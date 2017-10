Ho er blant landets mest tilgjengelege fastlegar

Sjekk ditt fylke her: Finnmark | Troms | Nordland | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Møre og Romsdal | Sogn og Fjordane | Hordaland | Rogaland | Vest-Agder | Aust-Agder | Telemark | Vestfold | Buskerud | Oppland | Hedmark | Oslo | Akershus | Østfold

– Berre litt over to prosent får «grønt», eller godkjent av Forbrukarrådet. Det er noko fleire bør strekka seg etter, seier direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland, i ei pressemelding.

Forbrukarrådet har testa og gitt poeng til alle landets fastlegekontor på ein skala frå null til hundre, kor hundre er best.

Dei får poeng for å gi god informasjon og service, og for å vera lett tilgjengelege. Medisinskfaglege vurderingar er ikkje testa.

Dette er nokre av funna i testen:

Kvart fjerde fastlegekontor har ikkje nettside

Nesten halvparten manglar informasjon om legane på nett

Landssnittet ligg på 44 av 100 moglege poeng

Berre 2,5 prosent (31 fastlegekontor) får «grønt lys», noko dei oppnår med ein totalscore på minst 67 poeng

Halvparten manglar informasjon

Direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Mest oppsiktsvekkande er det at kvart fjerde fastlegekontor ikkje har eigen nettstad, ifølge forbrukardirektøren.

– Me kan slå fast at for mange fastlegekontor vel å ikkje vera tilgjengeleg på nett. Ingen har oppnådd full score i kategorien «digitale tjenester». Dei beste får opptil 80 poeng på dette området, skyhøgt over landssnittet på 35 poeng.

Fire av ti fastlegekontor gir ikkje pasientane høve til å bestilla time elektronisk, trass i at dette er regulert gjennom fastlegeforskrifta.

Nær halvparten av fastlegekontora manglar informasjon om fastlegane på nett utover namnet på legen.

– Dette kan vera avgjerande når du skal velja fastlege. Når folk er på nett, må legane også vera der, seier Flesland.

Risavika best i landet

Risavika Legekontor i Sola kommune i Rogaland kjem best ut i heile landet med 78,2 poeng.

Dei svarer imøtekommande på telefon, e-post og sms innan rimeleg tid, ifølge Forbrukarrådet. Rådet meiner også at dei gir gode svar på spørsmål om legane, kontoret og praksisen, og gjer det enkelt å bestilla time og finna informasjon på nett.

– Me har jobba bevisst for dette sidan me starta 1. mars i fjor. Me ser på pasientane som ein ressurs. Dei er kundane våre og me ønsker å gi dei eit god tilbod, seier fastlege Brit Hov ved Risavika legekontor, til NRK.

Fastlegen seier tilgjengelege digitale verktøy er positivt både for dei tilsette og pasienten.

– Det lettar arbeidet for oss tilsette og pasienten kjem lettare i kontakt med fastlegen sin. Eg synst jo sjølv det er veldig kjekt å få kontakt med fastlegen når eg treng det.

10 beste fastlegekontor Rang FASTLEGEKONTOR Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Risavika Legekontor 1 1800 100 71 94 70 78.2 2 Fastlegene Colosseum 4 1738 96 62.5 100 70 75.6 3 Hof Legekontor 2 1200 100 50 100 80 74 4 Cc Vest Legesenter 3 1333 100 60 94 70 73.8 5 Best Helse As 10 1350 96 48 100 80 72.8 6 Rosenhoff Legegruppe Da 5 1300 96 50 100 70 70.6 7 Lenangen Helsesenter As 1 907 76 61 88 70 70.6 8 Årnes Legesenter As 3 1200 96 70 78 57.5 70.5 9 Strand Legesenter 7 779 100 48 100 70 70.2 10 Jondal Legekontor 2 750 96 60 100 55 70.1

Betre på telefon

Dei dårlegaste fastlegekontora i testen har berre fått to poeng av hundre moglege. Det er heile 71 kontor som scorar så lågt.

– Mens dei fleste fastlegane ikkje er i nærleiken av forventa nivå digitalt, er dei langt betre når du kontaktar dei på telefon, men opningstidene på telefon er ofte kort.

63 prosent av alle kontor som er testa, svarer på telefon innan to minutt. Ifølge fastlegeforskrifta skal 80 prosent av telefonane svarast innan denne tida.

Forbrukarrådet er også uroa for at 79 fastlegekontor opnar for direkte kommunikasjon med publikum gjennom Facebook-meldingar.

– Fastlegane risikerer då at pasientar skriv om sensitive helseopplysingar i den tru at Facebook Messenger er ein privat kanal, seier Flesland, som er uroa for at helseopplysingar kan komma på avvege.

Finnmark

Finnmark Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 108 1 Byhagen Legesenter Alta 5 900 76 48 100 52.5 62.55 136 2 Sentrum Legepraksis Alta 9 778 76 42.5 88 65 61.7 209 3 Elvebakken Legesenter Alta 5 920 96 35.5 96 57.5 60.25 266 4 Lakselv Legestasjon Porsanger 5 840 80 47 78 55 58.9 376 5 Kirkenes Legesenter Sør-Varanger 11 895 76 50 42 70 57 454 6 Tana Legesenter Tana 4 737.5 80 47 76 45 55.5 812 7 Nordkapp Legesenter Nordkapp 6 584 80 35 54 45 46.3 1002 8 Karasjok Helsesenter Karasjok 4 682.5 60 37 54 0 31.6 1138 9 Unjargga / Nesseby Legekontor Nesseby 1 950 20 35 54 0 26.8 1155 10 Allmed Legesenter Hammerfest 4 852.5 16 35 54 0 26.4 1156 11 Mehamn Legekontor Gamvik 2 550 40 35 42 0 26.4 1166 12 Kvalsund Legekontor Kvalsund 2 900 36 35 42 0 26 1171 13 Nordlys Legesenter Alta 6 867 80 11 0 45 25.9 1182 14 Legetjenester I Kautokeino Kautokeino 4 675 56 35 30 0 25.6 1183 15 Kommunelegen I Loppa Loppa 3 300 56 35 30 0 25.6 1184 16 Hasvik Legestasjon Hasvik 2 650 56 35 30 0 25.6 1193 17 Båtsfjord Legekontor Båtsfjord 4 625 16 35 48 0 25.2 1215 18 Skarven Legesenter Hammerfest 3 870 36 27.5 48 0 24.2 1224 19 Berlevåg Legekontor Berlevåg 2 1050 20 27.5 54 0 23.8 1241 20 Vardø Legekontor Vardø 4 537.5 16 29.5 48 0 23 1242 21 Vadsø Legekontor Vadsø 9 732 16 29.5 48 0 23 1270 22 Bryggen/Skarven Legesenter Hammerfest 6 833 16 27.5 42 0 21 1318 23 Måsøy Legekontor Måsøy 2 750 60 0 0 0 6 1371 24 Nordkyn Legetjeneste - Kjøllefjord Lebesby 2 600 20 0 0 0 2

Troms

Troms Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 7 1 Lenangen Helsesenter As Lyngen 1 907 76 61 88 70 70.6 26 2 Havnegata Legesenter Harstad 5 880 96 48 88 70 67.4 48 3 Ets Medisinske Senter Skånland 6 875 80 50 100 57.5 65.25 69 4 Rødbergveien Legesenter As Harstad 5 884 80 52 94 55 64.1 73 5 Storfjord Legesenter Storfjord 2 1100 100 51 100 45 63.9 85 6 Borkenes Legesenter Kvæfjord 4 687.5 96 58 70 55 63.3 130 7 Legekontoret I Nordreisa Nordreisa 3 743 80 51 100 45 61.9 147 8 Nordbyen Legesenter Tromsø 5 1195 80 50 100 45 61.5 171 9 Vågsfjord Legesenter Harstad 5 970 76 50 100 45 61.1 208 10 Kaigata Legekontor Tromsø 6 1155 76 48 100 45 60.3 278 11 Langnes Legesenter Tromsø 8 1240 76 49 60 65 58.7 352 12 Bardu Legekontor Bardu 6 750 76 49 84 45 57.5 482 13 Storsteinnes Legekontor Balsfjord 6 719 80 29.5 94 55 55.1 525 14 Kvaløysletta Legekontor As Tromsø 7 1085.7 96 51 54 45 54.3 529 15 Senjalegen Avd. Silsand Legekontor Lenvik 5 640 76 38.5 88 45 54.1 559 16 Nordreisa Legekontor Nordreisa 3 853 80 50 60 45 53.5 615 17 Kanebogen Legesenter Harstad 6 846.7 80 36 82 45 52.3 620 18 Dyrøy Og Sørreisa Legekontor Sørreisa 7 623.6 76 48.5 58 45 52.1 690 19 Tromsdalen Legesenter Tromsø 6 1350 96 44.5 48 45 50.5 698 20 Kroken Legekontor As Tromsø 4 1275 76 52 42 45 50.3 718 21 Skjervøy Legekontor Skjervøy 3 933.3 100 40.5 54 42.5 49.8 760 22 Utsikten Legesenter Da Tromsø 6 1095 76 51 54 32.5 48.6 801 23 Skansen Legekontor Tromsø 6 970 96 28 48 55 46.9 872 24 Sjøkanten Legesenter Harstad 7 700 76 11 40 65 39.5 888 25 Senjalegen Avd. Finnsnes Legekontor Lenvik 12 970 76 26 30 45 37.5 972 26 Legekontoret Målselv Helsesenter Målselv 8 737.5 60 37 60 0 32.8 981 27 Legesentret I Kvænangen Kvænangen 3 733.3 60 45 42 0 32.4 988 28 Soløy Legesenter Lavangen 2 700 56 45 42 0 32 1040 29 Gratangen Kommunelegekontor Gratangen 2 950 20 45 48 0 29.6 1085 30 Karlsøy Legesenter Karlsøy 3 830 36 35 54 0 28.4 1098 31 Nordlyslegene As Tromsø 5 1210 36 37 48 0 28 1136 32 Øverbygd Legetjeneste Målselv 2 600 20 35 54 0 26.8 1137 33 Lyngstunet Helse- Og Omsorgssenter Avd Legetjenest Lyngen 3 733.3 36 37 42 0 26.8 1185 34 Sjøgata Legesenter Tromsø 4 1332 76 11 0 45 25.5 1202 35 Heggen Legesenter Harstad 4 290 16 37 42 0 24.8 1255 36 Kommunelegen I Kåfjord Kåfjord 3 1033.3 16 35 30 0 21.6 1267 37 Sentrum Legekontor -Tromsø Tromsø 7 1192.9 76 0 0 45 21.1 1326 38 Legekontoret I Salangen Salangen 3 793 56 0 0 0 5.6 1370 39 Doktern Min Legesenter Leif Røssås Tromsø 1 1000 20 0 0 0 2

Nordland

Nordland Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 55 1 Lødingen Legekontor Lødingen 3 743.3 96 60 88 45 64.7 84 2 Brønnøysund Legesenter Brønnøy 9 857.8 100 48 88 55 63.3 129 3 Lurøy Legekontor Lurøy 3 1000 80 52.5 82 55 61.9 169 4 Innstranda Legesenter Bodø 5 1060 76 50 100 45 61.1 170 5 Øvermo Legesenter Rana 4 1050 76 50 100 45 61.1 227 6 Lege Tore Tveraabak Bodø 1 2000 76 50 94 45 59.9 228 7 Ørnes Legekontor Meløy 3 833.3 76 50 94 45 59.9 229 8 Brygga Legekontor Fauske 3 1100 96 48 88 45 59.9 232 9 Sjøgata Medical Vefsn 4 1080 76 58.5 76 45 59.7 240 10 Sandnessjøen Legekontor Alstahaug 8 931.3 60 50 100 45 59.5 246 11 Torvet Legesenter Narvik 3 983.3 100 42.5 94 45 59.3 247 12 Sortland Kommunale Legekontor Sortland 10 899 100 42.5 94 45 59.3 287 13 Sømna Legekontor Sømna 3 750 76 43.5 100 45 58.5 350 14 Ytteren Legesenter As Rana 5 1000 76 50 82 45 57.5 351 15 Lofotleger As Vestvågøy 6 1053.3 76 50 82 45 57.5 363 16 Bø Legekontor Bø 4 657.5 60 37 100 55 57.3 406 17 Grane Legekontor Grane 2 675 76 50 76 45 56.3 464 18 Sentrumslegene Bodø Bodø 7 1350 76 38.5 94 45 55.3 465 19 Vefsn Legesenter Vefsn 3 1106.7 80 40.5 88 45 55.3 524 20 Alstad Legesenter Bodø 4 1300 76 48 70 45 54.3 549 21 Mørkved Legesenter Bodø 3 1416.7 76 50 48 55 53.7 550 22 Sentrum Legegruppe As Rana 4 1025 60 38.5 94 45 53.7 558 23 Saltdal Helsesenter Saltdal 7 900 76 37 88 45 53.5 597 24 Rana Lokalmedisinsk Senter Rana 5 660 96 50 48 45 52.7 614 25 Øksnes Legekontor Øksnes 6 816.7 80 50 54 45 52.3 619 26 Herøy Legekontor Herøy 2 910 80 45 48 55 52.1 672 27 Osan Legesenter Vågan 1 1625 100 37 48 55 50.9 684 28 Svolvær Legesenter Vågan 5 840 76 50 48 45 50.7 720 29 Rønvik Legesenter Bodø 4 925 100 37 42 55 49.7 732 30 Legetorget As Vågan 3 1266.7 76 50 42 45 49.5 763 31 Torget Legesenter Rana As Rana 4 1050 80 29.5 76 45 48.5 772 32 Bodin Legekontor Bodø 5 1194 96 48 48 32.5 48.2 798 33 Alléen Legesenter Da Narvik 5 1160 96 48 42 32.5 46.95 883 34 Mosjøen Legesenter As Vefsn 5 1093 76 37 30 32.5 38.15 930 35 Tverlandet Legesenter Bodø 3 1166.7 80 13 40 45 34.7 931 36 Nermo Legesenter Rana 4 1325 80 13 40 45 34.7 946 37 Leirfjord Legekontor Leirfjord 3 836.7 76 13 40 45 34.3 959 38 Narvik Legesenter As Narvik 3 1233.3 40 13 40 55 33.7 980 39 Havna Legesenter Bodø 6 585 56 37 60 0 32.4 987 40 Korgen Legekontor Hemnes 3 966.7 56 45 42 0 32 1001 41 Misvær Legekontor Bodø 1 1100 40 45 48 0 31.6 1015 42 Lege Øyvind Rømo Vefsn 1 900 56 37 54 0 31.2 1019 43 Kommunelegen I Sørfold Sørfold 2 1200 60 47 30 0 30.8 1020 44 Risøyhamn Legekontor Andøy 2 625 60 35 54 0 30.8 1039 45 Flakstad Legekontor Flakstad 2 700 20 45 48 0 29.6 1045 46 Nesna Legekontor Nesna 2 975 36 37.5 54 0 29.4 1053 47 Hattfjelldal Legekontor Hattfjelldal 2 950 56 35 48 0 29.2 1076 48 Vevelstad Legekontor Vevelstad 1 635 20 39.5 54 0 28.6 1079 49 Ankenes Legesenter Narvik 3 950 40 0 40 55 28.5 1101 50 Gildeskål Legekontor Gildeskål 2 1250 20 34.5 60 0 27.8 1102 51 Søndre Frydenlund Legesenter As Sortland 2 1000 60 27.5 54 0 27.8 1111 52 Engavågen Legekontor Meløy 2 1200 16 35 60 0 27.6 1112 53 Glomfjord Legekontor Meløy 2 700 16 35 60 0 27.6 1148 54 Røst Legekontor Røst 1 650 60 27.5 48 0 26.6 1149 55 Værøy Legekontor Værøy 3 933.3 20 37.5 48 0 26.6 1153 56 Lege Viggo Opshaug Narvik 1 1300 40 35 42 0 26.4 1154 57 Valnesfjord Legekontor Fauske 3 805.7 20 37 48 0 26.4 1165 58 Hamarøy Legekontor Hamarøy 3 1000 36 35 42 0 26 1177 59 Bindal Legekontor Bindal 3 700 20 35 48 0 25.6 1178 60 Dønna Legekontor Dønna 2 800 20 35 48 0 25.6 1179 61 Kommunelegen I Beiarn Beiarn 2 700 56 35 30 0 25.6 1180 62 Steigen Legesenter Steigen 3 916.7 56 35 30 0 25.6 1181 63 Kjøpsvik Legekontor Tysfjord 3 889.3 36 37 36 0 25.6 1217 64 Hemnesberget Legekontor Hemnes 3 1302.7 40 35 30 0 24 1222 65 Dr. Odinakas Clinic Bodø 2 1808.5 60 29.5 30 0 23.8 1223 66 Andenes Helsesenter Legeseksjon Andøy 4 937.5 20 27.5 54 0 23.8 1229 67 Fauske Legesenter Fauske 4 862.5 16 37 36 0 23.6 1274 68 Rødøy Legekontor Rødøy 3 683.3 56 12.5 48 0 20.2 1276 69 Reine Legekontor Moskenes 2 775 40 12.5 54 0 19.8 1289 70 Fredensborgklinikken Bodø 1 2150 16 24.5 30 0 17.4 1300 71 Legetjenesten I Hadsel Hadsel 10 805 20 0 0 35 12.5 1315 72 Kommunelegen I Vega Vega 3 683.3 60 0 0 0 6 1316 73 Træna Lege Og Helsestasjon Træna 1 500 60 0 0 0 6 1317 74 Leknes Legesenter Vestvågøy 6 861.7 60 0 0 0 6 1325 75 Leger I Nord Bodø 4 1250 56 0 0 0 5.6 1369 76 Bjerkvik Legesenter As Narvik 1 2200 20 0 0 0 2 1374 77 Ballangen Kommunelegekontor Ballangen 4 605 16 0 0 0 1.6

