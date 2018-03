Trekkfulle vinduer, vinduskarmer angrepet av sopp, og celler uten vask, toalett eller dusj. Innsatte som måtte bruke plastdunker til urinering og bøtter til avføring.

Sivilombudsmannen er ikke nådig i rapporten om Åna fengsel i Rogaland.

Åna er et av Norges største fengsler og har plass til 164 innsatte, men deler av den over 100 år gamle bygningen er i svært dårlig stand.

– Det er svært uheldig, og noe bør gjøres, sier Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK.

– For mye isolasjon

Sivilombudsmannen peker i rapporten også på at et urovekkende høyt antall innsatte er isolerte, og at forholdene for disse er kritikkverdige. Blant annet får fengselet kritikk for at suicidale innsatte blir plasserte i sikkerhetsceller.

Disse funnene om isolasjon er ikke unike for Åna fengsel. Sivilombudsmannen har gjort lignende funn ved Ullersmo, Ila , Bergen, Trondheim, Bredtvet og Tromsø fengsel.

Falkanger mener dette er svært bekymringsfullt. Han viser til at isolasjon kan gi både kortsiktige og langsiktige skader.

– Personer som tenker på å ta livet sitt, kan på kort sikt hindres i å gjøre det ved å settes på sikkerhetscelle. Men på litt lenger sikt er det god grunn til å frykte at det kan ha motsatt effekt: At isolasjon gjør situasjonen verre for den som settes på sikkerhetscelle, sier han.

– Faller mellom to stoler

Knut Are Svenkerud leder i fagforeningen Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY), som organiserer ansatte i fengslene. Han mener at en del innsatte er for psykisk syke til å være i fengsel, men for friske til at psykiatrien vil ha dem.

– Disse menneskene havner mellom alle stoler, men de ender opp hos oss, fordi det er den eneste måten vi kan verne samfunnet fra dem. Og vårt virkemiddel for å ta vare på dem, er sikkerhetsceller, sier Svenkerud.

Leder på Åna fengsel Leif Magne Viste forstår at fengselet hans får kritikk.

– For en del har vi påpekt selv, sier han.

Vi møter Viste i D-fløyen der cellene mangler vann og toalett.

– Denne fløyen her er for dårlig til å brukes til innsatte, synes vi, og vi har et stort prosjekt der vi har beskrevet at denne bør rives og bygges nytt, sier Viste.

– For lite ressurser

Fengselssjefen understreker at fengselet følger regelverket når det gjelder isolasjon.

– Vi bruker kanskje isolasjon hyppig, men det kan være en konsekvens av at vi har fått mindre ressurser de siste årene. Skal vi drive et sikkert og forsvarlig fengsel må vi kanskje derfor basere oss mer på statiske tiltak og mer innlåsing, sier han.

Viste forsikrer om at de tar Sivilombudsmannens rapport på høyeste alvor.

– Vi bruker den for å se på våre rutiner. Er det ting vi kan gjøre bedre på tross av manglende ressurser? Vi kommer til å presse på for å få gjort noe med det store prosjektet vi har lansert, sier han.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra Justisdepartementet.