20 smittet ved sykehjem i Stavanger

Søndag har 15 beboere og fem ansatte ved Ramsvigtunet sykehjem testet positivt for korona med PCR-test. De fortsetter med rutinemessig testing av ansatte og beboere.

Fredag ble sykehjemmet stengt for besøkende på grunn av at flere beboere og ansatte var smittet. Søndag har kommunen bestemt å stenge dagsenteret på Ramsvigtunet i en uke for sikkerhets skyld, selv om det ikke er påvist smitte der.