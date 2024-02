En kald oktobernatt i Stavanger sentrum kommer natteravn Arild Gabrielsen over en bevisstløs ung kvinne på 21 år.

Hun ligger bak en mur, midt i sentrum, men ingen andre har lagt merke til henne.

Kvinnen har tatt overdose og hentes av ambulanse.

– Hver enkelt situasjon som dette er en for mye, sier Gabrielsen, som har vært natteravn i fem år.

Men noen får ikke hjelp i tide: Oskar (25) døde etter en overdose på en fest i september. Nå ønsker moren å advare andre.

Økning i antall alvorlige hendelser

Det har vært en kraftig økning i antall hendelser hos Natteravnene fra 2022 til 2023. I Stavanger måtte de tilkalle ambulanse fire ganger så mange ganger i 2023 sammenliknet med 2022.

Hege Kverneng gjør førstehjelp på Heine Fawcett før de skal gå natteravn. Rutinene er nye for å være bedre rustet for det som møter dem på byen. Foto: Jakub Krzysztof Spadlo / NRK

Nær halvparten av gangene de tilkalte ambulanse, var det snakk om overdose.

– Når vi tilkaller ambulanse, er det snakk om veldig alvorlige situasjoner. Elleve av hendelsene er overdosesituasjoner. Dette er alvorlig, sier Hege Kverneng, leder for Natteravnene i Stavanger.

Dette dreier seg om mennesker som er helt bevisstløse, eller går inn og ut av bevissthet inntil helsepersonell er på plass.

Og 2024 starter ikke bedre, ifølge henne. Tendensen er mer dop og ungdomskriminalitet. Og de som trenger hjelp, er stadig yngre.

Politiet er bekymret over at ungdomskriminaliteten øker kraftig i landet. I Stavanger har Byterminalen blitt et problemområde, der mye ungdomskriminalitet foregår.

Dette henger sammen med utviklingen Natteravnene ser.

Tendenser i alle storbyene

En ringerunde NRK har gjort viser at situasjonen oppleves ganske lik hos Natteravnene i Oslo, Kristiansand og Bergen. Mange melder om at de ser mer blandingsrus blant unge.

– Vi ser mye av det samme her, og vi har en mye høyere forekomst av kjøring til legevakt, bekrefter Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene Oslo.

Egil Paulsen i Natteravnrådet ser mer aggressivitet på byen. I tillegg er han bekymret for at det som før var storbytendenser, nå også skjer i Bygde-Norge.

– Det trengs virkelig edru voksne ute nå, sier Paulsen.

På Sørlandet går russen til kamp mot kokain: – Blir omtalt som «det fete stoffet»

Den nye normalen

Utviklingen gjør at overdosesprayen Nalokson alltid er med i sekken når Natteravnene skal ut i Stavanger sentrum, og de øver på førstehjelp før hver tur.

Slik var det ikke da Natteravnene skulle «ravne» for bare ett år siden.

– Vi kaller det den nye normalen. Det har kommet et lite alvor over oss i forhold til hva vi kan møte. Vi tar med oss annet utstyr enn vi pleide, sier Hege Kverneng, og viser til overdosesprayen og kompressene for å stoppe kraftige blødninger.

Arild Gabrielsen liker ikke utviklingen han ser i sentrum etter fem år som natteravn. Han delte sine bekymringer med Stavanger-ordføreren i helga. Foto: JAKUB KRZYSZTOF SPALDO / NRK

I Stavanger skulle de heller sett tallene gå andre veien.

– Det som har skjedd nå, er at vi får stadig flere av de situasjonene vi helst vil være foruten. Det uroer meg, sier Kverneng.

Arild Gabrielsen har vært natteravn i fem år og ser en tydelig utvikling: Før så de mer av folk som ble dopet ned på byen. Nå er flere av situasjonene selvpåført, og det omfatter stadig yngre ungdom.

Kverneng mener at jobben Natteravnene gjør har effekt på krevende situasjoner.

– Vi merker at situasjonen demper seg. Ungdommen kommer til oss og ber om hjelp når noe har skjedd. Vi er viktige for byen, sier hun.

I helga fikk Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) være med Natteravnene. Hun er bekymret over det de forteller.

– Her er det veldig viktig at vi går gjennom hvilke tiltak vi kan iverksette. Og så er det en liten andel av ungdommen våre dette gjelder, understreker hun.

Sissel Knutsen Hegdal roser Natteravnene for jobben de gjør for Stavanger kommune og innbyggerne. Foto: JAKUB KRZYSZTOF SPALDO / NRK

Også mye kjekk ungdom

Natteravnene Kvernberg og Gabrielsen er opptatt av å formidle at de også ser mye bra på byen.

De ser folk som passer på hverandre, de møter positiv ungdom og mye hjertevarme på rundene sine.

– Det store bildet er at det stort sett er kjekt å møte ungdom, sier Kverneng.

Men:

– Vi trenger hverandre i byen for å få dette til å snu.