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 14 1 Holtålen Legekontor Holtålen 2 1100 76 64 82 65 69.1 45 2 Oppdal Legesenter Oppdal 4 874 80 60 100 45 65.5 47 3 Bryggen Legesenter Trondheim 2 1335 100 50 94 55 65.3 61 4 Heimdal Helsehus Trondheim 6 1343.3 76 50 94 60 64.4 68 5 Ila Legesenter Da Trondheim 3 1400 96 43.5 88 65 64.1 82 6 Gildheim Legesenter Trondheim 5 975 96 51 100 45 63.5 94 7 Munkholmen Legesenter Trondheim 3 1068.3 96 50 100 45 63.1 102 8 Din Doktor As Trondheim 5 1626 100 51 94 45 62.7 103 9 Nardosletta Legesenter Trondheim 6 1104.2 100 51 94 45 62.7 118 10 Charlottenlund Legesenter Trondheim 5 1240 100 50 94 45 62.3 122 11 Hemne Legesenter Hemne 5 920 76 48 94 55 62.1 145 12 Nidaros Legekontor Da Trondheim 4 1050 80 50 100 45 61.5 146 13 Auna Legesenter Oppdal 4 940 80 50 100 45 61.5 206 14 Byneset Legekontor Trondheim 1 1035 100 50 84 45 60.3 207 15 Røros Legesenter Røros 6 1001.7 80 50 94 45 60.3 212 16 Havstein Legesenter As Trondheim 4 1050 76 47.5 100 45 60.1 213 17 Rissa Legekontor Rissa 8 868.8 80 51 76 55 60.1 226 18 Lade Legesenter As Trondheim 3 1533.3 76 50 94 45 59.9 260 19 Sjøsiden Legesenter Trondheim 4 1212.5 76 48 94 45 59.1 276 20 Heimdal Medisinske Senter Trondheim 5 1150 76 50 88 45 58.7 277 21 Orkdal Legesenter Orkdal 2 1125 80 49 88 45 58.7 286 22 Ringve Legesenter Da Trondheim 4 1287.5 80 48.5 88 45 58.5 302 23 Ranheim Legesenter Da Trondheim 5 1310 76 55 76 45 58.3 303 24 Klæbu Legesenter As Klæbu 5 1077 96 50 76 45 58.3 325 25 Hallset Legesenter As Trondheim 5 1270 80 50 82 45 57.9 353 26 Flatåsen Legesenter Da Trondheim 4 1325.8 76 50 100 32.5 57.4 373 27 Kalvskinnet Legesenter Trondheim 5 960 96 50 70 45 57.1 374 28 Nidelven Legesenter Da Trondheim 3 1583.3 80 51 76 45 57.1 388 29 Granåsen Legesenter As Trondheim 4 1000 76 51 76 45 56.7 404 30 Idungården Legesenter Da Trondheim 4 1550 76 50 76 45 56.3 405 31 Lundamo Legesenter Melhus 4 1200 76 50 76 45 56.3 434 32 Frøya Legekontor Frøya 5 1040 76 37 100 45 55.9 453 33 Legekontoret I Selbu Selbu 4 937.5 96 51 60 45 55.5 455 34 Gløshaugen Legesenter Da Trondheim 5 1932 76 37 30 90 55.4 480 35 Valentinlyst Legesenter Trondheim 5 1450 96 50 60 45 55.1 509 36 Gaula Legesenter Melhus 3 966.7 96 50 42 55 54.5 547 37 Saupstad Legesenter Trondheim 5 1300 96 38.5 76 45 53.7 611 38 Mathesongården Legesenter Trondheim 7 1067.1 76 37 82 45 52.3 612 39 Sørbyen Legesenter Trondheim 6 1025 76 37 82 45 52.3 613 40 Hitra Legekontor Hitra 5 920 76 60 36 45 52.3 616 41 Edda Legesenter Da Trondheim 5 1180 96 58 48 32.5 52.2 637 42 Strinda Legesenter As Trondheim 4 1250 100 29.5 82 45 51.7 689 43 Saksvik Legekontor Malvik 4 1075 76 43.5 60 45 50.5 701 44 Vikhammer Legekontor Da Malvik 4 1042.5 96 53 48 32.5 50.2 714 45 Midtbyen Legesenter As Trondheim 6 1325 76 37 70 45 49.9 715 46 Hommelvik Legekontor Da Malvik 5 1080 76 51 42 45 49.9 731 47 Moholt Legesenter As Trondheim 4 1125 76 50 42 45 49.5 765 48 Midtre Gauldal Legekontor Midtre Gauldal 6 1050 76 47.5 30 52.5 48.4 780 49 Fannrem Legesenter Orkdal 5 1053 76 52 48 32.5 47.8 787 50 Melhus Legesenter As Melhus 6 1508.3 76 48 54 32.5 47.4 816 51 Dalgård Legesenter Da Trondheim 5 1032 76 48 48 32.5 46.2 858 52 Byåsen Legesenter As Trondheim 4 1212.5 56 37.5 60 32.5 42.4 863 53 Tillertorget Legesenter Trondheim 6 1320 76 15 70 45 41.1 914 54 Åfjord Og Roan Legetjeneste Åfjord 4 1125 16 37 94 0 35.2 928 55 Risvollan Legesenter As Trondheim 6 1433.3 80 13 40 45 34.7 929 56 Osen Kommune Osen 1 1500 80 13 40 45 34.7 1014 57 Rennebu Legekontor Rennebu 3 816.7 56 37 54 0 31.2 1043 58 Skaun Legekontor Skaun 5 1308 36 37.5 54 0 29.4 1072 59 Persaunet Legesenter Trondheim 3 1503.3 100 13 0 45 28.7 1084 60 Ørland Legesenter Ørland 7 914.3 16 37 60 0 28.4 1122 61 Tydal Legekontor Tydal 1 1200 16 37 54 0 27.2 1159 62 Møllenberg Legesenter Da Trondheim 4 1437.5 76 13 0 45 26.3 1192 63 Bjugn Legekontor Bjugn 4 1100 16 35 48 0 25.2 1228 64 Meldal Legekontor Meldal 4 1000 36 35 30 0 23.6 1283 65 Agdenes Legekontor Agdenes 1 1500 16 17 48 0 18 1324 66 Snillfjord Legekontor Snillfjord 1 1000 56 0 0 0 5.6 1373 67 Bjørn Gunnar Heggløv Orkdal 4 1325 16 0 0 0 1.6

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 17 1 Kirkegata Legesenter Levanger 3 1233.3 76 50 100 70 68.60000000000001 176 2 Inderøy Legesenter. Inderøy 5 1240 96 60 54 55 60.9 239 3 Moan Legesenter Levanger 4 1025 96 50 82 45 59.5 304 4 Bakklandet Legekontor Namsos 4 1095 96 50 76 45 58.3 305 5 Nærøy Legekontor Nærøy 6 783.3 80 48 88 45 58.3 326 6 Sannan Legesenter As Steinkjer 4 1100 96 48 48 65 57.9 349 7 Grong Helsesenter Grong 3 866.7 76 50 82 45 57.5 441 8 Triangel Legesenter Stjørdal 4 1075 96 50 48 55 55.7 442 9 Frosta Legekontor Frosta 2 1375 76 45.5 82 45 55.7 481 10 Fyrgata Legekontor Steinkjer 3 1166.7 76 50 70 45 55.099999999999994 523 11 Høvdinggården Legekontor Steinkjer 6 1125 76 48 70 45 54.3 536 12 Stekke Legesenter Verdal 4 1162.5 76 35 94 45 53.9 548 13 Torget Legekontor Stjørdal 5 950 80 42.5 76 45 53.7 652 14 Sjøsia Legekontor Steinkjer 4 1125 76 28 66 65 51.5 653 15 Robrygga Legekontor Namsos 3 1300 80 48 54 45 51.5 654 16 Åsen Legekontor Levanger 2 1125 96 50 42 45 51.5 669 17 Dampsaga Legesenter Steinkjer 3 1136.7 56 50 60 45 51.1 683 18 Ørmelen Legesenter Verdal 4 1062.5 76 50 48 45 50.7 761 19 Røstad Legesenter Levanger 9 1097.8 100 27.5 70 45 48.5 762 20 Høylandet Legekontor Høylandet 2 800 96 35 42 55 48.5 792 21 Verdal Legesenter As Verdal 5 1200 76 50 30 45 47.1 793 22 Kommunelegen I Verran Verran 3 733.3 76 50 30 45 47.1 884 23 Tangen Legekontor Stjørdal 4 1312.5 60 7.5 40 70 38 886 24 Snåsa Helsesenter Snåsa 3 933.3 56 35 60 20 37.6 945 25 Leksvik Legekontor Leksvik 3 1295 76 13 40 45 34.3 1044 26 Mære Legekontor A/S Steinkjer 2 1137.5 36 34.5 60 0 29.4 1051 27 Namdalseid Legekontor Namdalseid 2 1200 60 37 42 0 29.2 1052 28 Leka Legekontor Leka 2 235 56 35 48 0 29.2 1060 29 Røyrvik Legekontor Røyrvik 1 550 60 27.5 60 0 29 1097 30 Hegra Legekontor Stjørdal 2 1225 56 35 42 0 28 1110 31 Fosnes Legekontor Fosnes 1 1000 20 37 54 0 27.6 1123 32 Overhalla Legekontor Overhalla 3 1383.3 100 11 0 42.5 27.15 1196 33 Skatval Legekontor . Stjørdal 2 1100 36 29.5 48 0 25 1240 34 Vikna Kommunelegekontor Vikna 5 900 16 29.5 48 0 23 1266 35 Stjørdal Legesenter Stjørdal 5 1060 76 0 0 45 21.1 1314 36 Namsen Legesenter Namsos 5 1220 60 0 0 0 6 1349 37 Meråker Legekontor Meråker 3 781.7 36 0 0 0 3.6 1350 38 Lierne Kommune Legetjenesten Lierne 2 700 36 0 0 0 3.6 1368 39 Flatanger Legekontor Flatanger 1 1200 20 0 0 0 2

