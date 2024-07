Politiet melder at det har vært en økning den siste tiden i «Vipps-ran», der ungdommer får beskjed av en annen ungdom om å vipse penger til dem.

I enkelte tilfeller har også personer blir truet til å ta ut kontanter fra en bank eller en butikk.

Tre ran på kort tid

Onsdag kveld ble to gutter i 16-17-årsalderen truet av en guttegjeng på bussen i Drammen til å gi fra seg totalt 9000 kroner, samt øretelefoner. I tillegg skal de ha blitt truet til å overføre penger via Vipps.

Dagen etter ble fire ungdommer ranet på Lillestrøm stasjon og på Strømmen storsenter. To av ranene var Vipps-ran.

På torsdag ble fire ungdommer ranet på Lillestrøm stasjon og på Strømmen storsenter, der to av ranene var vipps-ran. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Vegrer seg for å fortelle

Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når man blir utsatt for et slikt ran. Politiet oppfordrer ungdommer til å si ifra hvis det skjer.

– Vi vet at folk vegrer seg fra fortelle voksne eller politiet i frykt for videre konsekvenser.

Det sier politioverbetjent Anders Grøterud ved Sør-Øst politidistrikt.

– De kan være redde for hva som kan skje med dem. Vi har også hørt at gjerningspersonen tar bilde av dem, og sier at går du til politiet så vil det få konsekvenser.

NRK har også tidligere meldt om ungdommer som ikke ønsker å «snitche» på ungdomsvold. Politiet meldte da at de var bekymret for at voldshendelser ikke anmeldes.

Bare siden 1.juni har det vært minst ni tilfeller med vipps-ran. Kilde: Politiet/NRK.

Råd fra politiet

Grøterud kommer med seks råd til ungdommen.

Se om det er noen voksne rundt deg som kan hjelpe deg i gjerningsøyeblikket.

Husk detaljer om gjerningspersonen/gjerningspersonene.

Varsle foreldre og politiet etter at det har skjedd.

Ikke «leke helt», og forhold deg til det gjerningspersonen sier.

Ikke provoser raneren, prøv å beholde roen.

Prioritere egen helse og at man ikke blir skadet.

Grøterud sier at politiet forstår at en slik situasjon er ubehagelig.

– Hvis ikke fysisk, så er det i hvert fall ofte psykisk belastende å oppleve noe slikt.

Han minner også om at man kan ta kontakt med Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Senteret kan hjelpe med informasjon og veiledning om prosessen rundt en anmeldelse, støtte fra man anmelder en sak til den er avgjort, samt vitnestøtte før og informasjon om voldserstatning. Foto: Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Støttesenter for kriminalitetsutsatte er et støtteapparat for de som er utsatt for kriminelle handlinger.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte forteller på sine nettsider at de kan hjelpe med informasjon og veiledning om prosessen rundt en anmeldelse, støtte fra man anmelder en sak til den er avgjort, samt vitnestøtte før og informasjon om voldserstatning.

Oppfordrer å si ifra

– Det er veldig viktig at utsatte tar kontakt med oss. Det er bare da vi har muligheten til å gjøre noe, sier politioverbetjenten.

Han minner også om at man kan få besøksforbud, slik at gjerningspersonen ikke kan ta kontakt med den utsatte direkte eller via andre.

Et besøksforbud er et forbud ilagt en person mot å kontakte, eller oppholde seg i nærheten av en bestemt person.

Forbudet er ment å være et forebyggende tiltak, som gjerne er aktuelt i saker der det er grunn til å tro at en person vil skade en annen person.