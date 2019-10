Kari ble dømt til betinget fengsel for trygdesvindel. Men dommen kan være feil

Tidligere i høst ble Vindenes dømt til betinget fengsel i 30 dager for grovt uaktsomt bedrageri. Ifølge dommen mottok hun urettmessig nærmere 186.000 kroner fra Nav.

Dommen var en tilståelsesdom.

– Jeg hadde forsonet meg med dommen, og hadde klart å legge den bak meg. Derfor kom gårsdagens nyhet som et lite sjokk på meg, sier Vindenes.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil. Rundt 2400 saker kan være feilbehandlet.

– Jeg kunne ikke tro at det var sant, og har lest omtrent alt som har blitt skrevet om saken, sier Vindenes.

Dommen kan være feil

Ifølge dommen fra Jæren tingrett mottok hun fra april 2014 til desember 2015 arbeidsavklaringspenger fra Nav, samtidig som hun i flere perioder oppholdt seg i Sverige og Frankrike. Hun ga ikke beskjed til Nav om dette, og forholdene ble meldt til politiet i november 2017.

Jæren tingrett mente Vindenes bevisst ikke fortalte at hun ved flere anledninger oppholdt seg i utlandet, selv om hun burde forstått at dette gjorde at hun fikk utbetalt mer penger fra Nav enn hun hadde krav på.

Nå viser det seg at dommen mot Vindenes står på listen over saker Riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt, fordi de kan være uriktige.

Kritikken har haglet etter at saken ble kjent. SV-leder Audun Lysbakken kaller saken en katastrofe, mens NRKs kommentator Magnus Takvam mener det er snakk om en rettspolitisk skandale av store dimensjoner.

Kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommenterer trygdesaken. Du trenger javascript for å se video. Kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommenterer trygdesaken.

– Alle synes du er dum

For Kari Eldbjørg Vindenes har det vært krevende å stå oppreist i en sak der hun til slutt endte med å få en betinget fengselsdom. Selv om det er relativt kort tid siden dommen ble avsagt, er det nærmere to år siden hun ble anmeldt til politiet.

– Du blir behandlet med mistenksomhet hele tiden, fordi du har gjort noe ulovlig. Jeg har vært lovlydig og flink pike det meste av livet. Sånn sett var dommen et slag i ansiktet. I tillegg synes alle du er dum som har klart å havne i en slik situasjon, sier hun.

LES OGSÅ: Dette er trygdeskandalen

NRK har også vært i kontakt med en kvinne som ble dømt til 21 dagers fengsel i Jæren tingrett tidligere i høst. Kvinnen ønsker ikke å stå fram med navn og bilde, men sier at saken har vært en enorm påkjenning for henne.

– De siste to årene har vært forferdelig vanskelig for meg. Jeg har gått i frykt for hva som vil skje, sier hun.

Kjenner på mye skam

Kvinnen ble dømt for urettmessig å ha mottatt mer enn 140.000 kroner. Men kort tid før hun skulle starte soningen, ble den stoppet. Årsaken var at det var knyttet usikkerhet til om Nav hadde gjort rett vurdering.

– Jeg er glad jeg slipper å sone, men jeg kjenner ingen glede. Jeg tror det er fordi jeg er så nedtrykt nå, og kjenner på mye skam, sier kvinnen.

Hun har ikke tatt stilling til hva hun vil gjøre videre, men sier hun uansett ikke har mulighet til å bruke advokat for å se på saken.

– Jeg tror ikke det har noen hensikt for meg å ta dette videre. Heldigvis har jeg familie som støtter meg, sier hun.