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 44 1 Nordlandet Legesenter Kristiansund 4 1000 80 48 94 65 65.5 52 2 Medicalis Legesenter Ålesund 2 1300 96 68.5 54 57.5 65.05 71 3 Vatne Legekontor Haram 2 1250 80 56 100 45 63.9 72 4 Sunndal Legesenter Da Sunndal 4 1075 100 51 100 45 63.9 81 5 Legekontoret I Giske As Giske 8 981.25 100 50 100 45 63.5 93 6 Legekontoret Molde Brygge As Molde 5 1370 96 50 100 45 63.1 101 7 Tingvoll Legesenter Da Tingvoll 3 1008 96 55 88 45 62.7 117 8 Kvam Legesenter Molde 5 940 96 48 100 45 62.3 135 9 Kongens Plass Medisinske Senter Kristiansund 3 966.7 100 58 60 55 61.7 144 10 Frei Legesenter Kristiansund 5 960 80 50 100 45 61.5 151 11 Torget Legekontor Elnesvågen As Fræna 3 1000 96 42.5 76 65 61.3 168 12 Legekontoret Fem Faste Da Molde 6 1486.7 76 50 100 45 61.1 188 13 Vågen Legesenter Kristiansund 5 964 76 50 82 55 60.5 225 14 Kirkebakken Legesenter Molde 3 633.3 76 50 94 45 59.9 259 15 Vestnes Kommune Legesenteret Vestnes 7 985.7 80 50 88 45 59.1 265 16 Fræna Legekontor Fræna 6 1061.7 96 52 60 55 58.9 275 17 Ulstein Legesenter As Ulstein 10 976 76 50 88 45 58.7 301 18 Klipra Legesenter Ålesund 4 1364.5 96 58 60 45 58.3 324 19 Kipervika Legesenter As Ålesund 4 1275 76 48 88 45 57.9 333 20 Bryggen Medisinske Senter Kristiansund 4 812.5 80 48 70 55 57.7 347 21 Hareid Legesenter Hareid 6 918.3 76 50 82 45 57.5 348 22 Halsa Legekontor Halsa 2 800 76 50 82 45 57.5 403 23 Stranda Legekontor Stranda 5 924.4 80 37 100 45 56.3 508 24 Legene Råheim Og Vågsholm As Ålesund 2 1550 96 50 42 55 54.5 534 25 Haramsøy Legekontor Haram 2 975 76 61 42 45 53.9 535 26 Sunndal Medisinske Senter Da Sunndal 2 1450 100 38.5 60 55 53.9 537 27 Sykkylven Legesenter Sykkylven 6 1308.3 76 29 68 70 53.8 557 28 Surnadal Legesenter Da Surnadal 6 1083.3 100 37 76 45 53.5 586 29 Skodje Helsesenter Skodje 4 1037.5 76 40.5 48 65 52.9 588 30 Brattvåg Legekontor Haram 4 1150 80 50 60 42.5 52.8 634 31 Vika Legesenter As Ålesund 4 1250 96 28 76 52.5 51.8 692 32 Borgund Legekontor As Ålesund 3 1188.7 80 50 48 42.5 50.4 717 33 Ørsta Helsesenter Ørsta 11 789.1 100 48 54 32.5 49.8 730 34 Volda Legesenter Volda 9 1090 60 48 54 45 49.5 844 35 Smøla Helsesenter Smøla 2 1400 56 37.5 88 20 44.2 852 36 Kommunelegekontoret I Sula Sula 6 1033.3 60 37 82 20 43.2 869 37 Legesenteret I Rindal Rindal 2 1035 96 35 36 32.5 40.6 910 38 Legesenteret I Molde Molde 6 1126.7 96 13 40 45 36.3 912 39 Midsund Legekontor Midsund 2 1050 60 29.5 60 20 35.8 913 40 Eide Legesenter Ans Eide 3 1130 16 34.5 100 0 35.4 944 41 Skåla Legekontor Molde 2 1125 76 13 40 45 34.3 948 42 Aukra Kommune Helse Aukra 2 1500 16 37.5 88 0 34.2 975 43 Norddal Kommunelegekontor Norddal 2 935 60 39.5 54 0 32.6 982 44 Myrvåg Legesenter Herøy 4 862.5 16 37 42 25 32.3 992 45 Sæbø Legekontor Ørsta 1 725 60 37.5 54 0 31.8 1013 46 Tustna Legekontor Aure 1 1000 16 47 54 0 31.2 1028 47 Aure Legekontor Aure 3 1000 16 45 54 0 30.4 1042 48 Averøy Legesenter Da Averøy 5 1100 16 39.5 60 0 29.4 1050 49 Jomarka Legesenter Da Ålesund 4 962.5 36 37 54 0 29.2 1059 50 Gjemnes Legesenter Gjemnes 2 1700 20 37.5 60 0 29 1089 51 Rauma Legesenter Rauma 8 968.8 60 37.5 36 0 28.2 1109 52 Daaeskogen Legesenter Ålesund 9 672.2 16 35 60 0 27.6 1115 53 Vanylven Legesenter Vanylven 5 760 20 39.5 48 0 27.4 1121 54 Ørskog Legekontor Ørskog 3 930 16 37 54 0 27.2 1186 55 Stordal Legekontor Stordal 1 1000 60 27.5 42 0 25.4 1191 56 Moa Legesenter As Ålesund 3 1406.7 16 35 48 0 25.2 1210 57 Sande Legekontor Sande 3 900 16 14.5 48 25 24.5 1239 58 Nesset Kommune Legetjenesten Nesset 3 983.3 60 9.5 36 20 23 1247 59 Vågen Legekontor Odd Hjelkrem Sula 1 1200 20 27.5 48 0 22.6 1278 60 Tennfjord Legekontor Haram 1 1300 36 22 36 0 19.6 1280 61 William Lossius Kristiansund 1 700 16 22.5 42 0 19 1297 62 Ellingsøy Legekontor Ålesund 1 1592 20 7.5 42 0 13.4 1304 63 Herøy Legesenter Herøy 8 821.9 20 0 40 0 10 1344 64 Sandøy Legekontor Sandøy 1 1500 40 0 0 0 4 1367 65 Blindheim Legesenter Ålesund 5 1520 20 0 0 0 2

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 27 1 Førde Legesenter Førde 14 1050 80 50 76 80 67.2 167 2 Eid Legekontor Eid 7 925.7 96 51 88 45 61.1 314 3 Gloppen Legesenter Gloppen 6 991.7 96 50 60 55 58.1 332 4 Måløy Kommunelegekontor Vågsøy 8 925 80 43.5 94 45 57.7 346 5 Høyanger Legekontor Høyanger 6 818.3 100 47.5 60 55 57.5 463 6 Svelgen Helsesenter Bremanger 2 1000 96 46 54 55 55.3 501 7 Selje Legekontor Selje 3 950 76 46 76 45 54.7 522 8 Legegruppa Sms Flora 14 943.6 96 51 54 45 54.3 552 9 Leikanger Legekontor Leikanger 3 766.7 100 50 54 42.5 53.6 651 10 Stryn Helsesenter Stryn 10 715 80 37 76 45 51.5 789 11 Årdal Legekontor Årdal 5 1120 76 37 60 42.5 47.2 837 12 Sogndal Legesenter Sogndal 10 876 60 35 94 20 44.8 840 13 Luster Legekontor Luster 8 656.25 100 35 54 32.5 44.6 880 14 Aurland Legekontor Aurland 3 666.7 16 45 94 0 38.4 918 15 Jølster Legekontor Jølster 3 908.3 60 45 54 0 34.8 986 16 Hornindal Legekontor Hornindal 2 750 60 35 60 0 32 1000 17 Lærdal Helsesenter Lærdal 2 450 56 35 60 0 31.6 1018 18 Naustdal Helsesenter Naustdal 4 1100 60 35 54 0 30.8 1064 19 Gaular Kommunelegekontor Gaular 3 1066.7 20 37 60 0 28.8 1096 20 Hyllestad Legekontor Hyllestad 3 500 56 35 42 0 28 1108 21 Kommunelegen På Hauge Bremanger 2 800 16 35 60 0 27.6 1135 22 Fjaler Legekontor Fjaler 3 950 20 35 54 0 26.8 1207 23 Vik Legekontor Vik 3 1100 20 29.5 54 0 24.6 1221 24 Balestrand Helsesenter Balestrand 1 1500 20 27.5 54 0 23.8 1231 25 Vasegaards Legekontor Lærdal 1 1285 20 29.5 48 0 23.4 1233 26 Gulen Legekontor Gulen 3 966.7 20 35 36 0 23.2 1262 27 Solund Legekontor Solund 2 885 56 12.5 54 0 21.4 1263 28 Askvoll Legesenter Askvoll 3 1050 20 27.5 42 0 21.4

Hordaland

Hordaland Rang landet Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 778.6 100 48 100 70 70.2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96 60 100 55 70.1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1000 100 58 100 45 66.7 60 4 Kirsten Rokstad As Bergen 1 1600 100 49 88 57.5 64.5 92 5 Ytrebygda Legekontor Da Bergen 4 1163.75 96 50 100 45 63.1 110 6 Engen Legesenter Da Bergen 4 1762.5 96 48.5 100 45 62.5 114 7 Fana Legekontor Da Bergen 4 1400 96 48 100 45 62.3 115 8 Stord Legesenter As Stord 3 1205 100 50 94 45 62.3 116 9 Irislegene As Os 6 1258.3 96 48 100 45 62.3 128 10 Kokstad Medisinske Senter Bergen 5 1180 96 50 94 45 61.9 150 11 Ams Allmennmedisinsk Senter Da Bergen 6 1516.7 96 45.5 100 45 61.3 182 12 Kommunelegekontoret På Dale Vaksdal 2 1300 76 58 82 45 60.7 205 13 Sjøkanten Legesenter Os Os 2 1100 96 49 88 45 60.3 214 14 Cort Piil Helsesenter As Bergen 4 1525 100 37.5 70 70 60 224 15 Helsenaustet Legepraksis Meland 2 1125 76 50 94 45 59.9 231 16 Øyrane Legekontor Bergen 4 1175 96 54 60 55 59.7 245 17 Radøy Legesenter Radøy 4 1355 76 41 94 55 59.3 264 18 Sveio Legekontor Sveio 2 600 100 37 88 55 58.9 285 19 Minde Medisinske Senter Bergen 3 1183.3 96 60 42 55 58.5 300 20 Rolland Legesenter Bergen 4 1400.5 80 51 82 45 58.3 312 21 Landås Legesenter As Bergen 4 1150 96 50 60 55 58.1 313 22 Vadmyra Legekontor Bergen 2 1525 96 37.5 100 45 58.1 321 23 Albatross Legesenter, Lege Trond Wirkola Sveio 1 1300 56 48 68 65 57.9 322 24 Fitjar Legesenter Fitjar 3 1050 76 51 82 45 57.9 323 25 Flåten Legesenter Da Os 4 1130 76 48 88 45 57.9 331 26 Heiane Legesenter As Stord 6 890 96 42.5 88 45 57.7 343 27 Kryddergården Legekontor Bergen 1 1200 76 50 82 45 57.5 344 28 Laksevåg Legesenter Bergen 3 1666.7 76 50 82 45 57.5 345 29 Norheimsund Legesenter Da Kvam 4 1000 80 49 82 45 57.5 371 30 Arna Legekontor Da Bergen 5 1004 76 49 82 45 57.1 372 31 Medicus Helsesenter Da Fjell 5 889 96 50 70 45 57.1 375 32 Fromreide Legesenter Askøy 3 1443.3 100 50 60 50 57 387 33 Øygarden Legekontor Øygarden 4 1225 96 37 94 45 56.7 394 34 Os Allmennpraksis Da Os 4 1245 100 48 54 55 56.5 396 35 Eidsvåg Legekontor Bergen 5 1158 96 58 54 42.5 56.3 397 36 Flaktveit Legesenter Da Bergen 5 1240 96 58 54 42.5 56.3 402 37 Olsvik Legesenter Bergen 6 1445 100 35 94 45 56.3 416 38 Sletten Allmennpraksis Da Bergen 4 1175 76 43.5 88 45 56.1 417 39 Bygdarbøen Legesenter Odda 2 900 100 37.5 88 45 56.1 418 40 Valestrand Legekontor Da Osterøy 3 1266.7 100 50 48 55 56.1 419 41 Lindås Legekontor Lindås 3 1033.3 96 48 54 55 56.1 432 42 Legene På Tårnplass Bergen 2 1200 96 47.5 54 55 55.9 433 43 Kommunelegekontoret I Granvin Granvin 1 900 80 59 54 45 55.9 440 44 Fjellsdalen Legesenter Bergen 2 1340 76 45.5 82 45 55.7 451 45 Bønes Legesenter Bergen 4 1187.5 100 50 60 45 55.5 452 46 Slettebakken Legesenter Bergen 4 1393.8 76 39 94 45 55.5 462 47 Nye Sandviksboder Legepraksis Da Bergen 3 1350 76 35.5 100 45 55.3 478 48 Utne Legekontor Ullensvang 2 600 96 50 60 45 55.1 479 49 Fenring Legesenter Askøy 7 942.9 96 50 60 45 55.1 511 50 Bergenvest Legesenter Bergen 1 1850 76 58 54 42.5 54.3 519 51 Nesttun Legekontor Da Bergen 2 1200 80 50.5 48 55 54.3 520 52 Frekhaug Legesenter Meland 6 966.7 76 48 70 45 54.3 521 53 Knarvik Legekontor Lindås 4 1500 76 48 70 45 54.3 528 54 Landsbylegane Stord As Stord 4 1077.5 76 38.5 88 45 54.1 533 55 Kari Hegge Vaksdal 1 1500 96 50 54 45 53.9 539 56 Fjellsiden Legesenter Bergen 6 852.8 96 59 54 32.5 53.75 546 57 Moberg Legesenter Os 1 1200 96 48 42 55 53.7 570 58 Eikelandsosen Helsesenter Fusa 4 1075 76 36.5 88 45 53.3 571 59 Austevoll Kommune Austevoll 1 1500 56 41.5 88 45 53.3 580 60 Danmarksplass Legesenter Da Bergen 5 1130 100 50 48 45 53.1 596 61 Storebø Legekontor Austevoll 4 1050 80 48 60 45 52.7 602 62 Helse + Gården Senter Bergen 3 1351.7 96 48 36 55 52.5 603 63 Krambua Legesenter Bergen 5 1286 76 50 42 55 52.5 630 64 Loddefjord Legesenter Bergen 5 1161.4 76 50 54 45 51.9 631 65 Kystlegane Bømlo 5 1050 76 48 58 45 51.9 644 66 Biskopshavn Legesenter Da Bergen 3 1098.3 80 50 54 42.5 51.6 650 67 Etne Legekontor Etne 5 912 60 32.5 80 55 51.5 667 68 3 Leger - Indre Arna Bergen 4 900 96 49 42 45 51.1 668 69 Odda Legesenter Odda 5 974 80 50 48 45 51.1 682 70 Legehuset Varden Bergen 6 1350 76 50 48 45 50.7 688 71 Åsane Legekontor Bergen 6 1191.7 96 47.5 42 45 50.5 706 72 Vangstunet Legesenter Voss 4 1025 76 35 60 55 50.1 713 73 Gullgruven Legekontor As Bergen 2 1575 80 50 42 45 49.9 716 74 Minde Legepraksis Bergen 2 1350 96 46 30 52.5 49.8 722 75 Helsetorget Da Bergen 6 1416.7 96 50 36 42.5 49.6 723 76 Austrheim Legekontor Austrheim 3 966.7 56 48 60 42.5 49.6 748 77 Søreide Legekontor Ans Bergen 3 1333.3 96 40.5 48 45 48.9 758 78 Halsnøy Helsesenter Kvinnherad 3 733.3 76 48 42 45 48.7 806 79 Straume Legesenter As Fjell 6 1232.5 100 11 40 80 46.4 810 80 7 Fjell Legesenter As Bergen 3 1200 96 34 48 45 46.3 811 81 Sandviken Legesenter Bergen 4 1212.5 80 35 54 45 46.3 823 82 Nina H. Ingebrigtsens Praksis Bergen 1 1200 100 37.5 36 45 45.7 834 83 Legesenteret I Florvåg Askøy 3 1293.3 96 37 36 45 45.1 843 84 Morvik Legekontor Bergen 6 990 76 37 42 45 44.3 847 85 Legekontorene I Bømlo, Bremnes Og Moster Bømlo 8 881.25 36 38.5 94 20 43.8 849 86 Legesenteret Da Bergen 2 1775 76 21 40 65 43.5 859 87 Oasen Legesenter Da Bergen 5 1250 80 13 40 70 42.2 876 88 Senterlegene Bergen 3 1478.3 60 11 36 70 38.6 881 89 Arkaden Legesenter Da Fjell 3 1591.7 56 35 30 42.5 38.4 892 90 Solplassen Legesenter Bergen 1 1800 60 35 18 45 37.1 893 91 Lonevåg Legesenter Osterøy 2 1500 56 37 82 0 36.8 903 92 Masfjorden Legekontor Masfjorden 2 900 40 37 88 0 36.4 909 93 Legene I Berstadhuset Bergen 2 1150 96 13 40 45 36.3 915 94 Kalfaret Legesenter Da Bergen 4 1037.5 80 14 40 45 35.1 927 95 Nestun Allmennpraksis Bergen 5 1410 80 13 40 45 34.7 943 96 Skjold Legesenter As Bergen 2 1460 76 13 40 45 34.3 956 97 Øyo Legekontor Da Stord 4 812.5 80 11 40 45 33.9 966 98 Toril Lømsland Bergen 1 1200 36 29.5 88 0 33 971 99 Dr. Hatlebrekke Bergen 1 1350 60 37 60 0 32.8 978 100 Husnes Helsesenter Kvinnherad 7 914.3 60 45 42 0 32.4 979 101 Kommunelækjaren I Samnanger Samnanger 4 693.8 36 45 54 0 32.4 997 102 Nordås Legekontor As Bergen 5 1518 100 13 0 55 31.7 999 103 Nesttuntorget Legesenter Bergen 4 1537.5 60 37 54 0 31.6 1017 104 Sund Legekontor Sund 7 924.3 100 11 0 55 30.9 1027 105 Dr. Aksel Tveråmo As Bergen 1 1000 36 37 60 0 30.4 1048 106 Lofthus Lækjarkontor Ullensvang 3 833.3 36 37 54 0 29.2 1049 107 Kommunelegane Voss Kommune Voss 2 1065 56 35 48 0 29.2 1061 108 Sjukestova Ans Kvam 1 900 80 13 0 52.5 29 1063 109 Sandsli Legekontor Bergen 3 1670 40 41 42 0 28.8 1069 110 Legene På Høyden Da Bergen 3 1500 96 14 0 45 28.7 1070 111 Ulvik Kommunelegekontor Og Helsestasjon Ulvik 2 625 96 14 0 45 28.7 1071 112 Vossevangen Legesenter As Voss 5 1300 96 14 0 45 28.7 1095 113 Modalen Kommunehelsetjeneste Modalen 1 600 20 35 60 0 28 1114 114 Tysnes Legekontor Tysnes 3 966.7 20 39.5 48 0 27.4 1152 115 Lars Erik Svenningsen Bergen 1 1500 40 35 42 0 26.4 1158 116 Knarvik Allmennpraksis Lindås 3 766.7 76 13 0 45 26.3 1163 117 Hatlestrand Helsesenter Kvinnherad 1 800 36 35 42 0 26 1164 118 Kåre Aksnes Fjell 1 1500 36 35 42 0 26 1168 119 Dalen Legesenter Bergen 7 1385.7 80 13 0 42.5 26 1176 120 Helsebanken Legekontor Kvam 5 920 36 37 36 0 25.6 1190 121 Dr. Arnhild Marie Hjelmen Bergen 1 1450 40 35 36 0 25.2 1200 122 Ågotnes Legekontor Fjell 5 1425 16 37 42 0 24.8 1201 123 Helsestasjonane/Helsetunet Lindås 2 800 16 37 42 0 24.8 1203 124 Fortunen Legekontor Bergen 2 925 40 0 40 42.5 24.8 1232 125 Lægepraxis Paa Laxevaag Bergen 1 1900 36 37 24 0 23.2 1237 126 Legene I Andre Da Bergen 2 1750 96 0 0 45 23.1 1244 127 Leirvik Legekontor Stord 3 1220 76 14 0 32.5 22.95 1254 128 Wick Legepraksis As Voss 2 1250 16 35 30 0 21.6 1260 129 Arne Skag Bergen 1 1600 20 24.5 48 0 21.4 1261 130 Fedje Legekontor Fedje 1 2000 20 27.5 42 0 21.4 1282 131 Legekontoret Kleppestø Torg Askøy 2 1800 40 0 40 20 18 1288 132 Ostereidet Legekontor Lindås 1 1650 20 14.5 48 0 17.4 1291 133 Strusshamn Legesenter Askøy 2 1300 40 15 36 0 17.2 1313 134 Rosendal Helsesenter Kvinnherad 5 840 60 0 0 0 6 1340 135 Dr Zubac's Legekontor Bergen 1 2000 40 0 0 0 4 1341 136 Legekontoret Ragnhild Sirenne Eriksen As Bergen 1 800 40 0 0 0 4 1342 137 Legene I Solheimsviken Da Bergen 2 1500 40 0 0 0 4 1343 138 Legepraksis Birgit Schjetne Bergen 1 500 40 0 0 0 4 1348 139 Muren Legekontor Bergen 1 1400 36 0 0 0 3.6 1365 140 Damsgård Klinikk As Bergen 1 1700 20 0 0 0 2 1366 141 Fjell Kommune Legekontor For Minoritetspråklege Og Fjell 1 600 20 0 0 0 2

