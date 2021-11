Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det gir ingen mening å gi signaler om at samfunnet kan stenges ned igjen i en situasjoner som Trondheim er i nå.

Det sier gruppeleder for Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, til NRK.

Ifølge avisens Adresseavisens kilder, sier seks av elleve representanter i formannskapet nei til kravet om munnbind. De vil utsette det for å se på andre løsninger.

– Vi sier nei til å vedta en forskrift med generelle tiltak for hele samfunnet i en situasjoner der smitten i hovedsak sprer seg blant barn i skolene og deres foreldre. Da trenger vi tiltak for å treffe den smitten.

Gruppeleder for Høyre, Ingrid Skjøtskift. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Kommunedirektøren vil ha munnbind

Trondheim kommune gikk sist uke ut med en klar anbefaling om munnbind.

Men etter at over 400 ble smittet i helga, anbefalte kommunedirektøren at politikerne gikk inn for å påføre påbud om munnbind.

Likevel, vil flertallet av politikerne vente med et påbud.

– Vi vil utrede nærmere om skolene kan settes på gult nivå der det er stor smitte, sier Skjøtskift.

Må se på skolene

– At jeg bruker munnbind på bussen, stopper ikke det smittespredningen på Ila skole for eksempel. Vi må se på hva vi kan gjøre på skolen, og det vil vi ha mer informasjon om.

Det sier gruppeleder i Senterpartiet, Marte Løvik. Hun er forslagsstiller på å utsette kravet om munnbind i byen.

Også Venstre ønsker å vente med munnbindpåbud.

– Vi ønsker svar på en del faglige spørsmål før vi får tar en avgjørelse, sier Erling Moe.

Gruppeleder i Senterpartiet, Marte Løvik. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ber innbyggerne skjerpe seg

– Det virker som om anbefalingene ikke har hatt den effekten som er nødvendig. Da er det vel greit at det kommer et påbud nå.

Det sier fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, som håpet på et påbud.

Han sier det nå er mye smitte rundt om i mange kommuner i Trøndelag, og mener at man må gjøre alt for å stoppe smittebølgen.

– Jeg tror vi er nødt til å skjerpe oss litt for å se om vi kan bidra den enorme smitten vi har for øyeblikket.

Fylkeslege Jan Vaage Foto: Stein Roar Leite / NRK