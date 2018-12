– Det er komplett kaos! Nå bør de trykke på pauseknappen og stoppe hele bompengeinnkrevingen. Folket blir forsøkskaniner for et system som ikke fungerer, sier leder i protestaksjonen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK», Sigurd Sjursen.

Siden åpningen 1. oktober har bomringen på Nord-Jæren fått hard medfart. Nå når kritikken altså nye høyder.

Bompengemotstander Sigurd Sjursen krever bompengeinnkrevingen midlertidig stanset. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tekniske problemer ved bomstasjonene har ført til feilfakturering av flere tusen bilister. Det har ført til at rushtidsavgiften er midlertidig stanset, og alle som har betalt rushtidsavgift skal få pengene sine tilbake.

– Vi jobber med saken nå. Hvordan vi løser det teknisk må vi komme tilbake til, men summen av regnestykket blir på over 30 millioner kroner, bekrefter vegdirektør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen forteller at alle som har kjørt i rushtiden vil få penger igjen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Er det litt flaut at dere har havnet i denne situasjonen?

– Det er klart det er flaut. Vi har havnet i en veldig vanskelig situasjon, som vi absolutt ikke burde være i. Nå tar vi ansvar for å rydde opp, svarer han.

Kan bli stilt ansvarlig

Vegdirektøren ønsker ikke å dele skyld på nåværende tidspunkt, men sier at de senere vil se om det er grunnlag for å vurdere ansvarsspørsmål i erstatningssammenheng.

– Hele vår oppmerksomhet er nå på å få dette i orden.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) mener bompengeselskapet Ferde og Statens vegvesen må ta skylden.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er ikke fornøyd med situasjonen de har havnet i. Foto: Stine R. Rørvik / NRK

– Det er de som skal sørge for at dette blir gjennomført i praksis, sier hun.

– Så politikerne tar ikke ansvar?

– Det er faktisk ikke vi som programmerer eller setter opp bomstasjonene. Når vi gjør vedtak godt tid i forveien, så forventer vi at innkrevingen blir gjennomført på riktig måte, svarer fylkesordføreren.

Ordfører: – Fjern rushtiden for godt

På et møte lørdag kveld ble det bestemt at bomringen skal ha flat takst hele døgnet, inntil at problemene er ordnet. Det betyr at bilister med bombrikke betaler 17,60 kroner for hver passering.

Dermed slipper bilistene ekstrakostnaden i rushtiden om morgenen og ettermiddagen. Da har passeringene kostet hele 35,20 kroner.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) vil ha rushtidsavgiften fjernet permanent. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Nå starter reforhandlingene om hele bompengepakken, og da vil vi i Sandnes ha den permanent fjernet, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Bompengesjefen: – Ikke vår feil

Trond Juvik, sjef i bompengeselskapet Ferde, sier at han allerede i mars varslet at innkrevingen kunne by på problemer.

Bompengesjef Trond Juvik forteller at han allerede ga beskjed om utfordringer knyttet til bompengeinnkrevingen i mars. Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret / NRK

– Vi har etter beste evne prøvd og gitt beskjed til de involverte at det ikke burde være slik.

– Så dere har ikke gjort noe galt?

– Vi forholder oss til at Statens vegvesen har et ansvar for å skaffe oss systemer til å gjøre vår jobb. De har ikke levert den kvaliteten vi trenger for å gjennomføre vårt arbeid, svarer Juvik.