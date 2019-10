Massiv kritikk av trygdesak: – Det lukter kontrollsak av dette

– Dette er en katastrofe, både for de som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Han vil kreve at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie umiddelbart redegjør for Stortinget.

– Så lukter det kontrollsak av dette. Dette må få konsekvenser, men først må vi få klarhet i alt som har skjedd.

Mandag ble det kjent at Nav har tolka regelverket for å ta med seg trygdeytelser til EØS-land for strengt. Flere personer er straffa på feil grunnlag som følge av dette.

Kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommenterer trygdesaken. Du trenger javascript for å se video. Kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommenterer trygdesaken.

Også Frp er svært kritiske til det som er kommet fram.

– Jeg forventer at statsråden ved første mulige anledning må til Stortinget for å redegjøre, sier leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp).

– Det at uskyldige mennesker har blitt dømt og enkelte har måtte sone fengselsstraff, viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, deres familie, yrkeskarriere og på det sosiale plan, sier Wiborg.

KRITISK: Erlend Wiborg (Frp), leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Jeg forventer at vi så raskt som mulig får renvasket disse som er uskyldig dømt og hvordan man skal gjøre opp for den urett de er utsatt for, sier han videre.

– En skandale

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at partiet hans vurderer å fremme mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter trygdeskandalen.

POLITISKE SIGNALER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter skandalen er et utslag av politiske signaler Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Dette er en skandale. Nav og staten har valsa over enkeltmenneskers rettssikkerhet. Jeg frykter at denne skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp fra Nav. Her er det mye statsråd Anniken Hauglie må svare for, skriver Moxnes til NRK.

– Vi utelukker per nå ingen utfall, herunder mistillitsforslag. Dette er alvorlig.

Arbeidslivspolitisk talsperson for Ap, Rigmor Aasrud, ser også svært alvorlig på saken, og mener en skikkelig opprydding må på plass snarest.

– Dette skal ikke kunne skje. Her har det åpenbart sviktet på flere fronter. I en rettsstat skal du være trygg på at du ikke blir dømt og havner i fengsel hvis du ikke har gjort noe galt.