Rogaland Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Risavika Legekontor Sola 1 1800 100 71 94 70 78.2 2 Tananger Legesenter Sola 4 1150 96 51 94 70 69.80000000000001 3 Spir Helse Sandnes 1 750 80 55 88 70 68.60000000000001 4 Hjelmeland Kommune Legekontoret Hjelmeland 2 1450 76 70 94 45 67.9 5 Stavanger Medisinske Senter Stavanger 7 1414.2857142857142 96 49 88 70 67.8 6 Raft Klinikken Randaberg 4 1430 96 61 48 70 64.6 7 Bjerkreim Legekontor Bjerkreim 2 1500 96 56 88 45 63.099999999999994 8 Vågsmyra Legesenter Stavanger 3 1033.3333333333333 96 51 82 55 62.9 9 Jæren Legesenter Klepp 6 1108.3333333333333 96 48 88 55 62.9 10 Rådhusgaten Legegruppe Strand 3 920 100 51 94 45 62.699999999999996 11 Hillevågsdoktoren Stavanger 5 1349 96 50 94 45 61.900000000000006 12 Riska Legesenter Sandnes 5 1150 80 50 100 45 61.5 13 Orstad Legesenter Klepp 5 1053 80 50 100 45 61.5 14 Helsebanken Legesenter Gjesdal 4 1375 96 58 60 55 61.3 15 Markedet Legesenter Haugesund 4 1370 76 48 100 45 60.300000000000004 16 Bokn Legekontor Bokn 1 650 96 49 88 45 60.300000000000004 17 Vågsgata Legesenter As Sandnes 4 1175 76 50 94 45 59.900000000000006 18 Bleikemyr Legesenter Haugesund 4 1450 96 48 88 45 59.900000000000006 19 Kverneland Legesenter Time 3 1133.3333333333333 76 50 94 45 59.900000000000006 20 Avaldsnes Legesenter As Karmøy 3 1476.6666666666667 96 48 88 45 59.900000000000006 21 Gard Helsehus Haugesund 4 1487.5 96 50 82 45 59.5 22 Bygnes Legesenter Karmøy 5 820 100 42.5 94 45 59.3 23 Åkra Legesenter As Karmøy 3 1310 96 46 88 45 59.1 24 Sauda Legesenter Sauda 6 833.3333333333334 76 46 94 45 58.3 25 Soladoktoren As Sola 2 1350.5 80 50 82 45 57.9 26 Haugesund Medisinske Allmennleger Haugesund 5 1164 80 51 42 70 57.800000000000004 27 Haugesund Legesenter Haugesund 3 1803.3333333333333 76 50 82 45 57.5 28 Klepp Legesenter Klepp 4 1095 76 50 82 45 57.5 29 Tjelta Legesenter Sola 3 1266.6666666666667 96 48 76 45 57.5 30 Frakkagjerd Legesenter Tysvær 2 1500 76 50 82 45 57.5 31 Legekontorene Centrum Randaberg 2 2100 76 48 84 45 57.1 32 Tjensvoll Legesenter Stavanger 3 1266.6666666666667 96 60 48 45 56.7 33 Vikedal Legekontor Vindafjord 2 1100 76 47.5 82 45 56.5 34 Håbet Legesenter Da Sandnes 5 1130 100 47.5 54 55 56.3 35 Bryne Legesenter Time 7 1250 80 48 94 32.5 55.75 36 Forsand Legekontor Forsand 3 483.3333333333333 76 60 54 42.5 55.15 37 Ålgård Legesenter Gjesdal 5 1100 96 50 60 45 55.099999999999994 38 Krossen Legekontor Klepp 3 1240 96 48 48 55 54.900000000000006 39 Blandeverket Legesenter Eigersund 5 1380 76 46 76 45 54.699999999999996 40 Lura Legesenter Sandnes 4 1187.5 96 50 42 55 54.5 41 Legekontor Dr. Østhus Stavanger 1 1500 100 50 54 45 54.3 42 Karmøy Legesenter Karmøy 1 1900 96 42.5 54 55 53.9 43 Paradis Legesenter Stavanger 4 1462.5 76 37 88 45 53.5 44 Storhaug Legesenter Da Stavanger 3 1608.3333333333333 96 49 54 45 53.5 45 Sandtangen Legesenter Time 6 1166.6666666666667 60 60.5 48 45 53.3 46 Salus Legesenter Sola 2 1625 100 37 60 55 53.3 47 Madlatunet Legesenter Stavanger 4 1375 76 50 60 45 53.099999999999994 48 Køhler Legesenter Stavanger 4 1351.25 76 48 60 45 52.300000000000004 49 Rennesøy Legekontor Rennesøy 4 1062.5 76 48 60 45 52.300000000000004 50 Klubbgaten Legesenter Stavanger 2 1375 96 51 42 45 51.900000000000006 51 Hundvåg Legesenter Stavanger 4 1475 36 37 82 55 51.3 52 Legesenteret Mariero Stavanger 5 1170 36 37 82 55 51.3 53 Madlagården Legegruppe Stavanger 2 1600 96 47.5 42 45 50.5 54 St. Olav Legegruppe Stavanger 2 1290 100 41.5 36 55 50.300000000000004 55 Byhaugen Legesenter Stavanger 5 1150 76 50 42 45 49.5 56 Veavågen Legesenter Karmøy 2 1350 100 40.5 48 45 49.3 57 Forus Legesenter Stavanger 3 1366.6666666666667 76 35 54 55 48.9 58 Tau Legesenter As Strand 5 960 76 50 36 45 48.3 59 Eigersund Kommunale Legesenter Eigersund 2 1000 96 48 48 32.5 48.150000000000006 60 Tara Legesenter Sandnes 1 1900 100 30 48 55 48.099999999999994 61 Hinnatrekanten Legesenter Stavanger 4 1250 76 37.5 60 45 48.099999999999994 62 Rovik Legesenter Sandnes 2 1100 80 37 58 45 47.9 63 Cura Legesenter As Sola 4 1125 100 40.5 42 42.5 47.35 64 Legekontorene Skagen 12 Stavanger 2 1200 96 33.5 54 45 47.300000000000004 65 Opus Legesenter As Sandnes 4 837.5 60 51 54 32.5 46.95 66 Hinna Legekontor Stavanger 1 1400 76 50 48 32.5 46.95 67 Sjukehusdoktoren Legesenter Eigersund 3 1033.3333333333333 76 38 36 55 46.5 68 Ganddal Legesenter Sandnes 5 1240 76 48 48 32.5 46.150000000000006 69 Sentrum Legesenter Sandnes Sandnes 4 1237.5 96 42.5 48 32.5 45.949999999999996 70 Thormodsen Legekontor Karmøy 1 1160 96 25.5 48 55 45.9 71 Nytorget Legesenter Stavanger 7 1421.4285714285713 100 40.5 30 42.5 44.95 72 Hegren Legesenter Tysvær 1 1850 76 37 30 55 44.900000000000006 73 Bekkefaret Legesenter . Stavanger 3 1366.6666666666667 80 40.5 48 32.5 43.550000000000004 74 Suldal Legekontor Suldal 7 635.7142857142857 60 27.5 100 20 43 75 Deltaklinikken Sola 1 1950 80 13 40 57.5 38.45 76 Landsbylegen I Randaberg Randaberg 4 1512.5 56 47 60 0 36.4 77 Vindafjord Legesenter Da Vindafjord 4 900 80 13 40 45 34.7 78 Dalane Legesenter Eigersund 1 1500 76 13 40 45 34.300000000000004 79 Jørpeland Legesenter Strand 5 900 76 13 40 45 34.300000000000004 80 Aksdal Legesenter Tysvær 5 1230 76 13 40 45 34.300000000000004 81 Lege Bjørn Rismyhr As Karmøy 1 1800 40 45 60 0 34 82 Solvang Legekontor As Haugesund 2 2000 76 11 40 45 33.5 83 Geir Henanger As Stavanger 1 1900 20 37 82 0 33.199999999999996 84 Hå Helsesenter Hå 9 852.7777777777778 60 37 60 0 32.8 85 Kvitsøy Legekontor Kvitsøy 1 600 60 45 42 0 32.400000000000006 86 Stokka Legesenter Stavanger 2 1650 60 37.5 54 0 31.8 87 Legesenteret Olav V`S Gate Stavanger 5 1300 100 13 0 55 31.7 88 Legesenteret Sør Haugesund 3 1416.6666666666667 56 37 54 0 31.200000000000003 89 Vigrestad Helsesenter Hå 4 1075 20 39.5 54 0 28.599999999999998 90 Østervåg Legesenter / Stavanger Hjertesenter As Stavanger 2 1400 16 20 94 0 28.4 91 Nordvegen Legesenter Karmøy 1 1200 100 0 24 45 28.3 92 Kopervik Legesenter Sa Karmøy 3 2000 56 35 42 0 28 93 Libmed Leiv Isaksen Balle Sandnes 1 1400 36 35 48 0 27.200000000000003 94 Dr. Med. Dietlind Exner Nakling Tysvær 1 1050 40 27.5 60 0 27 95 Hanadalen Legesenter Sandnes 4 1175 36 37 42 0 26.8 96 Jon Geir Tengesdal As Stavanger 1 1500 36 37 42 0 26.8 97 Kjeld Gregertsen Stavanger 3 1346.6666666666667 36 37 42 0 26.8 98 Madlakrossen Legesenter Stavanger 4 1600 36 37 42 0 26.8 99 Haraldsgata Legekontor Haugesund 1 1300 36 37 42 0 26.8 100 Legesenteret I Skudeneshavn Karmøy 2 1325 60 37 30 0 26.8 101 Sandnes Klinikken Sandnes 4 1375 76 14 0 45 26.7 102 Øyane Legesenter Da Stavanger 3 1286.6666666666667 80 13 0 45 26.7 103 Bogafjell Legesenter Sandnes 4 1427.25 16 32.5 60 0 26.6 104 Sokndal Legekontor Sokndal 2 1700 60 27.5 48 0 26.6 105 Eie Helsesenter Eigersund 1 1800 16 35 48 0 25.2 106 Stavanger Legesenter Stavanger 2 1104.5 20 27.5 54 0 23.799999999999997 107 Finnøy Legekontor Finnøy 3 1043.3333333333333 16 37 36 0 23.599999999999998 108 Hillevåg Legesenter Stavanger 2 1200 36 37 18 0 22 109 Sola Legesenter Da Sola 4 1220 76 0 0 45 21.099999999999998 110 Tasta Legesenter Stavanger 2 1425 36 25 36 0 20.8 111 Vidar Øksnevad Sandnes 1 1450 20 17 54 0 19.6 112 Sandnes Legekontor Sandnes 1 2250 56 0 0 20 11.6 113 Peto As Karmøy 1 2000 40 0 36 0 11.200000000000001 114 Ølen Legekontor Vindafjord 5 740 20 0 40 0 10 115 Norheim Legesenter Da Karmøy 3 1566.6666666666667 60 0 0 0 6 116 Lerviksgården Legepraksis Eigersund 1 1000 40 0 0 0 4 117 Skeiane Legesenter Sandnes 7 1114.2857142857142 40 0 0 0 4 118 Stavanger Legesenter Øystein Dale Stavanger 1 2000 40 0 0 0 4 119 Stavnem Helse As Hå 1 1300 36 0 0 0 3.5999999999999996 120 Lege Erik P Schanche Stavanger 1 2000 20 0 0 0 2 121 Breidablikk Legekontor As Haugesund 2 1575 20 0 0 0 2 122 Bylegane Haugesund 3 1266.6666666666667 20 0 0 0 2 123 Utsira Legekontor Utsira 1 300 20 0 0 0 2

