Hever trusselnivået for fugleinfluensa

Mattilsynet mener trekkfuglene som nå kommer sørfra, kan ha den eksplosive smitten med seg og overføre den videre til frittgående hobbybesetninger.

Derfor har alle med fjørfe som hobby nå fått portforbud for fuglene sine.

– Hvis du ikke tar det alvorlig så kan smitten etableres i disse hobbybesetningene. Da sprer det seg veldig mye fortere i dette området, sier Hallgeir Herikstad, regiondirektør i Mattilsynet på Sør- og Vestlandet.

Hallgeir Herikstad, regiondirektør i Mattilsynet på Sør- og Vestlandet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ole Geir Skjæveland er blant dem som har en liten fjørfebesetning med ender og høner i hagen sin, hjemme i Kvernevik i Stavanger.

Han er kritisk til portforbudet.

– Jeg synes det er noe overdrevet for oss som har fire-fem høner i hagen. De har i alle fall ikke tenkt på dyrets beste. De er vant med å gå ute hele året og plutselig skal de stenges inne i et rom, sier han.

Råd for besøk i områder med fugleinfluensa Ekspandér faktaboks Unngå kontakt med levende tam og vill fugl

Unngå å besøke fuglemarkeder og fjørfegårder

Unngå kontakt med flater som er tilgriset med hønsemøkk og annen fugleavføring

Ikke ta opp døde fugler som du finner

Pass på at kjøtt og egg fra fugl du spiser er varmebehandlet (godt stekt, grillet eller kokt)

Vask hendene grundig og regelmessig, bruk gjerne medbrakt hånddesinfeksjonsmiddel

Ikke forsøk å ta med levende fjørfe eller fjørfeprodukter tilbake til Norge

Følge med på råd fra lokale og norske myndigheter Kilde: Fhi.no

Ole Geir Skjæveland er kritisk til portforbudet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Kun et tidsspørsmål

Men med flere utbrudd i Sverige, Finland og Danmark tas det nå grep på Jæren for å forhindre katastrofen ved et utbrudd. Jæren er landets største på fjørfe.

– 70 prosent av alle hønene som legger dine frokostegg ser dagens lys i dette rugeriet, sier Tone Steinsland, daglig leder i Steinsland Rugeri.

Tone Steinsland, daglig leder i Steinsland Rugeri har flyttet høns ned til Sørlandet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun er Norges største produsent av verpehøns og tror det bare er et tidsspørsmål før fugleinfluensaen er her.

Hun har flyttet deler av besetningen sin ned til Sørlandet.

– Tanken bak det er at om det skjer et utbrudd på Jæren så blir området båndlagt. Da skal eggene stå intakt på Sørlandet, slik at vi er raskt i gang igjen, sier hun.

Steinsland forklarer hvorfor det er grunn til å ta alle mulige forholdsregler, uansett om en driver stort eller smått.

– Det som er spesielt med fugleinfluensa er at viruset muterer så fort at en ikke klarer å finne en vaksine mot det. Om du får et utbrudd så er det fatalt for fjørfe, sier hun.