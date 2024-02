På et hotellrom i Oslo knipses et bilde av en mann med et gevær lent mot beinet.

Med utsikt over hele hovedstaden bak seg, poserer fem maskerte menn med gjengtegnet til et svensk nettverk.

Disse fem, alle med tilknytning til Sverige, er pågrepet i en hittil ukjent politioperasjon i Oslo. Ifølge NRKs opplysninger er de tilknyttet det svenske Shottaz-nettverket, som holder til i Rinkeby. Politiet mener de har forsøkt å etablere seg i Norge.

De har ifølge politiet drevet med narkotikakriminalitet, ran og heleri i Norge. Det er beslaglagt narkotika i forbindelse med pågripelsene.

En av de fem pågrepne mennene fotografert med et tohåndsvåpen på et hotell i Oslo. Våpenet er ikke beslaglagt. Foto: politiet

Fire av fem av mennene er svenske statsborgere. En av dem er britisk statsborger bosatt i Sverige. Dersom siktelsen ender i dom, vil de fem bli utvist fra Norge og få innreiseforbud, opplyser assisterende enhetsleder Joakim Dyrdal i Oslo-politiet til NRK.

– Politiet er bekymret når det vi opplever er nye kriminelle nettverk ønsker å etablere seg i Oslo. Det er også derfor vi retter innsatsen særlig mot disse, for å hindre nye etableringer av kriminelle nettverk, sier han til NRK.

To av de tre mennene erkjenner ikke straffskyld, mens en av dem delvis erkjenner straffskyld. De to andre er allerede utvist fra Norge.

Minst ti drept i internkonflikt

De fem siktede i Norge hører til nettverket Filterlösa Grabbar (FLG), ifølge NRKs opplysninger.

Dette miljøet, som i en svensk politirapport beskrives som en «hale» til det større Shottaz-nettverket, holder til i Järva, en bydel i forstaden Solna i Sverige.

Medlemmene er unge, og gjengen skal ikke ha noen tydelig medlemsstruktur. I Sverige mener politiet at grupperingen har en stor vilje og evne til å gjennomføre vold.

To av de fem som er pågrepet i Norge beskrives som sentrale i Shottaz-nettverket, som knyttes til over ti gjengdrap i Sverige. Foto: Instagram

En splitt i Rinkeby-nettverkene førte til de rivaliserende gruppene Shottaz og Dödspatruljen.

– Konflikten begynte i 2015 og har eskalert. Det er hevnskytning på hevnskyting, både på grunn av ære, hevn, og på grunn av narkotikamarkedet, sier gravejournalist Diamant Salihu til NRK.

Han har skrevet flere bøker om gjengkriminalitet i Sverige, og følger situasjonen tett.

Minst ti unge menn har mistet livet i konflikten, ifølge svensk politi. Blant annet i København, der to medlemmer i 20-årene ble drept i 2019.

Salihu sier at på tross for at lederskikkelser i nettverkene fengsles eller drepes, er det nok av dem som vil overta plassen i gjengene.

– Det finnes en ny generasjon som arver konfliktene. Så selv om nettverket blir mer fragmentert, har man en sterk hale i Shottaz av nye personer – småsøsken, slektninger, og andre – som ser opp til varemerket.

Politiet mener de kan knytte mengder med kontanter til de pågrepne mennene. Foto: politiet

– Viktig å forhindre etablering

To av de fem som nå er pågrepet i Norge beskrives som sentrale skikkelser i miljøet. En av dem, en 29 år gammel britisk statsborger, var etterlyst for et drapsforsøk i Stockholm i 2020.

Angrepet skal ha skjedd som hevn på drapet på en 12 år gammel jente i Stockholm i 2020.

De svenske statsborgerne er henholdsvis 21, 25, 27 og 20 år. Bare 20-åringen er ikke tidligere straffedømt i Sverige. De andre er tidligere dømt for blant annet narkotikasmugling og hvitvasking.

– Hva tenker politiet om at den volden kan flyttes hit i Norge?

– Det at et kriminelt nettverk som har konfliktlinjer i Sverige også forsøker å etablere seg i Norge, kan jo medføre en økt risiko for at den konflikten også flytter seg hit. Derfor er det så viktig at politiet forhindrer denne etableringen og sørger for at vi ikke får de konfliktlinjene også i Norge, sier assisterende enhetsleder Dyrdal.

Politiet har gjort beslag av narkotika i Norge i forbindelse med pågripelsen av de fem mennene. Foto: Politiet

Dyrdal mener politiet i Oslo har god kontroll på gjengmiljøene som forsøker å etablere seg der.

– I tillegg så har vi godt samarbeid både med andre politidistrikter, Kripos og utenlandsk politi, som vi deler informasjonen med, som gjør at oversikten blir enda bedre.

Kripos-sjef Kristin Kvigne er imidlertid bekymret for om politiet i hele landet er rustet til å håndtere de svenske nettverkene. Hun sier alle norske politidistrikt hadde erfaringer med svenske nettverk i 2023.

– Noen distrikt kunne melde om små episoder knyttet til narkotikasalg, andre så at det var etableringer underveis, og andre igjen hadde et godt etablert svensk kriminelt nettverk i sitt distrikt. Så dette er en situasjon som treffer alle landets politidistrikt, sier Kvigne i Dagsrevyen mandag.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfidensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.

Spilte inn musikkvideo i Oslo

I Oslo har de siktede drevet med volds-, våpen- og narkotikakriminalitet, mener politiet.

Flere av dem kobles til ulike adresser i den norske hovedstaden, ifølge fengslingskjennelsene. I en musikkvideo innspilt i en leilighet øst i Oslo, viser mennene fram mengder med narkotika.

Alle deltakerne i videoen er maskerte eller sladdet, mens musikken er norsk. I videoens avslutningsbilde står de siktede på et utsiktspunkt utenfor Ekebergrestauranten i Oslo, og viser symbolet for Shottaz.

Politiet mener de fem mennene på bildet er de fem mennene de har pågrepet og vil utvise fra Norge. Bildet er fra en musikkvideo innspilt blant annet utenfor Ekebergrestauranten i Oslo. Foto: Skjermbilde / NRK

– NRK er kjent med at det har blitt spilt inn en musikkvideo her i Oslo. I hvilken grad er politiet kjent med den videoen?

– Politiet er også kjent med at det er spilt inn en musikkvideo i Oslo, hvor vi mener at enkeltaktørene kan knyttes til nettverket i Sverige, sier Dyrdal.

To av de siktedes forsvarere, Inam Ali og Daniel Storrvik, sier begge at deres klienter stiller seg uforstående til siktelsene.

– Han mener at det ikke har noen rot i virkeligheten og at han har dratt til Norge for å etablere seg lovlig, sier Storrvik, som forsvarer den svenske 27-åringen.

Også Marius Dietrichsons klient, en 21 år gammel svensk statsborger, mener han har ønsket å etablere seg lovlig i Norge.

– Han kom ikke hit for å begå kriminalitet, forteller han. Han flyttet hit for å bo og arbeide her, bo hos familievenner. Men han har nå erkjent straffskyld for deler av det han er anklaget for.