Vest-Agder Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Lundsen Legesenter Flekkefjord 4 1100 96 60 76 55 65.3 2 Bystranda Legesenter Kristiansand 4 1213 96 51 100 45 63.5 3 Markens Legesenter Kristiansand 4 1316 96 45.5 54 80 62.6 4 Randesund Legesenter Kristiansand 6 1171 76 51 68 70 62.6 5 Andøya Legesenter Kristiansand 4 1050 96 50 94 45 61.9 6 Gåseholmen Helsesenter Farsund 3 1400 76 50 100 45 61.1 7 Vågsbygd Legesenter Kristiansand 5 1239 100 50 54 65 60.3 8 Kvadraturen Legesenter Kristiansand 5 1349 76 50 82 45 57.5 9 Halse Legesenter As Mandal 5 1150 80 50 76 45 56.7 10 Lyngdal Legesenter As Lyngdal 10 985 96 49 70 45 56.7 11 Lund Legesenter Kristiansand 5 1530 76 50 70 45 55.1 12 Listalegene As Farsund 3 1100 76 39 88 45 54.3 13 Sjøsanden Legesenter Da Mandal 6 1200 60 38.5 88 45 52.5 14 Øvrebyen Legesenter Mandal 3 1017 100 50 48 42.5 52.4 15 Songdalen Legesenter Songdalen 6 1242 80 50 54 45 52.3 16 Søgne Legesenter Søgne 11 973 76 33.5 88 45 52.1 17 Elvebredden Legesenter Da Kristiansand 4 1100 76 50 54 45 51.9 18 Farsund Legesenter Farsund 2 1250 76 50 54 42.5 51.2 19 Lindesnes Legesenter Da Lindesnes 4 1000 36 37 94 45 50.7 20 Åseral Legekontor Åseral 2 575 80 45 54 42.5 49.6 21 Flekkefjord Legesenter As Flekkefjord 4 1175 36 47 70 42.5 49.2 22 Vestre Torv Legesenter Kristiansand 5 1152 96 50 30 45 49.1 23 Søm Legesenter Kristiansand 6 1040 76 51 36 45 48.7 24 Sandens Medisinske Senter Kristiansand 3 1350 60 48 42 32.5 43.4 25 Torridal Legekontor Kristiansand 3 1217 76 17 48 45 37.5 26 Kvinesdal Legesenter Da Kvinesdal 6 1125 36 37 94 0 37.2 27 Dronningensgate Legesenter Kristiansand 3 1567 60 22.5 42 42.5 36.2 28 Tinnheia Legesenter Kristiansand 3 1250 60 47 48 0 34.4 29 Vennesla Legesenter Vennesla 14 1007 60 14 40 45 33.1 30 Helge Tytlandsvik Lindesnes 1 1500 40 45 54 0 32.8 31 Sørlandsparken Legesenter Kristiansand 5 1262 96 14 0 45 28.7 32 Tonstad Legekontor Sirdal 3 733 40 37.5 48 0 28.6 33 Marnardal Legesenter Marnardal 3 863 36 35 42 0 26 34 Legene På Kjøita Da Kristiansand 2 1580 96 0 0 45 23.1 35 Eiken Legekontor Hægebostad 2 850 16 27.5 42 0 21 36 Knut Sand Bakken Flekkefjord 1 2000 40 22.5 30 0 19 37 Audnedal Helsesenter Audnedal 2 1130 20 0 0 0 2

Aust-Agder Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Bygland Legekontor Bygland 2 675 76 55.5 94 55 65.1 2 Froland Kommunale Legekontor Froland 5 849 76 59 94 45 63.5 3 Kystveien Legesenter Arendal 4 1130 96 53.5 94 45 63.3 4 Kulturhuset Legesenter Grimstad 5 1285 76 50 100 45 61.1 5 Legegruppen Arendal Arendal 6 1192 76 50 100 45 61.1 6 Maxis Legesenter Arendal 2 1150 96 50 88 45 60.7 7 Evje Legesenter Evje Og Hornnes 3 1200 96 52 100 32.5 60.2 8 Fevik Legesenter Grimstad 3 1800 76 50 88 45 58.7 9 Bjorbekk Legesenter Arendal 3 1033 96 50 76 45 58.3 10 Hisøy Legesenter Da Arendal 6 1117 96 58 54 45 57.1 11 Osedalen Legekontor Froland 1 1300 100 58 54 42.5 56.8 12 Åmli Legekontor Åmli 2 1100 100 24.5 100 55 56.3 13 Lillesand Legesenter Lillesand 1 1500 96 50 48 55 55.7 14 Blindleia Legesenter Lillesand 6 1017 96 43 76 45 55.5 15 Grimstad Legesenter Dag Findreng Grimstad 6 1025 96 50 54 45 53.9 16 Bjønneslegene Da Arendal 5 1090 80 55.5 54 42.5 53.8 17 Solsiden Legesenter Da Risør 2 1350 80 48 48 55 53.3 18 Havblikklegene Arendal 4 1588 76 37 82 45 52.3 19 Kragsgata Risør 2 1200 76 50 54 45 51.9 20 Tromøy Legesenter Arendal 4 1225 76 29 94 45 51.5 21 Agder Klinikken As Lillesand 3 1000 76 58 36 42.5 50.8 22 Myra Vegårshei 1 1500 76 50 30 45 47.1 23 Iveland Legekontor Iveland 2 600 60 42.5 60 0 35 24 Søndeled Legekontor Risør 1 1200 56 39.5 54 0 32.2 25 Bykle Legekontor Bykle/Valle 4 580 20 27.5 94 0 31.8 26 Gjerstad Legekontor Gjerstad 3 817 16 35 78 0 31.2 27 Evjeheimen Legekontor Evje Og Hornnes 1 300 20 45 48 0 29.6 28 Stoa Legesenter Arendal 2 1000 100 14 0 45 29.1 29 Vinkjelleren Legesenter Grimstad 4 950 16 37 60 0 28.4 30 Tvedestrand Legesenter Ans Tvedestrand 3 1333 16 35 60 0 27.6 31 Nedenes Legesenter Arendal 1 1500 40 27.5 60 0 27 32 Birkenes Legesenter Birkenes 5 920 16 35 48 0 25.2 33 Moland Legesenter Arendal 3 883 96 13 0 32.5 24.6 34 Tjenna Legekontor Tvedestrand 4 835 36 27.5 48 0 24.2 35 Brannstasjonen Legesenter Grimstad 2 900 16 37.5 36 0 23.8 36 Høvåg Legekontor Lillesand 1 1100 36 7.5 30 0 12.6 37 Ordbruk As Grimstad 1 150 40 0 0 0 4 38 Vegårshei Legekontor Vegårshei 1 500 20 0 0 0 2

Telemark Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Ytre Strandvei Legesenter Kragerø 1 1200 100 50 42 85 63.9 2 Falkum Legesenter Skien 2 1250 56 50 100 55 62.1 3 Kragerø Legesenter Kragerø 4 1325 76 50 100 45 61.1 4 Hjartdal Legekontor Hjartdal 2 950 76 50 100 45 61.1 5 Nome Legesenter Nome 6 1200 76 50 54 75 60.9 6 Sauherad Legesenter Sauherad 5 880 96 58 76 42.5 60.75 7 Porsgrunn Legesenter As Porsgrunn 6 1010 96 50 88 45 60.7 8 Sannidal Legekontor Kragerø 1 1400 80 40.5 94 55 59.5 9 Rjukan Legesenter Tinn 4 1275 80 50 88 45 59.1 10 Siljan Legekontor Siljan 2 1030 76 38.5 94 55 58.3 11 Klosterhagen Legesenter Skien 6 958.3333333333334 76 47.5 88 45 57.699999999999996 12 Rønholt Legekontor As Bamble 1 1450 100 48 60 55 57.699999999999996 13 Stathelle Legesenter Bamble 4 1237.25 96 41.5 88 45 57.300000000000004 14 Gulset Legekontor Da Skien 4 1616.25 96 50 54 55 56.900000000000006 15 Langesund Legesenter Bamble 4 1375 96 36.5 94 45 56.5 16 Tokke Legekontor Tokke 3 716.6666666666666 76 43.5 88 45 56.1 17 Seljord Helsesenter Seljord 4 900 60 46 88 45 55.5 18 Heistad Legekontor As Porsgrunn 11 1114.5454545454545 76 47.5 76 45 55.300000000000004 19 Sentrumslegene I Notodden Notodden 3 1400 76 46 76 45 54.699999999999996 20 Friisebrygga Legesenter As Porsgrunn 7 962.8571428571429 96 50 42 55 54.5 21 Kirkegaten Legekontor Skien 3 966.6666666666666 76 62.5 42 45 54.5 22 Stadion Legesenter Ans Skien 4 1525 100 46 42 55 53.3 23 Tinneberget Legesenter Notodden 4 852.5 96 50 36 55 53.3 24 Bø Legesenter Bø 7 985 80 51 54 45 52.699999999999996 25 Bergsland Legesenter Skien 2 1100 76 35 70 45 49.1 26 Bamble Legesenter As Bamble 2 925 96 43.5 60 32.5 48.75 27 Legene I Løkkebakken Da Kragerø 4 923.75 76 50 54 32.5 48.150000000000006 28 Osebro Legekontor Porsgrunn 1 1100 40 24.5 82 55 46.7 29 Vestsiden Legesenter As Porsgrunn 2 1250 80 35 42 45 43.9 30 Legene På Lie Skien 4 1062.5 96 14 36 70 43.4 31 Vinje Legekontor Vinje 5 840 16 37 100 0 36.4 32 Storgata Legesenter As Notodden 4 1237.5 76 13 40 45 34.300000000000004 33 Holbergsgate Legesenter Skien 4 1040 100 13 0 55 31.7 34 Nissedal Legekontor Nissedal 2 800 56 35 54 0 30.4 35 Stridsklev Legekontor As Porsgrunn 2 1040 80 0 40 45 29.5 36 Borgeåsen Legesenter Da Skien 4 1287.5 100 13 0 45 28.700000000000003 37 Kviteseid Legekontor Kviteseid 3 800 56 35 42 0 28 38 Drangedal Legekontor Drangedal 4 1237.5 16 35 60 0 27.599999999999998 39 Fyresdal Legekontor Fyresdal 2 1000 16 37 54 0 27.200000000000003 40 Solum Legesenter Da Skien 6 1716.6666666666667 80 13 0 45 26.7 41 Tinn Helsetun Tinn 1 1300 60 29.5 36 0 25 42 Søsterhjemmet Legesenter Da Porsgrunn 5 1090 56 0 0 32.5 15.35 43 Arne Brandt-Rantzau Porsgrunn 1 1100 20 0 0 0 2

Vestfold Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Hof Legekontor Hof 2 1200 100 50 100 80 74 2 Kirkebygden Legekontor Tjøme 1 1200 76 51 100 65 67.5 3 Gleditschgården Legesenter As Sandefjord 4 1140 100 50 100 55 66.5 4 Legegruppen As Larvik 4 1150 96 60 94 45 65.9 5 Brygga Legekontor Tønsberg Tønsberg 3 1567 96 49 100 55 65.7 6 Revetal Legekontor Re 2 1325 80 60 94 45 64.3 7 Bellevue Legesenter Nøtterøy 2 1400 100 55 94 45 64.3 8 Vestskogen Medisinske Senter Nøtterøy 3 1500 80 54 94 45 61.9 9 Nordbyen Legesenter Haugvik As Larvik 3 1450 100 51 88 45 61.5 10 Våle Legekontor Re 4 1125 76 60 82 45 61.5 11 Legekontoret På Tolvsrød Tønsberg 3 1300 76 51 94 45 60.3 12 Re Legegruppe Da Re 4 713 76 50 94 45 59.9 13 3 Leger Tønsberg 3 1400 76 48 94 45 59.1 14 Helgeroa Legesenter Da Larvik 2 1425 76 50 88 45 58.7 15 Familielegen As Sandefjord 2 1300 96 49 60 57.5 58.5 16 Legekontoret På Tjøme Tjøme 3 995 96 50 76 45 58.3 17 Kilen Legesenter Da Sandefjord 3 1150 96 63.5 48 45 58.1 18 Midtløkken Legekontor Tønsberg 3 1258 96 44.5 82 45 57.3 19 Lardal Legekontor Lardal 2 1305 36 58 54 65 57.1 20 Åsgårdstrand Helsesenter Horten 5 1560 100 50 48 55 56.1 21 Sem Legekontor Tønsberg 1 2000 76 56 48 55 56.1 22 Åsgårdstrand Legekontor Horten 3 1387 76 38.5 82 55 55.9 23 Byskogen Legesenter Larvik 1 2000 80 60 54 42.5 55.6 24 Tinghauglegene Da Nøtterøy 3 1467 76 37 94 45 54.7 25 Torget Medisinske Senter Larvik 3 1507 96 64 48 32.5 54.6 26 Andebu Legesenter Sandefjord 4 1125 96 51 54 45 54.3 27 Holmestrand Legesenter Holmestrand 2 1550 76 37 76 55 54.1 28 Trimveien Legesenter Horten 3 1183 76 37 88 45 53.5 29 Sandefjord Legesenter Sandefjord 3 1317 80 50 60 45 53.5 30 Horten Legesenter Horten 2 1396 100 48 36 55 52.9 31 Vektergården Legesenter Horten 4 1213 76 37 82 45 52.3 32 Nøtterøy Legesenter Nøtterøy 4 1338 100 50 42 45 51.9 33 Fritzøe Klinikk Allmennleger Larvik 4 1575 96 51 60 32.5 51.8 34 Brunstad Helsesenter As Sandefjord 2 1100 76 48 60 42.5 51.6 35 Smidsrød Legesenter Nøtterøy 3 883 100 38.5 48 55 51.5 36 Legehuset Sandefjord Sandefjord 2 1550 76 48 54 45 51.1 37 Solvang Legesenter Sandefjord 4 1383 76 52 42 45 50.3 38 Svelvikstrømmen Helsesenter Svelvik 2 1500 96 40.5 54 45 50.1 39 Sandefjord Helsepark Legene Syd As Sandefjord 3 1217 40 60 42 45 49.9 40 Holmestrand Medisinske Senter As Holmestrand 2 1550 76 50 42 45 49.5 41 Nanset Legekontor As Larvik 3 1270 76 36 54 55 49.3 42 Tempo Legesenter Sandefjord 3 1073 76 43.5 48 45 48.1 43 Tjølling Legekontor Larvik 3 900 80 37 54 45 47.1 44 Stokke Legesenter Sandefjord 4 1231 76 27.5 54 55 45.9 45 Atlaslegene Tønsberg 3 1433 40 35.5 54 45 42.5 46 Tønsberg Medisinske Senter As Tønsberg 3 1567 76 37 42 32.5 40.6 47 Vear Legegruppe Tønsberg 4 1325 100 13 40 45 36.7 48 Doktorgården Sande 3 1528 96 13 40 45 36.3 49 Annen Etasje Legesenter Sandefjord 5 1470 80 13 40 45 34.7 50 Pyramiden Legekontor As Larvik 4 1400 76 13 40 45 34.3 51 Stavern Legekontor Ans Larvik 3 1207 80 11 40 45 33.9 52 Sentrum Legekontor, Tønsberg Tønsberg 2 1550 76 11 40 45 33.5 53 Kommunelegene I Holmestrand Da Holmestrand 4 694 60 37 60 0 32.8 54 Dr. Pär Jönssons Legekontor Svelvik 1 1500 40 37 54 0 29.6 55 Legene Sentrum Vest Sandefjord 3 1127 96 11 0 50 29 56 Sentrum Legeservice - Holmestrand Holmestrand 3 883 100 11 0 45 27.9 57 Mayo Legeklinikk Larvik 2 1550 80 14 0 45 27.1 58 Landstad Legesenter As Sandefjord 2 1250 36 27.5 60 0 26.6 59 Svelvik Legesenter As Svelvik 2 1500 76 13 0 45 26.3 60 Fastlegene Horten 4 1380 16 37 48 0 26 61 Sande Legesenter Sande 2 1650 80 11 0 45 25.9 62 Pål Moe Sandefjord 1 750 56 12.5 36 20 23.8 63 Sentrum Legekontor Da Horten 3 1583 80 0 0 47.5 22.3 64 Eik Legekontor Tønsberg 2 1385 16 24.5 54 0 22.2 65 Dr Tore Skjøtskift As Larvik 1 1320 40 22.5 42 0 21.4 66 Kvelde Legekontor Larvik 2 900 40 0 0 45 17.5 67 Ulv Nilsen Holmestrand 1 1500 20 15 30 0 14 68 Tønsberg Kommunale Fastlegekontor Tønsberg 2 900 0 1.5 40 0 8.6 69 Legene Blystad Og Rasting Tønsberg 2 1600 60 0 0 0 6 70 Slagen Legekontor Tønsberg 2 1468 40 0 0 0 4

