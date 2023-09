– I en ny prøve er det funnet 11 DNA-markører fra Vassbakk i nærheten av et blodig håndavtrykk avsatt på Birgitte Tengs, sa aktor, statsadvokat Nina Grande, i sitt innledningsforedrag i retten i formiddag.

Dette er helt nye analyser som ikke var en del av tingrettsbehandlingen i vinter.

I vår, etter at tingrettsdommen mot Vassbakk var avsagt, ble det nemlig sendt mer enn 60 nye prøver fra Birgitte Tengs sin strømpebukse til det rettsmedisinske instituttet i Nederland, NFI. Prøvene er hentet fra det som trolig er gjerningsmannens håndavtrykk.

Grande kunne i retten i morges fortelle at det i noen av de nye prøvene er funnet svært små mengder mannlige DNA.

Venter på endelige svar

– Funnet er under grensen for det som vanligvis analyseres, og det vil være utfordrende å få et endelig resultat av dette, sa Nina Grande.

I noen prøver er det, ifølge statsadvokaten, også funnet 1-3 markører som ikke stemmer overens med tiltalte. Men i disse prøvene er det heller ikke nok materiale til å peke på noen andre personer.

Analysene er for tiden til kvalitetssikring.

– De endelige svarene på de nye prøvene vil være klare i god tid før de sakkyndige skal møte i retten for å forklare seg. Derfor så vi ingen grunn til å be om noen utsettelse av rettssaken, sa den andre aktoren, statsadvokat Thale Thomseth, til NRK før rettssaken kom i gang i morges.

Kan styrke opprinnelig DNA-bevis

Hvis påtalemyndigheten mener at de nye DNA-analysene er gode nok, vil de i så fall komme i tillegg til hovedbeviset i saken som er DNA funnet på Birgittes strømpebukse. Påtalemyndigheten mener dette utvilsomt er materiale som stammer fra Johny Vassbakk.

Y-kromosomet som er funnet på Birgittes strømpebukse er påtalemyndighetens sentrale bevis mot Johny Vassbakk. Foto: Politiet

Den første dommen som ble avsagt 6. februar i Haugaland og Sunnhordland tingrett, konkluderte med at funnet av Vassbakks Y-kromosom i sporprøven fra strømpebuksen bare kunne forklares med at han er skyldig i drapet. Retten mente at Vassbakk sitt omfattende overgrepsmodus fra 1980-, 1990-, og 2000-tallet var med på å underbygge at han, etter rettens mening, måtte være gjerningsmannen.

«Ikke skyldig»

Tiden i fengsel har ikke endret Johny Vassbakks oppfatning av hva han gjorde natt til 6. mai 1995. Da ankesaken mot ham startet i Gulating lagmannsrett i morges fastholdt Vassbakk at han ikke drepte Birgitte Tengs på Gamle Sundveg utenfor Kopervik sentrum for snart 30 år siden.

Johny Vassbakk har ikke endret oppfatning av skyldspørsmålet siden tingrettssaken. Foto: Privat

Lagdommer Jarle Golten Smørdal spurte om Vassbakk erkjente straffskyld etter at statsadvokaten hadde lest opp tiltalen.

– Ikke skyldig, svarte Vassbakk.

Han kom til rettslokalet to minutter før klokken 09 i morges, kikket raskt mot det store presseoppbudet, før han vendte seg mot forsvarerne sine.

Under statsadvokatens innledningsforedrag sitter Vassbakk rolig og kikker mot dommerbordet.

–Kan knyttes til Vassbakk

–Når det gjelder funnet på Birgittes strømpebukse mener vi fortsatt å kunne stole på analyseresultatene, vi mener å bevise at de kan knyttes til Johny Vassbakk, og vi mener at Vassbakks DNA må være avsagt under drapshandlingen, sa Nina Grande i innledningsforedraget.

Et viktig premiss for tingrettsdommen var mutasjonen som hadde skjedd i arvestoffet mellom Vassbakks far og Vassbakk selv. Dette gir Johny Vassbakk et unikt arvestoff som få andre i slektslinjen kan ha.

Forsvarerne Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein på plass før ankesaken startet idag. Foto: Gunnar Morsund / NRK

DNA-striden blir helt sentral

I lagmannsretten står striden på nytt om DNA-beviset. To fagdommere og fem meddommere må ta stilling til forsvarernes innvendinger om at det kan ha funnet sted en oversmitting, altså hvorvidt DNA fra Vassbakk kan ha blitt overført på andre måter enn gjennom en drapshandling. For eksempel ved at polititjenestemenn som har håndtert Birgittes strømpebukse kan ha hatt befatning med Vassbakk i samme periode.

Aktoratet med politiinspektør Unni Byberg Malmin, statsadvokat Thale Thomseth og statsadvokat Nina Grande før ankesaken startet i dag. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Dommer ber om nullstilling

Lagdommer Jarle Golten Smørdal og hans kollega, Arild Oma, har vært opptatt av at de fem meddommerne skulle komme til Stavanger tinghus i dag med åpent sinn og blanke ark, i den grad man kan være upåvirket i en sak som har vært gjenstand for en formidabel mediedekning i snart 30 år.

«Tingrettens dom har i seg selv ingen betydning som bevis. Det er kun det som kommer frem under ankeforhandlingen vi kan legge vekt på. Om tingrettens dom leses for grundig, kan det bli vanskelig å skille mellom det som kom frem i ankesaken, og det som sto i tingrettens dom», skrev Smørdal i et brev som han sendte til meddommerne da de ble innkalt til å gjøre tjeneste i retten.