Gikk til sak for hijab – nå har hun kastet den

– Ja, jeg har tatt det valget. Jeg trenger en ny start og gjør det av personlige grunner jeg ikke vil uttale meg om nå. Jeg er fortsatt muslim. Det var et frivillig valg å ta på seg hijaben, og jeg står fritt til å ta den av dersom jeg ønsker det, sier Malika Bayan til Jærbladet, som først omtalte saken.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Bayan.

Nektet adgang med hijab

Bakgrunnen for saken er at Malika Bayan høsten 2015, ikledd hijab, gikk inn i frisørsalongen til Merete Hodne på Bryne og spurte hva det kosta å farge håret. Bayan fikk beskjed om at Hodne «ikke ville ta på sånne som henne».

Hodne nekter for å ha sagt dette, og ville ikke betale den 8000 kroner store boten hun ble ilagt. Dermed endte saken i tingrettenretten. Der ble hun dømt til å betale 10.000 kroner pluss saksomkostninger på 5.000. Hun anket saken til lagmannsretten, der boten ble redusert med 3000 kroner. Merete Hodne har anket saken til Høyesterett.