DNA-funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs er kronbeviset i rettssaken mot Johny Vassbakk. Dette beviset gjorde at han ble dømt til 17 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett i februar. Men kan DNA-et ha kommet dit enten før eller etter drapshandlingen?

Det knytter seg stor spenning til om det kommer nye DNA-funn fra strømpebuksen til Birgitte Tengs. Foto: Politiet

Når ankesaken mot Vassbakk starter i Gulating lagmannsrett tirsdag 5. september, vil forsvarerne til Vassbakk bruke mye tid på å belyse hvordan DNA kan overføres fra en person til en annen.

– Det er en realitet at DNA smitter, og det er en realitet at det skjer i det virkelige livet. Vi mennesker mister opp mot 300.000 hudceller i minuttet, og disse hudcellene kan en få DNA-profiler på i dag. Jeg tror det er viktig at dommerne forstår at dette ikke bare er teori, men at det også skjer i praksis, sier advokat Stian Kristensen. Han er en av Vassbakk sine forsvarere.

Ny DNA-ekspert

For å belyse DNA-problematikken ytterligere, har forsvarerne fått 50.000 kroner fra retten til å engasjere den nederlandske professoren Ate Kloosterman. Forsvarerne er denne uken fire dager i Nederland for å gå gjennom DNA-bevisene med Kloosterman.

Forsvarerne til Johny Vassbakk har engasjert DNA-eksperten Ate Kloosterman fra Universitetet i Amsterdam. Foto: Jan Willem Steenmeijer / Universitet i Amsterdam

– Han skal forklare seg om de problemstillingene som saken reiser knyttet opp til hvordan DNA kan transporteres og hvordan dette skjer i praksis. Han vil også vise til konkrete saker der dette har skjedd, sier Kristensen.

Kristensen mener tingretten ikke tok dette nok på alvor i sin fellende dom mot Vassbakk.

– Det eneste beviset påtalemyndigheten har, er et dårlig funn av et kjønnskromosom. Etter tingrettens dom ser vi at det er helt nødvendig at retten får denne kunnskapen, sier Kristensen.

Nye DNA-analyser

I vår ble det klart at over 60 nye prøver fra Birgitte Tengs sin strømpebukse skulle sendes til det rettsmedisinske instituttet i Nederland, NFI. Prøvene er hentet fra det som trolig er gjerningsmannens håndavtrykk, men analysen er ikke klar. Svarene kan potensielt bety mye.

– Det er avhenger av hva som kommer ut av dette, sier Kristensen.

Advokat Stian Kristensen er en forsvarerne til Johny Vassbakk. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han vil ikke spekulere i hvilke svar analysene vil gi.

Men dersom den nye analysen kommer tilbake med flere DNA-treff på Vassbakk, vil teorien om oversmitte bli svekket. Får en et treff på en annen ukjent person, vil det slå ut motsatt vei. Da vil DNA-treffet på Vassbakk få kraftig redusert verdi ettersom påtalemyndigheten vil stå igjen med to potensielle gjerningspersoner.

Johny Vassbakk forklarte i tingretten om flere mulige kontaktpunkter med Birgitte Tengs forut for drapet, men ble ikke trodd av tingretten. Foto: Hege Vatnaland

Ifølge Stavanger Aftenblad har partene nå mottatt en foreløpig rapport fra NFI.

– Undersøkelsene pågår fortsatt, men vi vil få det endelige resultatet i god tid før DNA-ekspertene skal vitne i lagmannsretten i fjerde uke, sier statsadvokat Thale Thomseth til Aftenbladet.

I tingretten lanserte forsvarerne flere teorier om at Vassbakk og Tengs kan ha møtt hverandre i ukene før drapet, og at DNA-et til Vassbakk kan ha blitt overført da.

Kristensen sier at de heller ikke i lagmannsretten kan legge fram bevis på at de to faktisk møtte hverandre før drapet.

– Det er et stort problem for påtalemyndigheten, men det er et vel så stort problem for vår klient. Han kan ikke bevise hvor han til enhver tid var våren 1995. Det er det ingen som kan. Da står vi igjen med potensielle kontaktpunkt som retten ikke kan se bort fra, mener Kristensen.