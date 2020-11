Her bor og jobber 200 personer – ingen får gå i land

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er innført ekstremt strenge koronatiltak i forbindelse med dette anløpet, sier havnedirektør Tore Gautesen.

Siden 24. oktober har MS «Iona» ligget til kai i Haugesund. Da kom det nybygd fra verftet i Tyskland.

Men selv om det ennå ikke skal i trafikk på grunn av koronapandemien, må det likevel gjøres klart. Derfor har et mannskap på 200, hovedsakelig briter, mønstret på.

Skipet, som er det største som noen gang har gått gjennom Karmsundet, er 344,5 meter langt.

Har helsepersonell om bord

Cruiseskipet har med sine 18 dekk blitt et landemerke i byen. MS «Iona» har fire svømmebasseng, tolv barer, og 13 underholdningsarenaer og 17 restauranter og spisesteder. Kapasiteten er 5200 passasjerer og et mannskap på 1762.

I 2018 ble prisen for å bygge skipet oppgitt av være 950 millioner euro.

Mannskapet på nærmere 200 har allerede testet negativt på korona både før de mønstret på MS «Iona» og om bord i skipet før avgang til Haugesund.

Likevel har både rederiet P&O Cruises, eid av cruisegiganten Carnival, og Karmsund Havn ilagt mannskapet landlovsnekt.

– Årsaken er at vi ikke ønsker å få koronasmitte om bord, sier havnedirektør Tore Gautesen.

Mannskapet skal ha tilgang til alle fasiliteter. Om bord er det også både lege og sjukepleiere.

Om mannskapet på noe tidspunkt kommer til å få lov å komme i land, er usikkert.

– Det er vanskelig å svare på, for vi vet ikke hvor lenge skipet blir liggende. Rederiet har ikke spurt. En slik forespørsel vil i så fall bli behandlet i samarbeid med lokale helsemyndigheter, sier havnedirektøren.

Kapteinens forlengede arm

NRK har rettet en forespørsel om å få intervjue kapteinen om bord på MS «Iona», men rederiet lar ikke kapteinen stille til intervju. I svaret sitt takker rederiet NRK for interessen for skipet, og legger til at de er «henrykt og takknemlig over å ligge i Haugesund, og nyter spektakulær utsikt i dette vakre landet».

Ingebrigt Mæland er skipets lokale agent. Han har daglig kontakt med besetningen, og han er slik sett kapteinens forlengede arm på land.

– Jeg fikser det de trenger hjelp til. Både småting og praktiske gjøremål, sier Mæland.

Mæland er pensjonert kaptein. De siste årene har han spesialisert seg som altmuligmann for cruiseskipene som kommer til Haugesund.

– I går kjørte jeg ut til flyplassen for MS «Iona» for å hente gjenglemt bagasje som ble ettersendt med fly, sier Mæland.

Kommer tilbake

Både Karmsund havn og lokale bedrifter kan gjøre penger på oppholdet i Haugesund, forteller Gautesen. Rederiet betaler havneavgift. Mannskapet om bord trenger etter hvert også påfyll av mat og andre tjenester fra lokale leverandører.

Dersom cruisesesongen blir normal i 2021, kommer MS «Iona» tilbake til Vestlandet flere ganger.

– MS «Iona» ligger inne med 24 anløp neste år, sier Gautesen.