Her blir 22 miner sprengt

– Vi har funnet 22 tyske antipersonellminer. En minetype som heter S35, som det var vanlig for tyskerne å bruke under andre verdenskrig, sier orlogskaptein Terje Martinsen til NRK.

Torsdag var Forsvaret på stedet for å sprenge minene som ble funnet på Sele-stranda, like ved Hellestø på Jæren onsdag i 13-tiden. Området rundt ble sperret av mens sprengningen pågikk.

Terje Martinsen, orlogskaptein Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Det gikk veldig bra. Vi har en liten mine som vi skal sprenge nå, ellers var det vellykket, sier orlogskaptein Terje Martinsen, etter å ha sprengt flere miner i lufta cirka klokka 1330 torsdag.

Farlige

– Er disse minene farlige for folk?

– Alle eksplosiver fra andre verdenskrig er i utgangspunktet farlige. Det er bare vi med lang utdanning som kan si noe annet. Sivile må aldri pirke borti, de må bare merke stedet og si fra til politiet. Det er det folk har gjort i denne sammenhengen, og det er veldig bra, sier Martinsen.

Sprengladningen ligger klar over minene. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Han forteller at minene ble dumpet på stranda etter en opprydding etter 2. verdenskrig.

– Ute av syne og ute av sinn, tenkte man da.

Men så kom Urd, og da kom minene fram igjen.

Gikk tur – fant miner

– Det pleier å være to eller tre, men dette var mye, sa mannen som varslet politiet om minene onsdag ettermiddag.

Johan Ølberg, som ofte går tur på Sele, oppdaget de 22 minene. Han ringte politiet umiddelbart.

Onsdag ble det funnet 22 miner på Sele-stranda. Foto: Elisabeth Kolnes

– Deretter passet jeg på at folk ikke tråkka i det området der de lå, sa han til NRK.

Ifølge Ølberg stammer minene fra en opprydding etter 2. verdenskrig.

– Etter krigen ble det ryddet opp i et minefelt her på Sele. Minene ble dumpet nede i strandkanten for å sprenges, men det kom et uvær som spredte dem litt utover. I stormer har flere av dem blitt gravd fram, sa han.