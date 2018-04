Gulbrandsen ferdig som Oilers-trener

– Etter en lang runde med evaluering av situasjonen er vi nå enige om at det beste for begge parter er å gå hver til sitt, sier sportslig leder i Oilers, Pål Haukali Higson.

Hockeylaget i Stavanger endte på sjetteplass i serien og røk ut av NM-sluttspillet i kvartfinalen. Dette er under klubbens mål om å være blant de tre beste lagene i serien, og komme til NM-finalen.

– Gulbrandsen fikk dessverre ikke like bra mannskap å jobbe med som året før, og fikk en vanskeligere jobb å gjøre denne sesongen. Dette har ikke vært en lett prosess og betyr at vi nå får et helt nytt trenerteam som skal lede laget, sier Higson.

Klubben opplyser til NRK at de har en lang rekke med mulig kandidater til å overta jobben.

– Vi håper å ha ny trener klar i løpet av de neste ukene, sier Higson til NRK.