Buskerud Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Legene På Sundvollen Hole 2 1000 96 65 94 45 67.9 2 Hvittingfoss Legekontor Kongsberg 2 800 96 55.5 94 55 67.1 3 Tranby Legesenter Da Lier 5 1120 76 67.5 94 45 66.9 4 Drammen Legesenter Da Drammen 4 1650 76 50 100 55 64.1 5 Allmennlegeklinikken Drammen 3 1083 96 54 94 45 63.5 6 Grev Wedel Legesenter Drammen 4 1218 76 47.5 100 55 63.1 7 Nymoen Legekontor Kongsberg 3 1050 100 48 100 45 62.7 8 Geithus Helsesenter Modum 3 1450 96 58 60 55 61.3 9 Hole Medisinske Senter Hole 5 1240 76 50 100 45 61.1 10 Svangstrand Legekontor Lier 2 1425 100 50 88 45 61.1 11 Heiaklinikken Lier 4 1238 76 60 42 70 61 12 Åskollen Legesenter Da Drammen 4 1263 76 61 76 45 60.7 13 Nøste Legekontor As Lier 4 1138 80 50 94 45 60.3 14 Hemsedal Legekontor Hemsedal 3 800 96 58 54 55 60.1 15 Haug Legesenter Ringerike 2 1200 96 50 100 32.5 59.4 16 Lierbyen Legesenter Lier 5 1750 100 51 94 32.5 59 17 Svensedammen Legesenter As Drammen 3 1017 76 48.5 90 45 58.5 18 Nedre Eiker Legesenter Nedre Eiker 6 1520 80 42.5 100 45 58.5 19 Åssiden Legesenter Da Drammen 4 1375 96 50 76 45 58.3 20 Hol Kommune Legetjenesten - Geilo Og Hol Hol 4 756 100 37 100 45 58.3 21 Legegruppen Kongsberg As Kongsberg 2 1600 96 50 60 55 58.1 22 Røyken Kommunale Legesenter Røyken 2 800 96 50 60 55 58.1 23 Flattum Legesenter Da Ringerike 4 1093 76 50 88 42.5 58 24 Legehuset A/S Øvre Eiker 6 1242 76 48 88 45 57.9 25 Sentrum Legekontor Drammen Drammen 4 1338 80 48 88 42.5 57.6 26 Wernergården Legesenter Drammen 3 1000 76 50 82 45 57.5 27 Helsehuset Kongsberg Legekontor As Kongsberg 2 1025 96 47.5 36 67.5 56.1 28 Nes Legesenter Ringerike 1 1200 80 51 70 45 55.9 29 Fredholt Legesenter As Drammen 2 838 76 50 54 55 54.9 30 Bråset Legesenter Da Røyken 2 1350 80 58 54 42.5 54.8 31 Strømsø Legesenter Drammen 4 1575 100 37 82 45 54.7 32 Åmot Helsesenter Modum 4 1300 100 50 36 55 53.7 33 Solbergmoen Legehus Nedre Eiker 6 1408 76 51.5 60 45 53.7 34 Klokkerbakken/Telegrafen Legekontor Kongsberg 5 1042 76 50 60 45 53.1 35 Skotselv Legesenter Øvre Eiker 2 1250 100 42.5 48 55 53.1 36 Legekontoret I Bussedalen Kongsberg 4 950 76 50 54 45 51.9 37 Slemmestad Legesenter Røyken 2 1758 96 40 48 55 51.7 38 Fjell Legesenter Drammen 4 1050 56 37 100 37.5 51.7 39 Eiker Legekontor As Nedre Eiker 2 1150 80 50 54 42.5 51.6 40 Vesterngaten Medisinske Senter Ringerike 5 1080 76 50 36 55 51.3 41 Noresund Legekontor Krødsherad 2 1000 100 46 30 55 50.9 42 Gulskogen Legesenter Drammen 3 1717 80 50 42 45 49.9 43 Vestfossen Legesenter Øvre Eiker 2 1738 76 37 70 45 49.9 44 Landfalløya Legesenter Drammen 3 1167 76 48 42 45 48.7 45 City Legesenter As Drammen 4 1228 100 37 54 42.5 48.4 46 Bragernes Legesenter Drammen 5 1220 60 32.5 64 55 48.3 47 As Legekontoret Kongsberg 5 1160 76 50 36 42.5 47.6 48 Vikersund Klinikk Modum 2 1100 80 50 48 32.5 47.4 49 Ringerike Medisinske Senter Ringerike 8 1206 80 16 64 65 46.7 50 Åros Legekontor Røyken 1 1885 36 48 54 42.5 46.4 51 Helsehuset Legekontor Nedre Eiker 3 1467 96 48 36 32.5 45.8 52 Konnerud Legesenter Drammen 3 1800 76 48 30 42.5 45.6 53 Nesbyen Legesenter Nes 3 833 80 20 42 55 40.9 54 Ål Legekontor Ål 6 853 16 45 94 0 38.4 55 Allmenlegekontor Esculap Drammen 2 1450 76 28 24 42.5 36.4 56 Marina Aksønova-Dehli Ringerike 1 1250 36 34.5 82 0 33.8 57 Kommunelegekontoret Gol Gol 5 700 60 37 60 0 32.8 58 Helge Anders Feet Allmenpraksis Gol 1 1070 36 32.5 48 20 32.2 59 Trivind Helsesenter Nes 1 1500 36 47 48 0 32 60 Sætre Legesenter Hurum 3 1477 96 13 0 55 31.3 61 Kommunelegen I Flå Flå 1 900 40 45 42 0 30.4 62 Legene I Rollag Og Flesberg Flesberg 3 1000 40 35 60 0 30 63 Hol Legekontor Hol 3 692 36 37 54 0 29.2 64 Dr Placerville Kongsberg 3 1150 20 37 60 0 28.8 65 Heradsbygda Legekontor Ringerike 1 1200 36 32.5 60 0 28.6 66 Stasjonsgata Legekontor Øvre Eiker 2 1400 76 11 0 55 28.5 67 Spikkestadlegene Røyken 2 1940 40 37 48 0 28.4 68 Øystein Skaar Lier 1 1480 20 35 60 0 28 69 Lampeland Legekontor Flesberg 1 1000 40 35 48 0 27.6 70 Nore Og Uvdal Legekontor Nore Og Uvdal 3 798 60 35 36 0 27.2 71 Legekontoret I Vestfossen, Dr Molven Øvre Eiker 2 1100 36 24.5 54 0 24.2 72 Lege Steffen Steffensrud Ringerike 1 1800 60 35 18 0 23.6 73 Tofte Legesenter Hurum 3 1300 40 29.5 36 0 23 74 Tyristrand Legekontor Ringerike 2 1200 16 22.5 60 0 22.6 75 Legene På Bryggen Røyken 3 1333 80 0 0 45 21.5 76 Prestfoss Legesenter Sigdal 3 1067 40 15 36 0 17.2 77 Vikersund Legekontor Modum 1 1750 20 15 36 0 15.2 78 Legesenteret Vikersund Modum 2 1000 60 0 0 0 6 79 Sokna Legekontor Ringerike 1 1350 56 0 0 0 5.6 80 Røyken Legekontor Røyken 2 1700 56 0 0 0 5.6 81 Legene Hjortaas Ringerike 2 925 40 0 0 0 4 82 Regnbuen Legekontor Lier 2 1250 40 0 0 0 4

Oppland Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Gran Legesenter Gran 4 1150 96 60 100 45 67.1 2 Sentrumlegene Gjøvik As Gjøvik 3 1167 96 48 88 65 65.9 3 Bryggeriet Legesenter Lillehammer 4 1194 96 60 88 45 64.7 4 Gjøvik Legesenter As Gjøvik 6 1318 76 50 94 55 62.9 5 Roa Legefellesskap Lunner 4 1625 80 48 94 55 62.5 6 Sør-Fron Legesenter Sør-Fron 4 850 80 47 94 55 62.1 7 Skreia Legesenter Østre Toten 4 825 80 50 88 55 62.1 8 Hov Legesenter Søndre Land 6 933 76 47 94 55 61.7 9 Gausdal Legesenter Gausdal 6 842 76 50 100 45 61.1 10 Kolbu Legesenter Østre Toten 4 825 76 60 76 45 60.3 11 Biri Helsesenter Gjøvik 3 1105 96 48 88 45 59.9 12 Lena Legesenter Østre Toten 4 1050 76 51 88 45 59.1 13 Lillehammer-Legene Lillehammer 7 1293 76 49 88 45 58.3 14 Bøverbru Legekontor Vestre Toten 3 1030 80 37.5 94 55 58.3 15 Harestua Medisinske Senter Lunner 3 1467 96 51 36 70 58.2 16 Brandbu Legegruppe Gran 5 1084 76 48 88 45 57.9 17 Raufoss Kommunelegekontor Vestre Toten 4 988 80 50 76 45 56.7 18 Sentrum Legekontor Lillehammer Lillehammer 3 1150 96 38.5 88 45 56.1 19 Nysethvegen Legekontor Da Vestre Toten 3 1033 80 50 54 55 55.3 20 Lillehammer Legesenter Da Lillehammer 1 1400 96 50 60 45 55.1 21 Vinstra Legekontor Nord-Fron 7 881 96 50 60 45 55.1 22 Raufoss Legesenter Vestre Toten 2 1000 96 50 36 55 53.3 23 Antonia Karper Gausdal 1 1200 76 40.5 48 65 52.9 24 Fagernes Legesenter Nord-Aurdal 9 800 80 50 60 42.5 52.8 25 Toppen Legesenter Lillehammer 6 958 96 50 48 45 52.7 26 Kapp Legesenter Østre Toten 3 983 76 34.5 88 45 52.5 27 Vågå Helsesenter Vågå 4 963 76 35 48 65 50.7 28 Lesja Legekontor Lesja 2 1150 36 60 54 32.5 48.2 29 Sørbyen Legegruppe Gjøvik 5 1130 76 42.5 36 45 45.3 30 Slidre Legesenter Vestre Slidre 3 747 60 35 90 20 44 31 Svingen Legesenter Lillehammer 5 990 100 14 40 45 37.1 32 Ringebu Helsesenter Ringebu 5 860 60 35 82 0 36.4 33 Lege Sajid Ahmed Arain Jevnaker 1 1500 56 45 54 0 34.4 34 Legekontoret I Øystre Slidre Øystre Slidre 3 1120 56 45 54 0 34.4 35 Snertingdal Helsesenter Gjøvik 2 700 100 26.5 0 45 34.1 36 Kommunelegen I Dovre Dovre 3 1200 36 47 54 0 33.2 37 Lom Helsesenter Lom 3 800 56 37 54 0 31.2 38 Samfunnshusets Legekontor Jevnaker 2 1100 40 37 54 0 29.6 39 Jaren Legesenter Gran 3 1303 36 35 60 0 29.6 40 Landsbylegene Da Nordre Land 3 1607 36 35 54 0 28.4 41 Ljiljana Popovic-Gajic Gjøvik 1 1300 56 35 42 0 28 42 Jevnaker Legegruppe Jevnaker 3 900 36 37 48 0 28 43 Etnedal Kommunelegekontor Etnedal 3 650 16 35 60 0 27.6 44 Vang Legekontor Vang 3 833 20 39.5 48 0 27.4 45 Bagn Legesenter Sør-Aurdal 3 770 20 35 48 0 25.6 46 Lege Mona W Kalsaas Gjøvik 1 1000 36 35 36 0 24.8 47 Tao A/S Ved Kolbjørn Dehli Gran 1 1050 40 27.5 48 0 24.6 48 Lillekollen Legesenter Gjøvik 5 972 96 13 0 32.5 24.6 49 Torpa Legekontor Nordre Land 2 1325 60 27.5 36 0 24.2 50 Bjørn Ruud Legetjenester Gjøvik 1 1600 20 27.5 48 0 22.6 51 Øyer Og Tretten Legekontor Øyer 5 1024 16 24.5 48 0 21 52 Otta Legekontor Sel 5 1250 76 0 0 37.5 18.9 53 Dehli Anne Marie Lunner 1 600 20 15 48 0 17.6 54 Legetorget, Lillehammer Da Lillehammer 2 1150 60 0 0 0 6 55 Dr. Abdelrahman Bakri Gjøvik 1 1350 60 0 0 0 6 56 Skjåk Legekontor Skjåk 3 707 60 0 0 0 6 57 Torvet Legekontor. Vestre Toten 1 850 36 0 0 0 3.6

