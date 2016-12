21 miner funnet på Sele-stranda

– Det pleier å være to eller tre, men dette var mye, sier mannen som varsla politiet om minene onsdag ettermiddag.

Funnet blei gjort på Sele-stranda, like ved Hellestø på Jæren, litt etter klokka 13 onsdag. Johan Ølberg, som ofte går tur på Sele, oppdaga de 21 minene. Han ringte politiet umiddelbart.

Politiet har tatt bilde av minene, og sperra av området. Foto: Elisabeth Kolnes

– Deretter passa jeg på at folk ikke tråkka i det området der de lå, sier han til NRK.

Ifølge Ølberg stammer minene fra ei opprydding etter 2. verdenskrig.

– Etter krigen blei det rydda opp i et minefelt her på Sele. Minene blei dumpa nede i strandkanten for å sprenges, men det kom et uvær som spredte dem litt utover. I stormer har flere av dem blitt gravd fram, sier han.

De 21 minene ligger spredt utover et område på mellom 200 og 300 kvadratmeter. Foto: Elisabeth Kolnes

Politiet som rykka ut tok onsdag ettermiddag tatt bilder av minene, og ba eksperter fra Forsvaret vurdere dem. Tilbakemeldinga er at Forsvaret vil se nærmere på minene, og det skal skje først torsdag.

Området der minene blei funnet, kommer til å være sperra av inntil Forsvaret har sett på dem.