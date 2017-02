Jakob Ingebrigtsen klarte ikke EM-kravet

– Det var tungt. Vi åpna nok for hardt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK, like etter målgang i Sandnes idrettshall torsdag ettermiddag.

Storebrødrene Filip og Henrik Ingebrigtsen stilte som "harer" for lillebror Jakob, for å holde tempoet oppe. De første hundre meterne lå de godt innenfor, men mot slutten ble det for tungt.

Tiden ble 3.48.25. Det betyr at 16-åringen ikke får delta i EM i Beograd første helgen i mars.

– Det er klart jeg er skuffa. Vi var nok litt for gira. Samtidig må jeg jo takke dem for at de stilte opp, sier Jakob Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen er allerede tatt ut til 1500-meter, mens Henrik Ingebrigtsen stiller til start på 3000-meter i Beograd.