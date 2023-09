– Det er sørgelig. Det er enorme krefter i elven, og brannvesenet gjør en enorm innsats.

Det sier Elling Rosland som bor tett på elva.

Brannvesenet har klart å finne og berge 14 sauer i live i Bjerkreimselva, og det er ikke flere sauer igjen på holmen.

– Det er syv meter fra denne hyllen til neste hyllen i elven, der overlever de nok ikke, sier Rosland.

Elling Rosland bor tett på elva hvor sauene har havnet i vannet. Foto: Øystein Otterdal / NRK

På Vestlandet sør for Hardanger har det vært store mengder nedbør og gult farevarsel for flom. Aller verst har det vært flere steder sør i Rogaland, og på Eik målestasjon er det målt over 100 millimeter de siste 24 timene.

Torsdag morgen har uværet ført til at 30 sauer ble strandet på en holme i Bjerkreimselva sør for E39. NRK er på stedet og følger dramatikken.

Mange av sauene ble redde og hoppet i vannet. Brannvesenet tror de vil finne flere i live, og store mannskaper prøver nå å redde opp flest mulig lenger sør i elven. Noen sauer har klart å komme i land av seg selv.

Det er også veldig stri strøm, og det kommer tømmerstokker og trær nedover elva som utgjør en fare for mannskap og sauer.

Normalt er det mulig å komme over til holmen med traktor, men på grunn av vannmengden er det nå umulig.

Sauer står fast på holmer i Bjerkreim

Gult farevarsel for flom på Vestlandet

Det har vært uvær på Vestlandet og NVE har sendt ut gult farevarsel for flom på Vestlandet sør for Hardangerfjorden.

Verst har det vært i Maudal og Eik i Rogaland som topper listen i landet med over 100 millimeter på 24 timer. Også i Sauda og på Gullingen har de fått rett under 100 millimeter.

Meteorolog Julie Solsvik Vågane forteller at toppen skal være nådd for Vestlandet, og at været er på vei østover.

– Det vil være noen byger i løpet av dagen men betraktelig mindre. Vi får omkring to døgn med mindre nedbør, sier Vågane.

Redningsarbeidet vil ta flere timer

NRKs reporter på stedet forteller om mye vann på stedet, og trær under vann.

Brannvesenet har også plassert en båt lenger nede i elven der det er mindre drag, slik at de kan fange opp sauer som hopper i elven.

Rune Nedrebø, Egersund Brannvesen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er store krefter i sving. For vår del er første prioritet mannskapet, så vi må legge en strategisk plan for å passe på sikkerheten til dem, sier Nedrebø.

Han sier at arbeidet vil ta flere timer, og det forventes at vannet i elven kommer til å stige raskt.

Store nedbørsmengder fører også til problemer i trafikken, og elva Hedlandsåna på Helleland i Eigersund har inntatt E39 på Krossmoen, melder Dalane Tidende.

Ved Vegvesenet sin kontrollstasjon på Krossmoen går vannet inn på det ene kjørefeltet, og trafikken blir dirigert over i motgående kjørefelt.