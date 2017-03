Kalte Per Inge Torkelsen for «pedo» før hun sperret profilen

Fredag bestemte Jæren tingrett at revygruppen Løgnaslaget får fortsette å bruke ordet «nazi-frisør» i sketsjen om Merete Hodne.

Samme kveld la Hodne ut følgende på sin egen Facebook-side:

"Pedo Per Inge Torkelsen er nok fornøyd i kveld!"

Ytringen lå ute i en times tid før den ble fjernet, skriver Jærbladet, som først omtalte saken. Kort tid etterpå valgte Hodne å sperre sin egen profil på Facebook.

– Behov for å sparke tilbake

Torkelsen, som er ett av revymedlemmene i Løgnaslaget, sier han tar uttalelsen med knusende ro.

Per Inge Torkelsen i Løgnaslaget. Foto: Mia Langås Flåta

– Det gjør meg ingenting. La meg si det sånn: Jeg er ikke pedofil og har heller ikke hatt tendenser til dette, så jeg forstår ikke helt hvorfor hun skriver det, sier Torkelsen.

– Det kan ha vært ubetenksomt og et behov for å sparke tilbake, eller eventuelt et forsøk på humor, legger han til.

– Betyr barnslig

Merete Hodne avviser at dette har noe med pedofili å gjøre i det hele tatt.

–Pedo betyr barnslig, det var det jeg viste til, sier Hodne. Hun vil ikke uttale seg mer, og sier at hun nå trenger en timeout fra media.

Ifølge språkrådets bokmål- og nynorskordbøker, finnes ikke ordet pedo med noen betydning.

Løgnaslaget på scenen i Stavangeren. Foto: Anders Fehn / NRK

Torkelsen tror ikke at de kommer til å gå videre med saken.

– Jeg skal snakke med Brynjar Meling (advokat, red.anm.) om det. Nå har jo Merete Hodne sagt at hun vil gå til erstatningssak, så det kan godt hende at vi bruker dette i argumentasjonen vår i en eventuell ny rettssak, sier han.

Kort tid etter kjennelsen fredag, varslet advokaten til Hodne om at de vil gå til søksmål for brudd på ærekrenkelser.

– Jeg hadde håpet at vi var ferdige med saken, men det ser jo ikke sånn ut. Jeg er uansett nokså avslappet til det som måtte komme, sier Torkelsen.