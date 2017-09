Paraden, ble arrangert i forbindelse med festivalen «Stavanger på Skeivå», gikk fra Byparken i Stavanger, og rundt Breiavannet.

– Vi gjør det for å vise igjen. Kampen er ikke over! Vi går ikke bare for å vifte med flaggene, men også for dem som ikke tør eller kan gå i paraden. De er det altfor mange av, forteller Daniel Bøhn Rayner, leder i Fri Rogaland.

I sammenheng med Pride-paradene rundt omkring i landet har Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) lansert kampanjen «Gå for meg».

– Jeg går for en 17 år gammel jente, som er medlem av en kristen menighet. Hun tør ikke komme ut til familien. De mener at homofili kan og bør kureres, forteller Rayner.

Første Pride-parade i Stavanger Du trenger javascript for å se video.

– Fest for alle

Helseminister Bent Høie (H) har deltatt på alle de 19 gangene «Stavanger på Skeivå» har blitt arrangert. Han mener festivalen har blitt mer synlig med årene.

– I begynnelsen var det nok slik at vi gjemte oss litt vekk, men nå er hele byen til stede og det er en fest for alle. Vi har kommet milevis på de nitten årene «Stavanger på Skeivå» har blitt arrangert. Det er fantastisk å se, mener Høie.

Han mener festivalen betyr mye for hele regionen.

– Det viktigste er at vi får frem mangfoldet og på sikt vil det bety at enda flere tør å være den de er. Jeg tror vi får med oss ennå noen flere neste år. Slik er det alltid.

Tok den helt ut

To av dem som tok Pride-paraden lenger enn de fleste, var «Mio» og «Tino». De ønsket å markere dagen med glede og fargesprakende antrekk.

– Det minsten vi kunne gjøre var å komme utkledd i drag. Denne dagen betyr veldig mye, Stavanger har vært litt stengt, men nå begynner det å løse seg opp. Folk har mer forståelse for oss, sier de to.

«Mio» og «Tino» hadde gjort seg flid med antrekket til dagens parade. Foto: Anders Fehn

De tror paraden kan bidra til at flere ser at det ikke er så skummelt å komme ut av skapet.

– Jeg tror det er mange som ikke tør komme hit og heller sitter hjemme med en klump i magen, sier «Tino».

– Vi som er her i dag kan gi dem mot til å ta skrittet videre og være den de er, legger «Mino».