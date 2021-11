Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere steder i landet stiger smitten.

Tromsø og omegn har hatt svært omfattende smitte de siste ukene. Daglig har mellom 70 til 100 personer i Tromsø testet positivt.

Også kommunene rundt har hatt stor smitteøkning. Dette har igjen ført til mange innleggelser på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN). På det meste har det vært over 20 covid-syke pasienter der.

Sykehuset har gult nivå, og har måttet prioritere bort en rekke planlagte operasjoner.

Tirsdag kalte ledelsen ved UNN inn til pressekonferanse.

– Mange i UNN begynner å bli veldig slitne, sier Anita Schumacher, direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er en svært krevende totalbelastning. Vi klarer ikke å skjerme planlagt behandling, fortsetter Schumacher.

Rekordhøye smittetall

Også i Rogaland opplever flere kommuner nå en markant smitteøkning. Tirsdag melder Stavanger om 31 registrerte smittede. Kommunen håndterer også et smitteutbrudd på Ramsvigtunet sykehjem.

I Sandnes er 30 personer registrert smittet det siste døgnet. Sola har fire smittetilfeller.

På Haugalandet nord i fylket er det Vindafjord som er hardest rammet. Det er et pågående utbrudd knyttet til slakteriet Fatland.

Mandag innførte kommunen et midlertidig krav om sju dagers karanteneplikt for husstandsmedlemmer til personer som har blitt koronasmittet. Skolene har gått over på gult nivå.

Det betyr at elevene nå er tilbake til en hverdag med kohorter, en meters avstand, jevnlig spriting og økt renhold.

5.-klassing Amalie Søndenå på Ølen skole er en av elevene som synest dette er dumt.

Amalie Søndenå syntes det er leit at koronarestriksjonene returnerer på skolen hennes. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi kan ikke leke med hvem vi vil og vi kan ikke sitte sammen. Jeg håper det blir normalt igjen ganske fort, sier hun.

I forrige uke ble det registrert hele 728 smittetilfeller i Rogaland, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er rekord hittil i pandemien.

I uka før ble det registrert 547 tilfeller, noe som er nest mest.

– Smittetallene vi har nå, er høye. På et tidligere tidspunkt i pandemien ville dette gitt stor grunn til bekymring. Men fordi det store flertallet av befolkningen er fullvaksinerte, tåler vi mer smitte enn før. Nå handler det mer om totalbelastningen, sier konstituert fylkeslege i Rogaland, Andres Neset.

MYE SMITTE: På Ølen skole i Vindafjord kommune er de nå tilbake på gult nivå. Elevene Mariell Gundersen, Amalie Søndenå og Emmelin Haukland Lunde gjør det beste ut av situasjonen i klasserommet. Foto: Thomas Halleland / NRK

... men ingen nye tiltak

Tirsdag ettermiddag møttes de fire ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for å diskutere smittesituasjonen i regionen.

De vart enige om å ikke innføre nye tiltak i regionen, utover å anbefale syke å bli hjemme, teste seg og uvaksinerte å sikre seg vaksinen.

Det opplyser ordførerne til NRK.

Fra mandag tar man på Nord-Jæren til med generell vaksinering av alle de over 65 år med en tredje dose.

– Folk må ta signalene på alvor

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes minner om at folk må fortsette å teste seg hvis de har symptomer som kan være korona.

– En del går 4–5 dager med symptomer uten å teste seg. I mellomtiden har de vært i familieselskap, på skolen og på jobb. Det er helt umulig å skille vanlige forkjølelsessymptomer fra korona. Kun en test kan gi svaret, sier han.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han mener testing og isolasjon av smittede er veien å gå for å bremse utviklingen.

– Jeg er urolig for tallene. Folk må ta signalene på alvor, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes.

Så langt denne uka er det registrert 65 smittede på Nord-Jæren. Ordførerne i de fire kommunene møtes tirsdag for å diskutere situasjonen.

Utsetter avgjørelse om nye tiltak

I Trondheim har smittetallene lenge vært høye. Tirsdag melder kommunen om 59 nye tilfeller.

Kommunedirektøren ønsker påbud om munnbind, men politikerne sier nei. Avgjørelsen om eventuelle nye tiltak blir utsatt til et nytt møte onsdag.

– Jeg tror det er klokt at vi tar dette over to dager, sier ordfører Rita Ottervik.

Tolv koronapasienter er innlagt på St. Olavs hospital.

Skaper utfordringer for sykehuset

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har seks innlagte koronapasienter. Lenge har det kun vært 3–4 pasienter.

FLERE INNLAGTE: På Haugesund sjukehus er det nå åtte koronapasienter. I tillegg er flere ansatte på ulike avdelinger smittet. Foto: Eirik Dankel / Helse Fonna

På Haugesund sjukehus er det nå åtte koronapasienter. I tillegg er flere ansatte på ulike avdelinger smittet.

– Men den foreløpige smittesporingen tyder på at de ansatte ikke har smittet kollegaer eller pasienter, sier kommunikasjonssjef Magne Kydland i Helse Fonna.

Kommunikasjonssjef Magne Kydland i Helse Fonna. Foto: MARIUS KNUTSEN

Sykehuset er i grønn beredskap, men ifølge Kydland nærmer de seg nå et punkt hvor de må vurdere å ta ned noe av den planlagte aktiviteten.

Noe av det som gir utfordring med kapasiteten, er utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke har kapasitet til å ta imot.

– Vi har et titalls pasienter som vi kunne skrevet ut. Men når kommunene ikke kan ta dem imot blir de værende her og tar opp sengeplasser, sier Kydland.