Hedmark Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Tangen Legesenter Stange 2 1000 96 62.5 48 75 66.7 2 Åkersvika Legesenter Stange 4 975 96 50 100 55 66.1 3 Stange Legesenter Stange 5 1028 80 54 70 70 64.6 4 Ajer Legesenter Hamar 3 1083 96 48 94 45 61.1 5 Tynset Legekontor Tynset 6 1070 76 50 100 45 61.1 6 Labyrinten Legesenter Elverum 5 1064 96 60 54 55 60.9 7 Ridabu Legesenter As Hamar 3 927 40 50 100 55 60.5 8 Legehuset Nova Da Hamar 6 1247 76 48 100 45 60.3 9 Løten Legesenter Løten 4 953 76 51 94 45 60.3 10 Våler Legesenter Våler 3 1220 80 50 94 45 60.3 11 Ankerskogen Legesenter Hamar 4 1096 96 49 82 45 59.1 12 Moelv Legesenter Ringsaker 5 1092 96 48 54 65 59.1 13 Furubo Legesenter Grue 2 1200 76 50 82 45 57.5 14 Romedal Legesenter Da Stange 4 800 80 42.5 94 45 57.3 15 Nord-Odal Legesenter Nord-Odal 5 1010 100 50 54 55 57.3 16 Rådhusgata Legekontor Åsnes 1 1500 100 50 54 55 57.3 17 Gågata Legesenter Da Kongsvinger 2 1350 96 60 30 55 56.1 18 Doktorgården Legekontor Kongsvinger 2 1250 80 58 60 42.5 56 19 Hamar Legesenter Hamar 4 800 96 51 60 45 55.5 20 Midtbyen Legesenter Kongsvinger Da Kongsvinger 2 1000 96 48 54 52.5 55.4 21 Parken Legesenter Da Elverum 2 1275 96 48 48 55 54.9 22 Torggata Legesenter As Hamar 3 1500 80 45 76 45 54.7 23 Tingnes Legesenter Ringsaker 2 2050 80 58.5 48 45 54.5 24 Stortorget Legesenter Hamar 4 1125 80 37 82 45 52.7 25 Parkvegen Legekontor Kongsvinger 2 1875 100 50.5 48 42.5 52.6 26 Byparken Legesenter As Kongsvinger 5 1120 76 50 60 42.5 52.4 27 Dr Lerner Og Dr Schjelderup-Høye Grue 2 1405 80 50 54 42.5 51.6 28 Activia Legesenter As Elverum 3 1317 76 48 60 42.5 51.6 29 Storhamar Legesenter Hamar 3 1333 100 48 42 45 51.1 30 Åsnes Legesenter Da Åsnes 6 788 76 48 54 45 51.1 31 Herredshuset Legesenter Ringsaker 3 1110 96 48 54 32.5 49.4 32 Brøttum Legesenter Da Ringsaker 2 1120 80 34.5 48 57.5 48.7 33 Brumunddal Legesenter As Ringsaker 6 1285 76 50 36 42.5 47.6 34 Ottestad Legesenter Stange 3 1067 100 48 18 45 46.3 35 Bristol Legesenter Løten 4 1020 96 50.5 30 32.5 45.6 36 Flisa Legekontor Åsnes 2 1150 60 35 42 42.5 41.2 37 Rendalen Helsesenter Rendalen 2 875 60 45 54 0 34.8 38 Naf Gården Legekontor Ringsaker 4 1255 80 13 40 45 34.7 39 Trysil Legesenter Trysil 6 1033 40 39.5 54 0 30.6 40 Kommunelegekontoret På Rena Åmot 6 750 56 35 54 0 30.4 41 Kommunelegene I Stor-Elvdal Stor-Elvdal 3 947 56 45 30 0 29.6 42 Strandgata Legesenter Da Hamar 2 1400 100 13 0 45 28.7 43 Sentrum Legekontor Sør-Odal 2 1750 76 11 0 55 28.5 44 Eidskog Kommunale Legesenter Eidskog 5 1180 16 37 54 0 27.2 45 Engerdal Helsesenter Engerdal 2 850 16 35 54 0 26.4 46 Skarnes Legesenter Sør-Odal 2 1450 40 27.5 54 0 25.8 47 Folldal Legekontor Folldal 2 825 20 32.5 54 0 25.8 48 Helsetorget Legesenter Elverum 6 965 36 35 36 0 24.8 49 Fjellgata Legekontor Kongsvinger 1 2500 16 37 30 0 22.4 50 Alvdal Helsesenter Alvdal 2 1075 20 27.5 42 0 21.4 51 Tolga Kommune Allmenn Legetjeneste Tolga 2 850 56 0 0 0 5.6 52 Dr. Magdalena D. Herud Kongsvinger 1 1250 40 0 0 0 4 53 Os Legekontor Os 2 1100 40 0 0 0 4

Oslo Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Fastlegene Colosseum Oslo 4 1737.5 96 62.5 100 70 75.6 2 Cc Vest Legesenter Oslo 3 1333.3333333333333 100 60 94 70 73.8 3 Best Helse As Oslo 10 1350 96 48 100 80 72.8 4 Rosenhoff Legegruppe Da Oslo 5 1300 96 50 100 70 70.6 5 Legevakt Vest Oslo 2 1300 96 68 76 57.5 69.25 6 Medical City Oslo 6 1500 96 50 94 65 67.9 7 Kalbakkenklinikken Oslo 1 1250 100 51 82 70 67.8 8 Harbitzalleen Legesenter As Oslo 6 1416.6666666666667 76 58 76 70 67 9 St. Olav Medisinske Oslo 4 1312.5 96 46.5 82 70 65.6 10 Brynsenglegene As Oslo 5 1220 100 47.5 76 70 65.19999999999999 11 Røalegene Oslo 1 2000 80 60 94 45 64.3 12 Østensjø Legesenter As Oslo 7 907.1428571428571 76 50 100 55 64.1 13 Grønland Helsesenter A/S . Oslo 2 1900 96 48 70 70 63.8 14 Kjelsås Legesenter Oslo 6 1133.3333333333333 100 50 100 45 63.5 15 Magnat Fastlegesenter Oslo 8 1125 96 48 76 65 63.5 16 Mortensrud Medisinske Senter Oslo 2 1950 76 50 82 65 63.5 17 Frysja Legekontor Oslo 4 1150 96 50 100 45 63.099999999999994 18 Iladalen Legekontor Da Oslo 3 1416.6666666666667 96 50 100 45 63.099999999999994 19 Lovisenberg Legesenter Oslo 3 1533.3333333333333 100 50 82 55 62.9 20 Haugerud Legesenter Oslo 7 1221.4285714285713 76 50 70 70 62.599999999999994 21 Synergi Helse As Medisinsk Senter Ullevål Stadion Oslo 2 1350 80 41.5 84 70 62.400000000000006 22 Linderud Legesenter Da Oslo 4 1575 100 50 94 45 62.300000000000004 23 Fagerborglegene Oslo 4 975 96 50 94 45 61.900000000000006 24 Frogner Helsesenter Oslo 5 1640 76 51 100 45 61.5 25 Ulvenlegene As Oslo 1 1500 76 51 100 45 61.5 26 Kalbakken Legegruppe Oslo 4 1462.5 76 50 100 45 61.1 27 Stovner Legesenter As Oslo 9 1212.2222222222222 100 63.5 60 45 60.9 28 Lambertseter Legesenter As Oslo 7 1203.5714285714287 96 50 88 45 60.7 29 Vestre Aker Legesenter Oslo 4 1600 96 48 54 70 60.599999999999994 30 Bentsebro Legesenter Oslo 6 1154.1666666666667 76 48 100 45 60.300000000000004 31 Kragskogen Legesenter Oslo 2 1650 80 50 94 45 60.300000000000004 32 Markveien Legesenter Oslo 7 1407.142857142857 76 48 100 45 60.300000000000004 33 Nordseter Legekontor Oslo 2 1275 80 53 88 45 60.300000000000004 34 Oslo Syd Lokalmedisinske Senter Oslo 2 600 80 50 94 45 60.300000000000004 35 Ryen Legekontor Oslo 4 1022.5 80 50 94 45 60.300000000000004 36 Sandaker Legekontor Oslo 3 1366.6666666666667 80 50 94 45 60.300000000000004 37 Smestad Legesenter As Oslo 4 1412.5 76 54 48 70 59.800000000000004 38 Christiania Medisinske Senter As Oslo 1 2000 60 50 100 45 59.5 39 Ekeberg Legekontor Oslo 2 2200 96 50 82 45 59.5 40 Norabakken Lege Og Kiropraktorklin. Oslo 5 1384 96 50 82 45 59.5 41 Kurbadet Legesenter Oslo 4 1262.5 76 51 88 45 59.1 42 Schouslegene Da Oslo 3 1300 96 46 88 45 59.1 43 Eckbo Legekontor Oslo 3 1566.6666666666667 76 50 88 45 58.7 44 Tveita Legesenter Oslo 4 1500 76 50 88 45 58.7 45 Senter Syd Legesenter Oslo 2 1987 76 48 54 70 58.6 46 Grorud Legesenter Oslo 4 1437.5 96 50 76 45 58.3 47 Ullern Legesenter Oslo 3 1541.6666666666667 76 49 88 45 58.3 48 Skøyen Helsesenter Oslo 5 1440 96 47.5 76 45 57.300000000000004 49 Brynklinikken Fastlegesenter As Oslo 3 1483.3333333333333 96 60 54 42.5 57.15 50 Lindeberg Legesenter As Oslo 4 1462.5 96 50 70 45 57.1 51 Torshovdalen Legesenter Da Oslo 5 1700 76 42.5 94 45 56.900000000000006 52 Utmarkveien Legekontor Oslo 2 1100 96 50 54 55 56.900000000000006 53 Romsås Legesenter Oslo 8 916.25 80 50 76 45 56.7 54 Ullevål Hageby Legesenter Oslo 3 1550 76 47.5 82 45 56.5 55 Vestli Legesenter Oslo 5 1200 76 50 76 45 56.3 56 Veitvet Legesenter Oslo 4 1280 80 42.5 88 45 56.1 57 Vital Legekontor Oslo 2 1900 100 50 48 55 56.1 58 Centrum Fastlegegruppe As Oslo 6 1519 80 58 60 42.5 55.949999999999996 59 Furuset Legesenteret Oslo 3 1600 96 50 64 45 55.9 60 Fyrstikktorget Legekontor Oslo 3 1747.3333333333333 76 37 100 45 55.9 61 Hoffsveien Oslo 2 1350 96 47.5 54 55 55.9 62 Enerhaugen Legesenter Oslo 4 1275 96 50 48 55 55.7 63 Berg Legekontor Da Oslo 2 1150 96 48 54 52.5 55.35 64 Din Lege As Oslo 9 1825 76 45.5 42 70 55.199999999999996 65 Brobekk Legekontor Oslo 2 1250 96 58 48 42.5 55.15 66 Legegruppen Manglerud As Oslo 4 1825 96 50 60 45 55.099999999999994 67 Holmen Fastlegekontor På Smestad Oslo 1 1300 96 48 48 55 54.900000000000006 68 Storoklinikken Oslo 5 2000 100 51 54 45 54.699999999999996 69 Løren Legesenter Oslo 1 2500 96 53 36 55 54.5 70 Atrium Legesenter Oslo 2 1900 76 58 54 42.5 54.349999999999994 71 Linde Legegruppe As Oslo 3 1183.3333333333333 76 48 70 45 54.3 72 Ullevål Stadion Legesenter Oslo 2 2000 96 48 60 45 54.3 73 Vålerenga Helsesenter Oslo 4 1475 96 51 54 45 54.3 74 Ensjø Legesenter Da Oslo 5 1218 96 37 100 32.5 54.15 75 Avesta Medics Legesenter Oslo 1 1500 96 33 88 45 53.9 76 Holmlia Legesenter Oslo 3 1366.6666666666667 96 48 42 55 53.7 77 Kontorfellesskapet Huseby Legesenter Da Oslo 4 1537.5 96 48 42 55 53.7 78 Linderudklinikken Oslo 3 1616.6666666666667 96 50 36 55 53.3 79 Trygg Helse Legesenter Oslo 3 1150 76 33.5 94 45 53.3 80 Kantarellen Legesenter Oslo 4 1407.5 76 50 60 45 53.099999999999994 81 Lilletorget Legekontor Oslo 3 1200 96 37.5 60 55 53.099999999999994 82 Abildsø Legekontor Oslo 3 1333.3333333333333 96 42.5 48 55 52.699999999999996 83 Majorstuhuset Legegruppe Da Oslo 4 1537.5 96 50 48 45 52.699999999999996 84 Majorstuhuset Legeklinikk Oslo 1 2000 96 48 36 55 52.5 85 Kringsjå Legesenter Oslo 2 1500 96 37.5 54 55 51.900000000000006 86 Balkeby Legesenter Oslo 2 1500 76 48 60 42.5 51.550000000000004 87 Husebyskogen Medisinske Senter Oslo 4 1525 56 37 88 45 51.5 88 Hegdehaugen Legesenter Oslo 2 1750 76 50 36 55 51.3 89 Høybråten Legekontor Oslo 4 1232.5 76 37.5 76 45 51.3 90 Groruddalen Legekontor Oslo 1 1200 76 50 48 45 50.7 91 Holbergs Plads Legesenter As Oslo 2 1350 96 51 36 45 50.7 92 Marienlyst Legesenter Oslo 3 1416.6666666666667 96 48 42 45 50.7 93 Prinsdal Legesenter Oslo 2 1600 96 40.5 42 55 50.7 94 Nydalen Legesenter Oslo 4 1175 80 42.5 60 45 50.5 95 Legene I Bergensgata Oslo 2 1660 96 23.5 88 45 50.099999999999994 96 Bjerke Legesenter Oslo 4 1112.5 76 42.5 58 45 49.699999999999996 97 Gamlebyen Legesenter Oslo 1 2000 76 50 42 45 49.5 98 Gransdalen Legesenter Oslo 3 1250 76 50 42 45 49.5 99 Langbølgen Legesenter Ans Oslo 4 1112.5 76 50 42 45 49.5 100 Alna Legesenter Oslo 3 883.3333333333334 76 48 48 42.5 49.15 101 Bøler Legesenter Oslo 3 1000 56 50 48 45 48.7 102 Jordal Amfi Fastlegekontor Oslo 1 1800 96 37 36 55 48.099999999999994 103 Bolteløkka Legesenter Oslo 3 1423.3333333333333 96 50 42 32.5 47.75 104 Storgaten Legeklinikk Oslo 1 1400 100 22.5 60 55 47.5 105 Ellingsrud Legesenter Oslo 4 1200 76 48 48 35 46.900000000000006 106 Alna Bydel Legene As Oslo 1 1200 76 40.5 48 42.5 46.150000000000006 107 Grønland Basar Legesenter Oslo 2 1650 76 48 48 32.5 46.150000000000006 108 Bjørnsletta Legesenter Oslo 3 1600 76 50 42 32.5 45.75 109 Bertramjordet Medisinske Senter As Oslo 1 1950 100 40.5 48 32.5 45.55 110 Stensparken Medisinske Senter Oslo 3 1416.6666666666667 96 24.5 48 55 45.5 111 Nordstrand Legesenter Oslo 3 1366.6666666666667 80 35.5 48 45 45.300000000000004 112 Sio Helse Oslo 14 1328.5714285714287 96 15 48 65 44.699999999999996 113 Bryn Senter Legekontor Da Oslo 2 1250 80 20.5 40 67.5 44.45 114 Borgen Legesenter Oslo 3 1533.3333333333333 76 45 36 32.5 42.55 115 Abc-Lege-Kontor Majorstuen Oslo 1 1400 80 36.5 30 45 42.1 116 Bjørndal Legesenter Oslo 3 1450 56 37 54 32.5 40.949999999999996 117 Rødtvedt Legesenter As Oslo 2 1100 80 40.5 30 32.5 39.95 118 Sagene Ring Legekontor Oslo 2 1675 60 37 88 0 38.4 119 Alpha Legegruppe Oslo 5 1076 76 13 40 55 37.3 120 Vinderen Legekontor Da Oslo 4 1367.5 80 13 40 45 34.7 121 St. Hanshaugen Legesenter Oslo 2 950 80 14 0 70 34.6 122 Thomas Bryn-Petersen Oslo 1 1500 60 47 48 0 34.4 123 Oppsalstubben Legekontor Oslo 2 1400 36 29.5 94 0 34.2 124 Bogerud Legesenter Oslo 6 1416.6666666666667 80 11 40 45 33.9 125 Sæter Legegruppe Oslo 6 1166.6666666666667 60 10 82 20 32.400000000000006 126 Legene I Grønlandsleiret Oslo 4 1175 100 13 0 55 31.7 127 Lille Grensen Legesenter Oslo 4 1875 100 13 0 55 31.7 128 Majorstukrysset Legegruppe Oslo 5 1550 16 35 42 25 31.5 129 Legene På Sinsen Oslo 4 1345 96 13 0 55 31.299999999999997 130 Atlas Medisinske Senter As Oslo 1 1500 16 32.5 82 0 31 131 Vestre Ensjø Legesenter Oslo 2 1250 96 11 0 55 30.5 132 Colosseumklinikken Allmennseksjonen Oslo 3 2333.3333333333335 20 47 48 0 30.4 133 Legekontoret Eleonora Brodwall As Oslo 1 1400 40 35 60 0 30 134 Sinsen Legesenter Jørgen Knudtzon Oslo 1 2500 40 37.5 54 0 29.8 135 Legene Bjørnnes & Borna Da Oslo 2 1900 96 13 0 45 28.3 136 Tåsenklinikken Oslo 7 1428.5714285714287 96 13 0 45 28.3 137 Dr. Hauge Arvid Oslo 1 1500 40 37 42 0 27.200000000000003 138 Slemdal Legesenter Oslo 2 2275 60 27.5 48 0 26.6 139 Oppsal Legekontor Oslo 1 1120 80 13 0 42.5 25.950000000000003 140 Rodeløkka Legesenter Fastlegegruppe Oslo 6 1750 80 11 0 45 25.9 141 Dr Kordahl Oslo 1 1700 20 27.5 60 0 25 142 Nedre Bekkelaget Legekontor Oslo 1 1450 60 20 54 0 24.8 143 Grünerløkka Legekontor Oslo 1 2500 36 22.5 60 0 24.6 144 Legene I Oscarsgate 12 Oslo 3 966.6666666666666 80 13 0 32.5 22.95 145 Nedre Grefsen Legegruppe Oslo 3 1700 80 0 0 45 21.5 146 Haugenstua Legesenter Da Oslo 5 1420 76 0 0 45 21.099999999999998 147 Ullevålsveien Legesenter Oslo 2 1260 16 22.5 48 0 20.2 148 Tøyen Legekontor ( Dr. Yawar Zaidi ) Oslo 1 1800 60 11 0 32.5 20.150000000000002 149 Thor-Helge Langsholdt Legekontor Oslo 1 1950 40 10 48 0 17.6 150 Brattlikollen Legesenter Oslo 2 1275 20 0 54 0 12.8 151 Legene På St.Hanshaugen As Oslo 4 1312.5 56 0 0 0 5.6000000000000005 152 Sagene Lokalmedisinske Senter Oslo 8 462.5 56 0 0 0 5.6000000000000005 153 Dr. Øien Fastlegekontor, Majorstuen Oslo 1 1550 20 0 0 0 2 154 Rolf Von Krogh Lege Oslo 1 1500 20 0 0 0 2

