I helga satt noen fyr på Vikeså skule i Bjerkreim kommune.

– Flammene lå langs store deler av taket, og mye av kledningen til fritidsordningen er ødelagt, sier rektor Kjetil Gjerdevik til NRK.

Det kunne likevel gått mye verre.

– Ifølge brannvesenet så hadde det blitt mye større ødeleggelser hvis brannslukkingen bare hadde begynt et kvarter senere. Sånn sett har vi vært heldige, sier Gjerdevik.

Frykter ny brann

– Vi synes det er veldig dumt at det brenner så mye her. Folk bør skjønne at det er ikke gøy med brann, sier 10.-klassing og elevrådsleder Malene Apalset Vassbø.

Elevrådsleder Malene Apalset Vassbø liker ikke at Vikeså skule igjen har blitt utsatt for brann. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Brannen på skolen føyer seg inn i en rekke av større og mindre branner i bygda den siste tida.

– Du tenker jo på at det kan komme en ny brann snart, sier Vassbø.

Da elevrådslederen gikk i 3. klasse i 2010 brant deler av den skolen ned til grunnen. Den gangen innrømmet noen elever at de stod bak brannen. Men siden i fjor har det vært flere branner, og ingen er ennå tatt for å ha startet disse.

– Jeg håper den som har gjort dette melder seg, sier elevrådslederen.

Ekstra politiressurser

Senest i juli prøvde noen å starte en brann på nesten samme plass som helgas brann startet.

– I sommer fikk vi heldigvis ikke de store skadene, sier rektor Gjerdevik.

Sven Øyvind Hegrestad, fungerende lensmann i Bjerkreim, undersøker om det er sammenheng mellom alle brannene i området. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Men i februar mistet bygden idrettshallen sin, da Bjerkreimshallen brant ned til grunnen. Vitneobservasjoner gjør at politiet i utgangspunktet ikke tror noe kriminelt har skjedd, men sett i lys av de siste hendelsene, så vil de ikke utelukke noen ting.

Nå undersøker politiet om det kan være en sammenheng mellom alle de uoppklarte brannene.

– Vi arbeider ut ifra en teori om at flere av brannene kan være påtente, og vi har satt inn ekstra ressurser til å jobbe med dette, sier Sven Øyvind Hegrestad som er fungerende lensmann i Bjerkereim.

I helga holdt politiet en rundspørring i bygda.

– Vi prøver jo å få inn opplysninger om personer som har vært ute og gått ved skolen i tidsrommet som brannen startet, sier Hegrestad.