hummer i høst.

Gunille Rebekka Lund åpner luka til teina og tar ut ei krabbe. Den lever, men mangler begge klørne.

– Det er helt grusomt, ren tortur. Jeg kan ikke fatte at folk kan holde på sånn. At de rett og slett fisker krabber, brekker klørne av og kaster dem levende tilbake i havet.

Elevene på Kristiansand folkehøgskole har fått et urovekkende høyt antall krabber uten klør i teinene sine denne høsten.

– Minst en tredel av krabbene vi har fått, mangler de to store klørne sine, forteller Maja Christine Eide.

Hun tar ut to nye krabber fra sanketeina. Også disse er uten klør.

– Ille at folk kan gjøre noe sånt, sier hun, og rister på hodet.

Gunille Rebekka Lund (til venstre) og Maja Christine Eide har fisket mange krabber uten klør den siste tiden. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tortur som må straffes

– Dette høres grotesk ut og er helt klart ulovlig dyremishandling som må stoppes.

Det sier zoolog ved Universitetet i Agder, Roar Solheim.

Han blir opprørt over det som kan se ut til å være en kultur noen steder, nemlig å rive klørne av levende krabber.

– Dette er noe svineri, og det er ren tortur. Det er en grunn til at krabber trenger klørne. Både til å spise med, og til å forsvare seg med, sier zoologen.

Det er som om vi mennesker skulle gått på restaurant uten å bruke bestikk, mener han.

– Dessuten er det slik at hann-krabba bruker klørne for å beskytte hun-krabba under paring når hunnen skifter skall, sier Solheim opprørt.

Zoolog Roar Solheim mener det er dyremishandling å knekke klørne av krabbene, for så hive dem tilbake i sjøen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Miljøkriminalitet

Det er forbudt å brekke klør av levende krabber, ifølge Fiskeridirektoratet.

Krabber uten klør både sulter og blør i hjel, dersom de blir kastet i sjøen igjen.

Fiskehandler Bjørn Berthelsen i Grimstad forteller at dette dessverre er et kjent fenomen.

– Folk vil ofte kun ha klørne på krabba, og orker ikke å rense det som heter fotstøet, altså selve kroppen på krabba. Dermed virker det som om litt for mange blir fristet til å brekke av klørne, der den mest attraktive maten befinner seg, sier Berthelsen.

Han er tydelig på hva han synes om fenomenet:

– Dette er miljøkriminalitet. Uten tvil.

Fiskehandler Bjørn Berthelsen i Grimstad sier det er et kjent fenomen at folk knekker klørne av krabbene og hiver de tilbake i sjøen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hemmelighold

NRK har vært i kontakt med flere hobbyfiskere langs Sørlandskysten som forteller om det samme. Om urovekkende mange levende krabber som ikke har klør.

Men flere av dem er redd for å snakke om det som mange andre fiskere gjør.

– Dette er dessverre en ukultur mange steder, sier en kilde til NRK. Vedkommende har selv fått teinene fulle av krabber uten klør.

En annen fisker som NRK har snakket med, telte krabber uten klør i en uke under hummerfisket.

Over 40 prosent av de han fikk i teinene sine, manglet klør.

Krabbeklør er regnet for å være en delikatesse. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Roar Solheim blir opprørt når han hører hvor mange krabber som blir funnet mishandlet.

– Jeg kan ikke forstå at folk kan gjøre noe sånt uten å forstå at dette ikke er bra for krabba. Dette må stoppes, sier zoologen.

Elevene Gunille og Maja er enig med Solheim. Det er første gang i år at de har fisket krabber.

De er sjokkert over hvor kyniske mange er, i jakten på en av havets delikatesser.