Akershus Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune Antall leger Snitt pr liste Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester SUM 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1200 96 70 78 57.5 70.45 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1600 96 47.5 100 70 69.6 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1650 96 54 88 67.5 69.05 4 Invivo Medisinske Senter As Bærum 5 1230 76 52 94 70 68.2 5 Østerås Legekontor Bærum 7 1217.142857142857 96 50 94 65 67.9 6 Bøleråsen Legesenter Ski 4 1425 96 60 100 45 67.1 7 Tanum Legekontor Bærum 4 1402.5 96 70.5 76 45 66.5 8 Enebakk Legesenter Enebakk 8 1038.75 96 60.5 94 45 66.1 9 Heggedal Legesenter As Asker 2 2000 76 70 82 45 65.5 10 Toppenhaug Legesenter Oppegård 2 560 76 71 76 45 64.7 11 Fet Legesenter Fet 5 1310 96 56.5 94 45 64.5 12 Gladbakk Legesenter Eidsvoll 5 1088 76 50 100 55 64.1 13 Bærum Helse Og Friskliv Bærum 3 500 96 50 100 45 63.1 14 Elavit As Lørenskog 1 1500 100 60 94 32.5 62.55 15 Fjerdingby Legesenter Rælingen 5 1320 96 50 94 45 61.9 16 Brekke Og Larsen Bærum 2 1200 96 48 82 55 61.7 17 Kløfta Legesenter Ullensaker 6 1300 76 50 88 55 61.7 18 Bærums Verk Legesenter Bærum 4 1492.5 100 51 88 45 61.5 19 Sørumsand Legesenter Sørum 6 1085.8333333333333 76 48.5 88 55 61.1 20 Lørenskog Legesenter Lørenskog 5 1340 96 51 88 45 61.1 21 Løkkegården Legekontor Ski 4 1615 76 50 82 55 60.5 22 Langhus Legesenter Ski 2 1425 76 50 94 45 59.9 23 Nesoddtangen Legesenter Nesodden 5 1143.6 76 50 94 45 59.9 24 Stallbakken Legesenter Da Rælingen 3 1346.6666666666667 100 49 82 45 59.5 25 Medico Legesenter Ski 2 1250 96 48 54 65 59.1 26 Nitelva Helsesenter Skedsmo 1 1200 100 51 76 45 59.1 27 Lommedalen Legekontor Bærum 2 1250 76 50 88 45 58.7 28 Sandvika Legesenter Bærum 4 1505 80 61.5 48 55 58.7 29 Heer Legekontor Frogn 1 1600 96 60 42 55 58.5 30 Storgata Legesenter Drøbak Frogn 1 1600 100 50 60 55 58.5 31 Trollåsen Legesenter Oppegård 5 1093 76 55 76 45 58.3 32 Bryn Legesenter Bærum 5 1260 96 40.5 94 45 58.1 33 Rykkinn Legekontor,Smith/Aukrust Bærum 2 1085 100 52 54 55 58.1 34 Storsenteret Legekontor Ski 3 1396.6666666666667 80 50 82 45 57.9 35 Jessheimlegene Da Ullensaker 5 1480 76 48 88 45 57.9 36 Britanniatorget Legesenter Frogn 4 1075 76 50 82 45 57.5 37 Skårer Legesenter Lørenskog 5 1340 76 46.5 88 45 57.3 38 Vormsund Legekontor Nes 3 1100 76 46 88 45 57.1 39 Hakadal Legekontor Nittedal 4 1195 76 45.5 88 45 56.9 40 Skoleveien Legesenter Ås 1 1600 96 17 88 75 56.5 41 Bleiker Legekontor Asker 1 1340 76 60 60 42.5 56.35 42 Skjetten Legesenter Skedsmo 5 1357 76 50 76 45 56.3 43 Holmenlegene As Asker 2 1300 100 50 48 55 56.1 44 Fornebu Legesenter Bærum 1 2500 80 58 60 42.5 55.95 45 Ski Legesenter Ved Plexusklinikken Ski 2 1200 100 22 88 65 55.9 46 Høvik Legesenter Da Bærum 6 1258.3333333333333 96 47.5 54 55 55.9 47 Sundbytunet Legekontor Da Ullensaker 2 1450 100 37 88 45 55.9 48 Vestbytorget Legesenter Vestby 3 1166.6666666666667 96 50 48 55 55.7 49 Bekkestua Fastlegekontor Bærum 4 1250 96 40.5 82 45 55.7 50 Apotekgården Legesenter Nes 2 1200 76 58 60 42.5 55.55 51 Drøbak Legesenter Frogn 3 1200 56 50 82 45 55.5 52 Rasta Legesenter As Lørenskog 5 1280 76 41 88 45 55.1 53 Holt Vestvollen Legekontor Skedsmo 2 1325 96 50 60 45 55.1 54 Trekanten Legesenter Asker 4 1750 76 50 88 32.5 54.95 55 Frogner Medisinske Institutt Da Sørum 3 1166.6666666666667 76 50 54 55 54.9 56 Askerlegene Asker 2 800 96 49 60 45 54.7 57 Aurskog Legekontor Aurskog-Høland 4 1125 96 48 60 45 54.3 58 Asker Kommune Søndre Borgen Legesenter Asker 2 800 96 60 36 42.5 53.55 59 Hurdal Legesenter Hurdal 4 710 96 50 36 55 53.3 60 Eiksmarka Legekontor . Bærum 2 1150 80 30.5 60 70 53.2 61 Vøyenenga Legekontor Bærum 3 1200 96 50 54 42.5 53.15 62 Romerike Allmennspesialistene As Skedsmo 2 1275 96 48 54 45 53.1 63 Losbyveien Legesenter Lørenskog 4 1437.5 76 38.5 82 45 52.9 64 Hosle Legekontor Bærum 1 1200 76 24.5 94 55 52.7 65 Torget Legesenter Lillestrøm Skedsmo 3 1466.6666666666667 96 50 48 45 52.7 66 Medisinsk Senter Fornebu Bærum 5 1430 96 51 42 45 51.9 67 Fjellhamar Legesenter Da Lørenskog 5 1066 96 48 48 45 51.9 68 Helsebygget Legesenter Da Skedsmo 3 1400 96 51 42 45 51.9 69 Fagerstrand Legesenter Da Nesodden 4 1100 96 51 60 32.5 51.75 70 Asker Legesenter As Asker 7 1285.7142857142858 96 50 60 32.5 51.35 71 Bylegene Ullensaker 3 1200 96 50 60 32.5 51.35 72 Viken Legesenter Asker 1 1740 96 49 60 32.5 50.95 73 Torgveien Legekontor Ski 2 1350 100 42.5 36 55 50.7 74 Dovre Legesenter Lørenskog 3 1600 80 42.5 60 45 50.5 75 Bjørkelangen Medisinske Senter Aurskog-Høland 4 1225 96 46 48 42.5 50.35 76 Snarøya Medisinske Senter Bærum 1 2500 80 46.5 36 55 50.3 77 Haganlegene Nittedal 5 1520 96 50 36 45 50.3 78 Maura Legesenter As Nannestad 4 1100 96 50 36 45 50.3 79 Eikeliklinikken Bærum 2 1127.5 96 45.5 48 42.5 50.15 80 Bankgården Legekontor As Sørum 4 1212.5 76 47.5 54 42.5 50.15 81 Bærumsklinikken As Bærum 3 1183.3333333333333 96 37.5 60 45 50.1 82 Gms Legekontoret Ullensaker 8 1000 76 48 60 37.5 50.05 83 Moerveien Legesenter Da Ås 3 1133.3333333333333 96 48 42 42.5 49.95 84 Stasjonstorget Legesenter Da Ski 3 1600 96 38.5 42 55 49.9 85 Greverud Legesenter Oppegård 7 987.1428571428571 76 50 42 45 49.5 86 Tårnåsen Legesenter As Oppegård 7 1248.7142857142858 76 50 60 32.5 49.35 87 Stabekk Legesenter Bærum 4 1250 96 48 54 32.5 49.35 88 Lønnås Legesenter Bærum 5 1219 96 50 30 45 49.1 89 Helset Legesenter A/S Bærum 2 1300 96 37.5 54 45 48.9 90 Lysakerfjorden Legesenter Bærum 2 1625 96 46.5 54 32.5 48.75 91 Vollen Legekontor Asker 3 1116.6666666666667 56 50 48 45 48.7 92 Løvenstadtunet Legesenter Rælingen 4 1590 76 48 42 45 48.7 93 Rotneslegene As Nittedal 6 1216.6666666666667 80 50 36 45 48.7 94 Gjerdrum Legesenter Gjerdrum 6 1133.3333333333333 76 37 60 45 47.9 95 Gågaten Legesenter Bærum 2 2050 76 37.5 42 55 47.5 96 Vilberg Legesenter Da Eidsvoll 4 1162.5 76 50 48 32.5 46.95 97 Sentrumsklinikken Asker 6 1084.8333333333333 76 40.5 48 45 46.9 98 Med. Vest Legesenter Bærum 1 1600 100 15.5 40 75 46.7 99 Det Blå Huset Legesenter Ås 2 1500 100 28 60 42.5 45.95 100 Ås Legesenter Ås 1 1500 80 29.5 60 45 45.3 101 Maudbukta Legekontor As Asker 3 1223.3333333333333 76 42.5 36 45 45.3 102 Lillestrøm Legesenter Skedsmo 7 1471.857142857143 80 37 42 45 44.7 103 Auli Legekontor Da Nes 2 1150 56 50 30 42.5 44.35 104 Legenestephansen.No Frogn 1 1600 76 11 40 70 41 105 Seaside Klinikken As Frogn 1 2000 80 26 30 55 40.9 106 Sundet Legesenter Eidsvoll 6 972.5 100 11 40 55 38.9 107 Slependen Legesenter As Bærum 4 1312.5 76 23 40 45 38.3 108 Mariadasan's Legekontor Skedsmo 1 2250 60 37 54 20 37.6 109 Skui Legekontor Bærum 2 1400 80 18 40 45 36.7 110 Vettre Legekontor Asker 3 1183.3333333333333 96 14 40 45 36.7 111 Solgården Legesenter Oppegård 5 1328.8 76 17 42 45 36.3 112 Råholt Legesenter Eidsvoll 5 1172 96 13 40 45 36.3 113 Skedsmokorset Legesenter Skedsmo 6 1350 76 14 40 45 34.7 114 Solli Klinikk Ullensaker 6 900 80 13 40 45 34.7 115 Skedsmo Medisinske Senter As Skedsmo 2 1275 76 13 40 45 34.3 116 Løken Legekontor Aurskog-Høland 3 1233.3333333333333 56 35 42 20 34 117 Nannestad Legesenter As Nannestad 2 1250 80 11 40 45 33.9 118 Borgen Legekontor Asker 1 1500 76 15 36 42.5 33.55 119 Slattum Legekontor Subra Nittedal 1 1700 60 37.5 54 0 31.8 120 Holter Legekontor Nannestad 3 1300 56 35 60 0 31.6 121 Son Legekontor Rodegården Vestby 3 1083.3333333333333 96 13 0 55 31.3 122 Dr. Anne Marie Zapffe Nesodden 1 1700 40 35 60 0 30 123 Nesbru Legesenter A/S Asker 6 1893.3333333333333 100 14 0 45 29.1 124 Strømmen Legesenter Skedsmo 2 1475 100 14 0 45 29.1 125 Bekkestualegene Da Bærum 3 1566.6666666666667 100 13 0 45 28.7 126 Ski Kommunale Fastlegekontor Ski 7 131.42857142857142 60 27.5 54 0 27.8 127 Hemnes Legekontor Aurskog-Høland 1 1250 56 37 36 0 27.6 128 Saglia Legesenter Vestby 4 1075 76 14 0 45 26.7 129 Fetsund Legekontor Fet 2 1400 16 35 54 0 26.4 130 Knut Berven Skedsmo 1 1850 36 35 42 0 26 131 Holt Vestvollen Helsesenter Zdenek Barton Skedsmo 1 1400 56 20 60 0 25.6 132 Bjørnemyr Legekontor Nesodden 1 1400 16 35 48 0 25.2 133 Varden Legesenter Nesodden 4 1375 20 37 36 0 24 134 Vest Legekontor Bærum 2 1750 20 29.5 48 0 23.4 135 Aklinikken Lørenskog 1 2500 96 0 0 45 23.1 136 Frikk Nilssen Asker 1 2000 16 25 54 0 22.4 137 Brekkeveien Legekontor Ås 1 800 16 12.5 54 0 17.4 138 Da Vinci Klinikken As Ås 1 1600 60 0 0 32.5 15.75 139 Dr. Harfats Legekontor Sørum 1 1250 40 2 48 0 14.4 140 Legekontoret I Eiksmarka Senter Anders Trovik Hasl Bærum 1 400 40 0 0 0 4 141 Dr Thomas Karlsson Ullensaker 3 1133.3333333333333 40 0 0 0 4 142 Vestby Legesenter Vestby 1 1800 20 0 0 0 2 143 Vinterbro Legesenter Ås 2 1750 20 0 0 0 2 144 Dr. Saeeds Kontor . Bærum 1 1700 20 0 0 0 2 145 Brevik Legesenter Vestby 2 1400 16 0 0 0 1.6